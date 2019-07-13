‘Terzi işi’yle küresel ligdeki ezberleri bozuyor

Yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımlarıyla büyümesini sürdüren Yıldız Entegre, ‘terzi işi’ üretimle küresel ligde önemli bir yer edindi. Patron Hasan Yıldız, “İşimizin merkezinde tasarım var” dedi

Orman ürünleri sektöründe dünyanın en büyük ilk 10 firmasından biri olan Yıldız Entegre'nin Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldız, "Türkiye olarak hem üretim hem de pazar payı açısından dünyada belirleyici konumdayız. İşimizin merkezinde tasarım var. Artık tüketici yaşayacağı mekanı kendi tasarlamak istiyor. Biz burada hazır giyimcilerin ünlü tasarımcılara 'haute couture' koleksiyon hazırlamasına benzer çözümler geliştiriyoruz" dedi. Yıldız'la hedeflerini konuştuk.

Şirketinizi Türkiye'deki yatırımlarıyla biliyoruz. Yurtdışında neler yapıyorsunuz?

Sektörümüzde hammadde çok önemli. Bir Türk şirketi olarak ABD'de yatırımımız var. Orada hammadde teminine odaklandık. Şu anda hem Türkiye hem de diğer ülkelerdeki fabrikalarımızın hammaddesinin bir kısmını Amerika'da kurduğumuz endüstriyel ormanımızdan sağlıyoruz. Bu hammaddeyi ABD'nin farklı yerlerindeki üç limanımıza getiriyor orada depoluyor, işliyor ve yine kendimize ait gemilerimizle fabrikalarımıza ulaştırıyoruz.

Peki Avrupa'da bir yatırımınız var mı?

2018'de üretime başlayan fabrikamızla Romanya'nın en büyük yabancı yatırımcısı olduk. İkinci durağımız ise Slovenya'da ülkenin en köklü fabrikasını satın aldık ve modernizasyon çalışmaları sürüyor. Bu yıl üretime başlamayı hedefliyoruz. Rusya'nın Vladimir bölgesinde fabrika kuruyoruz. Altyapı çalışmaları bitti. Hedefimiz bu yıl ilk kazmayı vurmak.







Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Ülkemize katkı sağlamanın bir diğer yolu da ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırmaktan geçiyor. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 50'yi aşkın ülkeye ihracatımız var. 2018'de 55 milyon doların üzerinde ihracat yaptık. 2019'da ise bu rakamı yukarı çekeceğiz.

Önümüzdeki dönem için yeni bir yatırım planınız var mı?

Yatırım sürekli gündemimizde. Slovenya'daki fabrikamızın modernize edilmesine yaklaşık 35 milyon euroluk bir bütçe ayırdık. Diğer yatırımımız ise Rusya'daki fabrikamız olacak. Yenileme, kalite ve kapasiteye yönelik yatırımlarımızı da sürdüreceğiz.



KERESTE TİCARETİ İLE BAŞLADI

Türkiye'de geçmişi 100 yılı bulan şirketlerin sayısı çok da fazla değil... Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren Yıldız Entegre'nin geçmişi ise 129 yıl öncesine uzanıyor. Grubun temellerini atan büyük dede Hasan Yıldız'ın 1890'da Trabzon'da başladığı kereste ticareti bugün 50'den fazla ülkeye ihracat yapan, Türkiye'de 5 ayrı üretim tesisi bulunan ve Romanya ile Slovenya'da fabrikaları olan bir dünya devine dönüşmüş durumda.



HEDEF ÇİFT HANELİ BÜYÜMEK

Yıldızlar Yatırım Holding, yüzde 18.4 ile 2018'de istihdamını en çok artıran gruplardan biri oldu. Holdingin çalışan sayısı 2018'de 3 bin 800'den, 4 bin 500'e çıktı. İGSAŞ ve Yıldız Demir Çelik gibi grup şirketleri içinde en çok istihdamı Yıldız Entegre sağlıyor. 2 bin 200'den fazla çalışanları olduğunu söyleyen Hasan Yıldız, "Ciromuz 3.5 milyar TL düzeyinde. Hedefimiz bu yıl da çift haneli büyüme" dedi. 2023 hedeflerine ulaşmak için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyleyen Yıldız, "İş dünyasına önemli görevler düşüyor" dedi.