Boğaz Şampiyonlar Ligi’ne hazırlanıyor

Son 5 yılın rekor turist sayısına ulaşan ve 2019'da 15 milyon turisti ağırlaması beklenen İstanbul'da oteller kadar yemeiçme sektörü de turizmden nasibini alıyor. Boğaz hattındaki restoranlar, 2020 rezervasyonlarını şimdiden almaya başladı. Kuruçeşme'de eski Reina'nın yerine açılan Oligark'ın sahipleri Gülin-Yücel Özalp çifti ve Ali Akkaş ile sezonu konuştuk. Ortaklar, Oligark İstanbul'un hafta sonları 2 bin 500 kişi ağırladığını, turistlerin yeni mekânı olduğunu söylüyor.







KİŞİ BAŞI 130 EURO

Turizmci Yücel Özalp, 16 yıl Reina'da komşuluk yaptıktan sonra Ali Akkaş ile Akko Topaz adında bir şirket kurduklarını belirterek, "Ortak depo oluşturduk, her şey aynı noktadan çıkıyor. Aynı anda 1.000 kişiye et ve balık verebiliyoruz. Biz Reina'yı açarken sezona 2-3 bin kişilik rezervasyonla giriyorduk. Bu yaz bize 2020'de o rakamları geçebileceğimizi gösterdi. Mayıs 2020'de yapılacak Şampiyonalar Ligi Finali için şimdiden bin 200 kişilik grup rezervasyonu geldi. Kişibaşı fiyat 130 euro" dedi.



20 BİN REZERVASYON

Turizmde bu yıl ciddi bir artış yaşandığını hatırlatan Ali Akkaş ise, "Sayı yüksek olmasına rağmen bırakılan gelir, eski yıllara oranla daha düşük. Önümüzdeki yıl, uluslararası organizasyonlar, kruvaziyer gemileri, kongre turizmi ve Şampiyonlar Ligi Finali gibi etkinliklerle eski turizm gelirni geçeriz" dedi. Avrupalı turistin çok para harcadığını anlatan Akkaş, şöyle konuştu: "Biz kaliteli turist ve büyük grupların ağırlanabileceği bir mekân yaptık. Çinli ve Hintliler geliyor. Düğünler için 500-600 kişilik gruplar geliyor. 20-30 milyon dolar harcanan organizasyonlar var. 2020'de de 12 rezervasyon aldık. 2020'de sezon için 20 bin rezervasyon hedefliyoruz."







YOLLARI OLİGARK'TA KESİŞTİ

Oligark'ın bir tarafı deniz mahsulleri restoranı Ringa, diğer tarafı ise Ali Ocakbaşı. Ali Ocakbaşı, Köşebaşı, Mr Meat Steakhouse, Snob Street Food markalarının kuruculuğunu yapan Ali Akkaş ile İstanbul eğlence hayatına Niş,Topaz, Karaf, Varoulka, Colonie gibi markaları kazandıran, Escale, Rana by Topaz, Pandeli ve Firuze'yi işleten Özalp çiftinin yolları Oligark'ta kesişti.