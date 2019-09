JBIC İstanbul’da ofis açıyor

Japon Kalkınma Bankası JBIC 10 yıl aradan sonra dünyadaki ilk ofisini İstanbul’da açıyor. JBIC Başkan Yardımcısı Hayashi, “Türkiye’de çok daha önce ofis açmalıydık. Kuracağımız fonda bir sınırımız yok” dedi

Türkiye'de başta enerji olmak üzere birçok sektörde hali hazırda 1 milyar doların üzerinde projenin finansmanında yer alan Japon Kalkınma Bankası, (JBIC-Japan Bank For International Cooperation) faaliyetlerini bir adım öteye taşıyarak, İstanbul'da ofis açıyor. Son 10 yılda dünyanın hiçbir yerinde ofis açmayan banka, uzun bir aradan sonra adres olarak Türkiye'yi seçti. Tosyalı Holding ve Tokyo Büyükelçiliği'nin davetinde, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldiğimiz JBIC Başkan Yardımcısı Nobumitsu Hayashi, İstanbul ofisini yılsonundan önce açmayı planladıklarını belirterek, "İstanbul ofisi için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Ekibimizi kurduk. Levent'teki ofisimizde arkadaşlarımız çalışıyor. Bu yıl bitmeden işlemleri tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.



FONDA LİMİT SINIRI YOK

Hayashi, Türkiye'ye yönelik ne kadar büyüklükte bir fon oluşturacakları yönündeki sorumuza, bir limitleri olmadığını belirterek, "Sky is the limit-limit gökyüzü" ifadesini kullandı. Türkiye için oluşturacakları fona yönelik bir limit belirlemediklerini söyleyen Hayashi, "Gerçekten limit gökyüzü. Önümüze gelen projelerin hepsini değerlendireceğiz. Bizim için uygun olanları destekleyeceğiz. Türkiye pazarına girmek isteyen Japon şirketlerine, Ortadoğu, Afrika ve eski Sovyet ülkelerine girmek isteyen Japon şirketlerine finansman sağlayacağız" diye konuştu.



ÜLKENİZE HAKSIZLIK YAPILIYOR

İstanbul ofisinin kurulması aşamasında kendisinin de sık sık Türkiye'ye geldiğini kaydeden Hayashi, Türkiye'nin ekonomik potansiyelinden çok etkilendiğini belirtti. Hayashi, şunları anlattı: "Türkiye'deki büyük projelere, Japon şirketlerinin Türk şirketleriyle ortak üçüncü ülkelerde yapacağı yatırımlara destek vermek üzere faaliyet yürütecek olan İstanbul ofisi için çok heyecanlıyız. Bize, 'Türkiye'de şu anda ekonomik durum kötü. Gelen haberler negatif. Dünya ekonomisinin de pek iyi bir gidişatı yok. Neden Türkiye'de ofis açıyorsunuz' diye soruyorlar. Biz de onlara, 'Geç bile kaldık. Türkiye'de çok daha önceleri ofis açmalıydık. Türkiye'ye haksızlık yapılıyor' diyoruz. 10 yıl sonra ilk kez yurtdışında bir ofis açıyoruz. İstanbul ofisini sadece Türkiye için değil, Ortadoğu, Afrika ve Eski Sovyet Ülkeleri'nde Türk şirketleri ile birlikte yapabileceğimiz işbirliği olanaklarını için açıyoruz."



14 MİLYAR JAPON YENİ FİNANSMAN SAĞLADI

Türkiye'de halen 1 milyar doların üzerinde proje finansmanı bulunan JBIC'in sadece Asya'ya verdiği kredi büyüklüğü 13.9 milyar Japon Yeni'ni aşıyor. Japon şirketlerinin uluslararası faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2012'de kurulan JBIC'nin 1.7 milyar Japon Yeni sermayesi bulunuyor. JBIC'nin Mart 2018 itibariyle sağladığı finansman büyüklüğü 14 milyar Japon Yeni'ne yaklaşıyor.



TÜRKİYE'YE YATIRIM KAZANDIRIR

Geçtığımız haftalarda yine Türkiye'de olduğunu söyleyen Hayashi, şöyle devam etti: "Türkiye'de Tosyalı Toyo Kohan'ın tesislerini ve Rönesans Holding'in şehir hastanesi projelerini inceledim. Projelerin ilerleme hızından, tesislerin teknolojisinden ve disiplininden çok etkilendim. Şu anda uluslararası arenada, Türkiye'ye yönelik mesajlara bakıldığında, bir üst düzey yöneticinin şirketinin yönetim kurulunu Türkiye'ye yatırım yapmaya ikna etmesi zor. Ancak Türkiye'deki potansiyeli iyi anlatabilir, şimdiyi değil yarını görmelerini sağlayabilirse o zaman yatırım kararı vermeleri daha muhtemel. Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar uzun vadede çok kazançlı çıkacak. Türkiye'ye erken giren yatırımcıların ileride ilk olmanın avantajını yaşayacak."



JBIC'in üst yönetimi ve İstanbul'da görev alacak ekip ile Tokyo'da görüştük. Soldan sağa Ryuta Suzuki (JBIC İstanbul Temsilcisi), Sinan Özedincik, Nobumitsu Hayashi (JBIC Türkiye Başkanı), Naoki Tamaki (JBIC Genel Direktörü)