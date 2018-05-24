Akıllı asistan işbaşında sesle faturayı yazdırıyor

Artık muhasebeci unutmuş, tarihi yanlış not almışım derdi yok. Sesli asistanlar, sadece evlerde ve mobil telefonlarda değil, küçük işletmelerin karmaşık ön muhasebe işlemini de çözerek sesli komutla fatura kesiyor

Oturduğun yerden müziği aç, aradığın filmi bul, telefonla arama yap derken, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Google I/O geliştiriciler konferansına katılan binlerce kişi rezervasyon yapan Google Asistan'ı görünce şaşırıp kaldı. Sonraki birkaç gün herkes akıllı Google asistanın yeteneklerini konuştu. Ancak sunumda canlı demo yapılmadı. Aslında bu teknolojiler temel bazı işleri tanımlamak amacıyla iş dünyasında kurumsal basit uygulamalar için kullanılabiliyor. Logo ön muhasebe işlemini İşbaşı uygulamasıyla oturduğunuz yerden, akıllı telefondan sesli komutla hemen yapılmasını sağlıyor.



FATURA KESMEK DERT DEĞİL

Küçük işletmelerin en büyük derdi, fatura kesme işleminin karmaşık ve zamandan çalan bir hâl alması. Aslında iş oldukça basit ve rutin bir işlem. Bunu çözecek sesli komut özelliği kolayca ortaya çıkabiliyor. Her gün mobil durumda çalışan binlerce insan ve girişimci var. Bazen trafikte bir yerden bir yere ulaşmak zor. Uzayan toplantılar, müşteri ziyaretleri derken asla işe zamanında oturamıyorsunuz. Unutkanlık bahanesine sığınmak artık çok kolay değil.



UZMANLIK GEREKMİYOR

Aslında şimdiye kadar kullanılan Excel ve benzeri kayıt sislemleriyle ön muhasebe takibi yapmak oldukça zor. Kullanıcılar ne kadar özenirseniz, özenin hatalara yol açıyor. Logo'nun İşbaşı uygulamasının hazır şablonlardan fatura kesme olanağı herkesin anında aynı bilgiye ulaşmasını da sağlıyor. Kolaylıkla fatura kesip, muhasebeciyle anında e-posta ile paylaşılmasını sağlıyor.







HAZIR ŞABLONLARDAN FATURA KESİLİYOR

Türkiye'nin en büyük bağımsız yazılım şirketlerinden Logo Yazılım tarafından geliştirilen Logo İşbaşı ( www.isbasi.com ), ön muhasebe yazılımlarında yeni bir dönem başlatıyor. Türkiye'nin, mobilde sesli komutla fatura kesen ilk ve tek uygulaması olma özelliğini de taşıyan Logo İşbaşı, sistemde kayıtlı hazır fatura şablonları yardımıyla saniyeler içinde satış faturası düzenleme imkânı sunuyor. Logo İşbaşı ile e-fatura, borç/alacak takibi, tahsilat gibi ön muhasebe işlemleri online takip edilebilecek.



AKILLI TELEFONLA MUHASEBE İŞLEMİ

Logo İşbaşı ile ilgili bilgi veren Logo Kobi Dijital Hizmetler Genel Müdürü Cahit Güvensoy, sundukları yeni uygulamayla esnaf ve küçük işletmelerin alışkanlıklarını değiştirerek mobil çağa geçme fırsatı sağladıklarını ifade etti. Türkiye için bir ilk olan sesli komut özelliği sayesinde, küçük işletmelerin saniyeler içinde fatura kesmesine imkân tanıdıklarını vurgulayan Güvensoy, "Artık işletmeler mobil haldeyken bile işlerini kolayca yönetebiliyor" diye konuştu.



NASIL ÇALIŞIYOR?

Android uygulamada Google ses tanıma, iOS'te Siri sesten tanıma ve sonrasında Logo mühendisleri metinden faturaya donustürme işlemini gerçekleştiriyor. Tamamen bulut tabanlı İşbaşı uygulaması Amazon Web Services üzerinde geliştirilmiş. Cepten ve webten fatura oluşturup, müşterisine ya da muhasebecisine fatura göndermek bedava ve hep öyle kalacağı söyleniyor.