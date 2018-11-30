Simultane çeviri hizmeti konferansta cep’e giriyor

Etkinlik, konferans ve toplantılarda talep edilen simultane çeviri ihtiyacını mobil bir uygulama aracılığıyla karşılayan, GarantiPartners'ın desteklediği Parrotize, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Çeviri desteğine ihtiyaç duyulan organizasyonlarda firmalar, Parrotize App üzerinden bu desteğe kolayca sahip oluyor.

Etkinlik, konferans ve toplantılarda talep edilen simultane çeviri ihtiyacını mobil bir uygulama aracılığıyla karşılayan Parrotize, çeviri hizmetini sıkıntı olmaktan çıkarıyor. Herkese kulaklık dağıtıp toplama kanal uyarılarını yapma derdi kalmıyor. Uygulama sayesinde çevirmenlerin konferans alanında bulunmaları gerekmiyor. Dinleyiciler kendi kulaklıklarıyla daha hijyenik ve konforlu bir katılım deneyimi yaşıyor.

Organizasyon firması için teknik ekip ve ekipman, lojistik, konaklama gibi maliyetler ortadan kalkıyor. Parrotize ile daha az insan gücü kullanılarak daha hızlı ve pratik bir çeviri süreci gerçekleşiyor.

Organizasyon firmaları, sadece bir cep telefonu kullanarak program akışını anlık olarak hem çevirmene hem de dinleyicilere yayınlayabiliyor. Böylece çevirmen fiziksel olarak alana gelmeden ve organizasyon alanında bir kabin kurulmadan Parrotize App üzerinden ses akışını dinleyerek simultane çeviri yapabiliyor. Yaptığı işi çeşitli kitlelere ve global bir ölçeğe ulaştırmak isteyen firmalar ve konuşmacılar için Parrotize App hem orijinal dilde hem de istenilen kadar dilde yayım desteği sağlıyor.

Örnek vermek gerekirse, aynı organizasyon için 50 farklı dil desteği istendiğinde, Parrotize App 50 farklı dilde anlık yayım desteği sunabiliyor.