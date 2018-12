20 projeye 21 milyon TL’lik yatırım geldi

Migren ağrısını durduran projeden, fide yetiştiren akıllı tarım aletine 20 yetenekli girişim İTÜ Big Bang Start-up Challenge’da 21 milyon TL yatırım aldı. Girişimler bir yıl kuluçka merkezi desteğinden faydalanacak

Türkiye'de yetenekli girişimlerle 15 melek yatırım ağını bir araya getiren Big Bang'in finali gerçekleşti. Finalde migren ağrısına çözüm bulan girişimden akıllı tarım fidesi yetiştiren robota kadar 20 girişim sahne aldı. İşte Big Bang'de finale çıkmaya hak kazanan o girişimler 21 milyon TL'lik ödülü paylaştı. Ayrıca 1 yıllık kuluçka merkezi ödülü de girişimlerin fikirlerini hayata geçirmesi için destek almasını sağlayacak.

Bu yılki etkinlikte nesnelerin interneti projesinden akıllı finans yazılımlarına, trafik kazalarını algılayıp haber veren çözümden tarım sektöründeki dijital dönüşüme katkı sağlayan birçok girişim sahne aldı.



DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Girişimci ve yatırımcıları İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan ve Avrupa'nın en iyi 2'nci, dünyanın ise en iyi 3'üncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek'in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği 'Big Bang Start-up Challenge'da 20 ayrı girişim heyecanla projelerini anlatma fırsatı yakaladı.

Dijital dönüşümün tüm sektörlerdeki öncülerinin ortaya çıkmasını sağlayan etkinlik girişimcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Girişimcilik ekosisteminin 'odak' noktası Big Bang'de bu yıl yedinci kez birbirinden iddialı girişimciler yatırımcı ve kurumsal şirketlerin karşısına çıkacak.



GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Geçen yıl girişimcilere, 21 milyon TL'yi aşan kaynak ulaştırılmıştı. Bu yıl da İTÜ Çekirdek'in yeni paydaşları ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile yine büyük bir kaynağın verilmesi amaçlanıyor.

Erken aşama kuluçka merkezinde fikirlerini geliştiren girişimcilerin arasından pazara en yakın olanlarının seçilerek sahne aldığı Big Bang'de, izleyici olarak yer alan potansiyel girişimciler ve yatırımcılar da yenilikçi fikir ve iş modellerinden haberdar olma ve yükselen girişimler ile tanışma fırsatı elde etti.



EMEKLILIK MAAŞI ILE YETINMEYIN

Emeklilik dönemine kadar birikimleri akıllıca kullanmak büyük önem taşıyor. AkıllıBES kullanıcıların, bireysel emeklilik sisteminde yılda 6 kez olan fon dağılım değişiklik haklarını kullandırarak daha fazla getiri elde edilmesine yardımcı oluyor. Evlenme, çocuk sahibi olma, ev satın alma ve iş değiştirme gibi değişikliklere göre tavsiye sunan AkıllıBES, yeni nesil emeklilerin platformu olmayı hedefliyor.



SÜRÜCÜ DOSTU MOBIL UYGULAMA

OTOMOBILINIZLE uzun yola çıktığınızda ucuz akaryakıt, temiz restoran ve tuvalet bulmak için iyi bir mobil uygulama bulmak kolay değil. BenzinLitre; dinlenme tesisleri, yol yardım, sigorta teklifi gibi ihtiyaçlara da çözüm getiriyor. Tüm akaryakıt istasyonlarını güncel fiyatları, lokasyonları ve tesis-içi imkânları ile listeleyerek kullanıcıların tasarruf etmesini sağlıyor.



MİGREN AĞRISINA ÇÖZÜM ÜRETIYOR

Migren tedavisinde kullanılan kişisel medikal cihaz Vagustim, vagus sinirini uyararak bu tarz ağrılara çözüm buluyor. Kulaktaki vagus sinirini düşük şiddet elektrik akımıyla uyaran Vagustim, stres faktörlerini yarattığı olumsuz faktörleri ortadan kaldırarak, stresle ilişkili migrene son veriyor.



AKILLI MAGNET SİPARİŞ VERİYOR

Her gün ya da her hafta sipariş verdiğiniz su, ekmek ya da market ürünlerini buzdolabı üstündeki magnetlere dokunarak halletmeyi sağlayan nesnelerin interneti çözümü hazır. Böylece telefona uygulama indirmeye veya telefonla aramaya gerek kalmadan sipariş veriyorsunuz. Nesnelerin interneti projesinin arkasında akıllı servisler var.



10 GÜNDE SEBZE FİDESİ YETİŞTİRİYOR

Yüzde 98 su tasarrufu ile zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanmadan 10 günde sebze fidesi yetiştiren Hectech Green, çiftçileri doğal afetlerden koruyor. Üreticilerin afetlerden etkilenmeden doğal fideler, tüketicilerin kendi sebzesini yetiştirebileceği tarım makinesi üretimi yapıyor.