Akıllı makinelerle şirketler maliyeti

Yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojiler iş yapma şeklini değiştiriyor. Yazılımcılar daha az kod yazıyor, şirketler hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediyor

Amazon'un internet ve dijital dönüşüm işlerini yürüten şirketi Amazon Web Services (AWS) her yıl reInvent etkinliği düzenliyor. Bu yıl da etkinliğe 53 bin yazılım geliştirici katıldı. Etkinliğe makine öğrenimi damga vurdu. Tanıtılan 20 yeni ürünün önemli bölümü makine öğrenimini destekliyor. AWS İcra Kurulu Başkanı Andy Jassy, yapay zeka ve makine öğrenimi konusundaki etik kaygılarla ilgili sorulara "Etik değerlere saygılıyız ve şeffafız" diye yanıt verdi.



ÖNCE MODEL OLUŞTUR

Makine öğrenimi, sunmuş olduğunuz veriler ve parametreler ile benzetimler yaparak, sizden daha iyi tespitlerde bulunan, programlamadıklarınızı da açığa çıkarabilen, kendi kendini eğitebilen sistemler. İki ayrı aşamaya bölünüyor: Eğitim ve çıkarım. Anlamlı modelleri tanımlamak için bir veri kümesi üzerinde bir makine öğrenimi algoritması çalıştırılmasıyla eğitim aşaması tamamlanıyor. Çıkarımda, modelin hiç görmediği veri örnekleri için sonuçları tahmin ediliyor. Güvenlik, formların okunması, doğru tahminler yapılması, anormal durumların tespit edilmesi gibi pek çok üründe artık makinenin öğrenme yeteneği kullanılıyor. Türk Telekom ve AWS, hizmetlerinin KOBİ'lere sunulmasında ve girişimcilere yönelik hizmetlerde de işbirliği yapıyor.



BLOK ZİNCİRİNE AÇIK

AWS'in etkinliğinde yeni açıkladığı ürünler blok zinciri dönüşüm işlerini de hızlandırıyor. Amazon Managed Blockchain, sadece birkaç tıklama ile ölçeklenebilir block zinciri ağı kurmanıza ve yönetmenize olanak sağlıyor. Ürün, ağı oluşturmak için gereken ek yükü ortadan kaldırıyor ve milyonlarca işlem gerçekleştiren binlerce uygulamanın taleplerini karşılamak için otomatik olarak ölçeklendiriyor.

Ayrıca sertifikalarınızı yönetiyor, yeni üyeleri davet etmenize, bilgi işlem, bellek ve depolama kaynaklarının kullanımı gibi ölçümleri izleyebilmenizi sağlıyor. Güvenlik hizmeti her kurum için daha da kritik bir konu haline geldi.

AWS'in Güvenlik Merkezi ise güvenlik uyarılarını görüntülemenize ve AWS hesapları içinde uyumluluk denetimlerini otomatikleştirmenize olanak tanıyor.



TABLOLAR VE YAZILAR KARIŞMIYOR

Bu, Optik Karakter Tanıma (OCR) hizmeti, hemen hemen her belgeden metin ve veri almanıza yardımcı olur. Makine öğrenimi ile destekleniyor, elle oluşturulan kutuları ortadan kaldırarak ve belge işleme maliyetlerinizi düşürüyor. Metindeki tablolarla düz yazıları ve sütunları ayırarak okumayı başarıyor.