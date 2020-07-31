Teknoloji odaklı girişimlere 1.2 milyon TL destek

Türk Telekom’un teknoloji odaklı erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’un 8. dönem girişimleri belli oldu. Seçilen 8 ekibe toplamda 1.2 milyon TL ile yatırım sağlayan Türk Telekom, işbirliği olanağı da tanıyor

Türkiye'de başarılı girişimlerin sayısının artması için düzenlenen girişim hızlandırma programları pek çok girişime ilk can suyu finansmanı, işbirliği ve mentorluk almasını sağlıyor. Türk Telekom'un, Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının 8'inci dönem girişimleri belirlendi.

Türk Telekom, farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 8 ekibe, toplamda 1.2 milyon TL nakit desteği ile birlikte işbirliği yapma fırsatı sunacak.







350 KİŞİYE İSTİHDAM

Girişimlerin bir bölümü Türk Telekom'un satış veya servis organizasyonları için tedarik zincirinde değerlendirme olanağı buluyor. Türk Telekom'un, teknolojiye yaptığı yatırımlarla 'inovasyon ve girişimcilik' konularına öncülük ettiğinin altını çizen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, "PİLOT'tan bugüne kadar 65 girişim mezun oldu. Girişimlere toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verdik. Destek verdiğimiz girişimler geçtiğimiz yıl 350 kişiye istihdam sağladı. 41 milyon TL de ciro elde etti. Girişimlere verdiğimiz destekle ülke ekonomisine katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptığımız yatırım miktarını önemli ölçüde artırdık. Her ekibe 150 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağlıyoruz. Desteklediğimiz girişimlerin küresel çapta başarılara imza atmasını istiyoruz" dedi.







İLK HIZLANDIRMA PROGRAMI

Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT'un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacaklar.

Fikirlerini daha da ileri taşıyacak girişimler; Türk Telekom'un teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi olanaklardan faydalanacak. Türk Telekom ayrıca, ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda tanıtım desteği de sağlayacak.

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HER NESNEYE İNTERNET AKLI

Qubitro geliştiricilerin ve kurumların diledikleri cihazdan, altyapı kurulumuna ve kodlamaya gerek duymadan veri toplayarak akıllı çözümler üretmelerini sağlayan yüksek performanslı SaaS IoT platformu. Qubitro kullanıcılarına monitörleme, cihazlar arası haberleşme, farklı platformlar ile entegrasyon desteği sunuyor. Kurumlar ayrıca Qubitro'nun API'larını kullanarak kendi markalı uygulamalarını satabiliyor.



KRİPTO PARA BORSASI ÇÖZÜMÜ

Resardİs, kripto para yatırımcılarının web üzerinden kripto para ticareti yapabilmelerini sağlayan yan zincir tabanlı merkeziyetsiz kripto para borsası çözümü. Resardis, kripto para yatırımcıları için blockchain teknolojisi ile güvenli, yan zincirin kullanımıyla hızlı ve ölçeklenebilir, teknik bilgi gerektirmeyen ön yüzüyle kullanıcı dostu bir platformda kripto para ticareti deneyimi sunuyor.



SUÇ MALİYETİNİN TEKNOLOJİK TAKİBİ

Sanction Scanner, kurumların tüm dünya regülasyonları ile uyumlu bir şekilde suç gelirlerini yapay zekâ ve derin öğrenme altyapısı sayesinde önlemelerini sağlayan güvenlik ve uyum çözümü. Sanction Scanner ile kurumlar, suç gelirlerini anlık izleyebilir; terör finansmanı ve bağlantılı diğer suçlarla olan süreçlerini kurum politikalarına ve prosedürlerine uygun yürütebilir. Lisanslama modeli ile maliyet avantajı sağlayabilir; web, batch ve API kullanım imkânı sayesinde hızlı ve kolay entegrasyon yapabiliyor. https://sanctionscanner.com/



GÖRSEL VERİ MAHREMİYETİ KORUNACAK

Syntonym, görsel veri işleyen ve depolayan kurumların ellerindeki verileri GDPR ve KVKK uyumlu bir şekilde anonimize ederek bireylerin mahremiyetini koruyor. Verilerin açık rızaya gerek duyulmadan da işlenebilmesini, paylaşılabilmesini ve yapay zekâ eğitim verisi olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Syntonym, resim ve videolardaki biometrik veri olan mevcut yüzleri, hiç var olmamış sentetik yüzler ile geri döndürülemez bir şekilde değiştirerek, geleneksel yöntemlerin aksine yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri gibi analitik metrikleri koruyor.



KRİPTO PARALARI ANALİZ EDİYOR

Cryptoindexseries, tekil ve kurumsal kullanıcılarına kripto para verilerini analiz imkânı, gelişmiş versiyonu CISTrader ile de bu analizin yanında farklı borsalardaki cüzdanlarından alım-satım yapmalarını sağlayan kripto para platformu. CryptoIndexSeries, kripto para verilerini birçok kaynaktan toplayıp sınıflandırıyor. Yapay zekâ kullanarak endeksler, haber duygu analizleri, sektörel içerikler ve teknik özellikleri gibi birçok indikatör ve rapor oluşturuyor. Yatırımcının daha iyi karar alabilmesi için kripto veriyi analiz edilebilir ve anlamlı hâle getiriyor. CISTrader ile bu analizin yanında kullanıcıya farklı borsalardaki cüzdanlarından tek yerden alımsatım imkânı sağlıyor; fon yöneticileri, finansal yazılım firmaları ve veri sağlayıcılarına da ürettiği verileri ve indikatörleri API'lar aracılığıyla sunacak.



YAPAY ZEKÂ İLE İNME TESPİTİ

Hevi AI, hStroke ürünüyle acil şartlarda çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemelerinde, inme varlığını yapay zekâ ile tespit eden erken uyarı sistemi. Hevi AI, inme varlığını otomatik olarak yüzde 99 duyarlılık ile tespit eder, hekime bir dakika içinde uyarı yollayarak hekimlerin teşhisini hızlandırır ve hastaların tedavi şansını artırıyor.



BULUT İÇİN SİBER GÜVENLİK

Pdaccess, kurumların bulut alt yapılarını güvenli, çevik ve uyumlu bir şekilde kullanmalarını sağlayan siber güvenlik yazılımı. Kurumlara ait olan bulut yapısında yapılan her türlü aktiviteyi kayıt altına alıp, güvenlik politikalarını uygular ve kimlik yönetimini sağlıyor.



YAPAY ZEKÂYLA KALİTE KONTROL

Processeye Studio, üretim şirketlerinin yapay zekâ tabanlı görüntü işleme sistemleri geliştirebilmelerini sağlayan SaaS üretim ve kalite kontrol çözümü. ProcessEye Studio ile firmalar, üretim süreçlerini iyileştirebiliyor, kalite kontrol süreçlerini geliştirebiliyor, hiçbir yazılım ve kodlama bilgisine sahip olmadan kendi sistemlerine entegre edebiliyor.