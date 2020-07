Insider ABD’ye çıkarma yapıyor

Samsung, MediaMarkt, Virgin, Uniqlo, Garanti BBVA gibi küresel markaların dijital büyümesini yöneten Insider firması, ABD’ye açılıyor. 450 Türk mühendisin kurduğu yapay zekâ destekli yazılım üreten firma, 32 milyon dolarlık da yatırım çekti

Yazılım sektöründen iddialı Türk girişimleri, gözünü ABD pazarına dikmeye başladı. Türkiye'de sahip olduğu 450 yazılım mühendisi ile Singapur Havayolları, Samsung, Uniqlo, Marks & Spencer, Virgin ve Estee Laude gibi 800'den fazla markanın çok kanallı pazarlama süreçlerini ve büyümelerini yönetmesini sağlayan Insider 32 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına imza attı. 24'ten fazla ülkede ofisi olan Insider, yapay zekâ destekli teknolojisi markaların dijital büyümesini hızlandırmasına destek oluyor. Çok Kanallı Büyüme Yönetimi Platformu (Multichannel Growth Management Platform) Insider, Seri C yatırım turunu 32 milyon dolar ile Silikon Vadisi'nde bulunan Riverwood Capital önderliğinde; Sequoia, Wamda ve Endeavor Catalyst'in katılımıyla tamamladığını duyurdu. Insider'ın bu tur ile beraber bugüne kadarki toplam yatırım miktarı 47 milyon dolara ulaştı. Bu yatırım, Insider platformunun yeteneklerini geliştirmek, Ar-Ge ekibini üst düzey mühendisler ile daha da güçlendirmek ve şirketin ABD başta olmak üzere küresel satış ve pazarlama departmanlarına yatırım yapmak için kullanılacak.



ALGIYI BİZ DEĞİŞTİRİRİZ

Şirketin altı kurucu ortağından biri ve CEO'su Hande Çilingir, "Biz dünyanın doğusundan çıkan bir yazılım şirketinin Silikon Vadisi'nde başarılı olacağını göstermeye kararlıyız" diyerek, meydan okumayı seven girişim olduklarının altını çizdi. Hande Çilingir hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Biz Türkiye'den küresel iş yapma sevdasıyla yola çıkan bir ekibiz. Ülkesine, yaşadığı coğrafyaya bağlı, buradan başarılı yazılım şirketlerinin çıkacağı konusunda iddialıyız. Bizim ülkemizin büyük sınırsız kaynakları yok. Bu yüzden daha çok çalışmak zorundayız. Türk girişimleri için rüzgârın arkadan esmediğini de biliyoruz. Ancak bunu değiştirecek olan da yine biziz. Her başarı hikayesi Türkiye ile ilgili algının değişmesini sağlıyor." Pandeminin başlangıcı ile beraber dünya çapında e-ticaret ve medya şirketlerine olan talep hızla arttı. Insider'ın koşullara hızlı adapte olan dijital satış ve partner yönetim ekipleri, markaları artan trafiği ve yeni dijital davranışları yönlendirerek, büyümelerini devam ettirmelerini sağladı. Kovid-19 sonrası markaların her zamankinden daha fazla dijitalleşme ihtiyacı hissetmesi ile beraber, online tüketim artışı ve ertelenen satın alma işlemlerinin de yeniden önceliklenmesiyle, Insider büyüme hızının artarak devam edeceğini öngörüyor.



ÇALIŞANLAR HİSSEDARI

Hande Çilingir, Insider'ın kurulduğu ilk yıllardan itibaren, her altı ayda bir yapılan değerlendirmeler sonucunda; fark yaratan ekip üyelerine hissedar olma imkânı tanıdıklarını belirtti. Bu yatırım kapsamında, Insider hissedarlarına, hisselerini nakite döndürebilmeleri için 1 milyon dolarlık (6.8 milyon TL) bir bütçe ayrıldığını ekledi.



TEK DENEYİM DEVRİMİ

MÜŞTERiLERiN online ya da geleneksel mağazada olsun tek deneyim yaşamak istediğine vurgu yapan Çilingir, sundukları hizmeti şöyle özetliyor: "Insider'ın yapay zekâ destekli Çok Kanallı Büyüme Yönetim Platformu, pazarlama uzmanlarının dijital kanallarını tek bir platform ile entegre etmesine, kullanıcı verilerinin birleştirilmesine, kullanıcıların gelecek davranışlarını makine öğrenimi destekli bir öneri motoruyla tahmin etmesine ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak sağlıyor. Insider, farklı etkileşim kanallarındaki online ve offline kullanıcı verilerini tek bir platform üzerinde birleştirerek ve piyasadaki en geniş ürün özelliklerini sunarak, dijital pazarlama uzmanları tarafından özgün ve eşsiz görülen çok kanallı büyüme platformu olma özelliğini taşıyor. Platform, 15'ten fazla yapay zekâ algoritması sayesinde müşteri segmentlerinin dönüşüm sağlama, satın alma ve kaybedilme olasılıklarına yönelik tahminlerde bulunarak; dijital pazarlama uzmanlarının müşteri deneyimlerini iyileştirmelerini sağlıyor."



ABD'DE DEVLERLE KAPIŞMAYA HAZIRIZ

HANDE Çilingir, "Şu ana kadar Asya Pasifik'teki yüksek potansiyeli olan pazarlardaki payımızı artırmaya odaklandık. Asya Pasifik'te; Samsung, UNIQLO ve Singapore Airlines; Avustralya'da Qantas; Avrupa'da Marks & Spencer, Estee Lauder ve Carrefour gibi sektör öncüleri ile çalışıyoruz. 24 ülkede faaliyet gösteren 550+ kişilik ekibimiz ve 250'yi aşkın mühendis kadromuz ile ABD pazarına girmeye hazırız. ABD pazarında en önemli ayırt edici noktamızın; dijital pazarlama uzmanlarını en çok zorlayan noktalara dokunan yapay zekâ destekli çözümlerimiz ve dinamik bakış açımız olacağına inanıyoruz" diyerek Insider'ın bundan sonraki orta vadeli hedeflerini paylaştı.

***

Martı 25 milyon dolarlık yatırım anlaşması yaptı



E-SCOOTER start-up'ı Martı, 25 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı. Yatırıma ilişkin şirketten yapılan açıklamada, "Kurulduğumuz 2018'den bu yana aldığımız yerli ve yabancı yatırımlara ek olarak 2020'de tamamladığımız tur ile 25 milyon dolar daha yatırım aldığımızı paylaşmak isteriz" ifadesi kullanıldı. Şirketin aldığı yatırımın hangi yatırımcılardan geldiği paylaşılmadı. Açıklamada, hedef olarak ise Endonezya'nın Gojek'i ve Çin'in Didi'si gibi olmak belirlendi. Şirketin açıklamasında, "Ülkemizde mobilite sektörünü kalkındırmak, vatandaşlarımıza konforlu ve çevreye duyarlı çözümler sunmak, yurtdışına örnek olmak ve üç yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz" denildi. Martı'nın bin çalışanı ve 3 milyon kullanıcısı var. Öte yandan, Crunchbase verilerine göre, Martı'nın iki yatırım turunda toplam 2 milyon dolar yatırım aldı. Regülasyon konusundaki sorunları da aşmaya çalışan girişimin önümüzdeki günlerde yatırımla ilgili detayları açıklaması bekleniyor.

***



MyGini ABD'yi hızlı kampanya ile tanıştıracak

TÜRK bankacılığında, ödeme sistemleri teknolojilerinde önemli projelere imza atmış Mehmet Sezgin'in San Francisco'da kurduğu fintech MyGini, ABD'de küçük işletmeler ve perakendecilerin kendilerine özel kampanya ve promosyonları kolaylıkla hayata geçirebilecekleri yeni bir dijital ürünü kullanıma sundu.



60 MİLYON KART KULLANCISI VAR

ABD'de bir ilk olan uygulama sayesinde küçük işletmeler ve perakendeciler, MyGini'nin çok geniş kapsamlı ağından faydalanarak, koronavirüs sonrası değişen pazar dinamikleri ve tüketici eğilimlerinden hızla yararlanmak adına yerel veya ulusal bazda kendi kampanyalarını oluşturabilecek. Bu kampanyalar istenirse sadece fiziksel mağazalarda veya online mağazalarda geçerli olabilecek. Yeni hizmetleri hakkında görüşlerini bildiren MyGini CEO'su Mehmet Sezgin, " MyGini sadakat uygulaması, bugün ekosistemindeki 60 milyon kart kullanıcısına ve kurumlara ödeme sistemleri ekseninde değer yaratan önemli bir platform haline geldi. Lansmanını yaptığımız yeni hizmetimizle, özellikle perakendeciler adına, koronavirüs pandemisinin neden olduğu satışlardaki düşüşü, uygulayacakları kampanya ve promosyonlarla telafi etmeleri için önemli bir ihtiyacı karşılayacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar dijital katılım sistemlerinin eksikliği sebebiyle, kampanyalar konusunda bankalar için aracı konumda bulunan büyük platformlar, bizim 'esnaf' olarak tanımlayabileceğimiz küçük işletmeleri sürece dahil etme noktasında yavaş kalıyorlardı. Bu da özellikle yerel boyutta işletmelerin ve perakendecilerin, müşteri beklentilerine uygun hızlı fırsat sunmalarını engelliyordu" şeklinde konuştu.



HIZ VE FIRSAT SUNUYOR

Sezgin MyGini'ye ekledikleri bu yeni dijital hizmet fonksiyonuyla, birlikte koronavirüs ortamında satışlarını artırmak isteyen perakendeciler için hatırı sayılır bir hız ve fırsat dünyası sunduklarını da sözlerine ekledi.

***



Pandemide yatırımcılardan girişimcilere özel tavsiyeler

Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT'un ikincisini düzenlediği 'Yeni Nesil Girişim Sohbetleri' panelinde, Figopara, Tarvenn ve Collective Spark'ın yöneticileri ile normalleşme sürecinde yatırım fırsatları masaya yatırıldı

TÜRK Telekom, normalleşme döneminin girişimciliğe etkilerini değerlendirmek üzere, 'Yeni Nesil Girişim Sohbetleri' temasıyla 21 Temmuz'da düzenlediği PİLOT Infoday'da girişimcilik ekosistemini buluşturdu. Panelde konuşan Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, "Dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Normalleşmenin getirdiği fırsatları önceden gören ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak" diye konuştu.



YENİ NESİL GİRİŞİMLER

PİLOT ile yerli ve millî teknoloji girişimlerini desteklediklerini belirten Özhan, "2013 yılından bu yana PİLOT'tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019'da 350 kişiye istihdam sağladı ve 41 milyon TL ciro elde etti. 2020 yılında PİLOT'a katılmaya hak kazanan girişimler de titiz bir değerlendirme sonucunda belirlendi. PİLOT kapsamında programa kabul edilen her ekibe 150'şer bin TL nakit desteği sağlayacağız" dedi. Özhan ayrıca, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurmuş oldukları sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını belirtti. Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Gültekin Bahar, Tarvenn Ventures CEO'su ve TechOne Fonu Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk, Collective Spark Kurucu Ortağı Atıl Eren'in katıldığı PİLOT Infoday etkinliği www.youtube.com/ TurkTelekom linki üzerinden canlı yayınlandı.