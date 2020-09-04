Sevdiğinizin doğum gününü hayran olduğu kişi kutlasın

5.6 milyon lira değerleme ile yatırım alan Fideyo girişimi Ahmet Çakar’dan Serdar Ortaç’a ve İrem Derici’ye kadar pek çok ünlü yüzü kullanarak kişiye özel eğlenceli kutlama videosu hazırlatıyor

Tören ve kutlamalar gibi etkinlikler pandemiyle ortadan kalkınca sürpriz ve eğlenceli doğum günü, mezuniyet kutlaması videoları hazırlayan Fideyo girişimi öne çıktı. Hayranı olduğunuz ünlüye ulaşarak kişiye özel içerik satın almanızı sağlayan Fideyo, TechOne ve twozero Ventures'tan 5.6 milyon TL değerleme ile ilk yatırmını aldı. Ünlüler ile hayranlarını bir araya getiren ve Türkiye'de yoğun ilgi gören Fideyo, aldığı yatırım ile globale açılacak ve başta MENA Bölgesi olmak üzere Almanya ve Hollanda'da ofis açacak.



YENİ BİR ALTERNATİF OLDU

Efe Hızır, Doruk Demirsar ve Eren Güncü tarafından kurulan Fideyo, sıradışı hediye arayanlara ya da sürprizleri sevenlere yeni bir alternatif sunuyor. Kullanıcılar, Serdar Ortaç, Okan Bayülgen, İrem Derici, Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Derya Baykal gibi 185'ten fazla ünlü isim arasından dilediklerini seçerek video talep edebiliyor. Ünlü isimler kendilerine gelen mesaj taleplerini eğlenceli videolar haline getirerek Fideyo platformu üzerinden ilgili kişiye kişiye ulaştırıyor. Yeni iş tebriği, geçmiş olsun dileği, doğum günü kutlaması, aşk ilanı ya da evlenme teklifi gibi birçok farklı konuda mesaj ünlüler aracıyla eşsiz birer anıya dönüşüyor.



KÜRESEL PAZARA HAZIRLANIYOR

Fideyo, bu ay yayına almış olduğu yeni versiyonu ile videonun yanı sıra birçok farklı hediye içerik imkanı da sunuyor. Fideyo'nun yeni versiyonu ile kullanıcılar, ünlü isimlerden Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden etkileşim satın alabiliyor. Kullanıcılar, diledikleri kişinin sosyal medya hesaplarına seçtikleri ünlü ismin direkt mesaj göndermesini ya da herhangi bir paylaşımını beğenmesini talep edebiliyor. Kısa sürede aylık video talep sayısını 4 katına çıkaran girişimin yeni içerikleri de oldukça talep görüyor. Türkiye'de yoğun ilgi gören Fideyo, TechOne ve twozero Ventures'dan aldığı yatırım ile operasyonunu MENA, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere genişletecek.



2 ÖNEMLİ FONDAN YATIRIM ALDI

FİDEYO Kurucu Ortağı ve CEO'su Efe Hızır, aldıkları yatırımla ilgili şöyle konuştu: "Fideyo platformunu yayına aldığımızdan beri oluşan ilginin devam etmesi bizi çok mutlu ediyor. Yeni versiyonumuz ile sunmuş olduğumuz özelliklerin de çok kısa sürede yoğun talep alması bize doğru yolda olduğumuzu tekrar kanıtladı. TechOne ve twozero Ventures gibi 2 önemli fonun yatırımı ile global pazara çok daha güçlü adım atıyoruz. Kısa süre sonra başta MENA Bölgesi, Almanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede Fideyo ismini duyuracağımıza gönülden inanıyoruz."

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Online siber güvenlik kampı yeni yetenekleri buluşturdu

Türk Telekom, 'Türkiye'nin ilk Online Siber Güvenlik Kampı'nı tamamladı. Kamp için yapılan mülâkatların ardından seçilen 24 genç, Türkiye'nin siber güvenliği için alanında uzman isimlerden eğitim aldı

TÜRK Telekom'un hem ülkelere hem de sektörlere yönelik siber saldırıların arttığı dönemde, 'Dijital Geleceğin Anahtarı Sende!' mottosu ile başlattığı online Siber Güvenlik Kampı tamamlandı. Kampta, mülâkatları geçen 24 gence eğitimler verilerek, siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağına önemli bir katkı sağlandı. Siber güvenliğe en çok yatırım yapan ve en geniş hizmet ağına sahip telekom operatörü olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yaklaşık bini aşkın kurumsal müşterimize siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahibiz. Cumhurbaşkanlığı'nın da toplumda dijital farkındalık çağrısına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız online Siber Güvenlik Kampı'nın, Türkiye'nin siber güvenlik stratejisine değerli katkılar yapacağına olan inancımız tam" dedi. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural ise Türk Telekom'un genç istihdamına verdiği önemin altını çizerken, "Teknolojik dönüşümün en önemli ayaklarından biri siber güvenlik. Araştırma sonuçları gösteriyor ki bu alanda gelecek vaat eden, kabiliyetli, istekli, değerli insanları sektöre kazandırmamız hem ülkemiz hem de ekonomimiz için önem teşkil ediyor" diye konuştu.



24 GENÇ KATILDI

Kamp için başvuran 2 bin 500 üniversite öğrencisi ve yeni mezun arasından yapılan ön değerlendirmeleri geçen 489 aday online sınava dâhil edildi. Sınavda başarılı olan 62 kişi ile yapılan bire bir mülâkatlar sonrasında, 24 genç kampa katılmaya hak kazandı. Kamp programında sistem, ağ ve yazılım, uygulama, telekomünikasyon ve nesnelerin internetinin güvenliği kategorilerinde 25 farklı konu başlığında siber güvenlik eğitimleri verildi. Öğrenciler, siber güvenlik alanında etkili kamu, akademi ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 28 Ağustos'ta programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı eğitim sertifikası aldılar.