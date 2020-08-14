Sosyal mesafe denetimine yapay zekâ desteği geldi

İş yerlerinde çalışanlar, okulda da öğrenciler arasındaki sosyal mesafe denetimini yapay zekâ destekli kameralar yapacak. Yerli girişimlerin yazılımları ile kameralar yakın temastaki çalışanları ve öğrencileri algılayıp uyaracak

Pandeminin hayatımıza getirdiği en önemli değişiklik sosyal mesafeli yaşam oldu. Sosyalleşme mekânlarından iş yerlerine, alışveriş merkezlerinden eğitim kurumlarına kadar gidilebilecek her noktada belli bir mesafeye ve insan yoğunluğuna dikkat etmek artık kaçınılmaz bir zorunluluk. Pandeminin ilk dönemi üretimde çarkların durmasına sebep olurken, çarkların yeniden dönmesine yapay zekâ teknolojisi destek oluyor. Aynı zamanda üretimde kalite kontrol ve tasarrufun öne çıkmasını da sağlıyor. Yine aynı şekilde pandemi döneminde eğitimde de hızlı bir dönüşüm yaşandı. Uzaktan eğitim sistemi 2019 - 2020 eğitim yılının ikinci yarısında uygulamaya kondu. Şimdi yeni dönem için hazırlıklar yapılıyor.



YERLİ YAZILIM GİRİŞİMLERİ

Yerli yazılım girişimleri yapay zekâ teknolojisini kullanarak kameraların sosyal mesafe denetimi yapmasını sağlayacak. Doruk ve Sensormatic farklı sektörlerde yoğunluk ve sosyal mesafe analizleri yapıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara göre iş yerlerinde sosyal mesafe denetimi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde pandemi döneminde salgınla ilgili düzenlemeler sıkı şekilde ölçümleniyor. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nca hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde okullarda, fabrika gibi üretim yerlerinde sosyal mesafe denetimi büyük önem taşıyor. Bu yüzden okulların açılması da 1 ay ertelendi.



EN AZ 1 METRE MESAFE

Bilim Kurulu'nun yayınladığı rehbere göre okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Yine aynı rehberde ofisler ve çalışma alanları için de sosyal mesafenin korunmasına dair kurallar en önemli uyarılar arasında yer alıyor. Sınıflar, çalışma salonları, ofislerdeki dinlenme alanları, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu mesafenin denetimi için sadece yöneticiler değil, teknoloji de kullanılabiliyor.



MESAFE DENETLENİYOR

Sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğu defalarca tekrarlansa bile, denetim yapılmadığı sürece vaka sayıları katlanarak artıyor. Herkesin ikinci dalgayı konuştuğu günlerde eğitimden üretime, ulaşımdan turizme her alanda sosyal mesafenin korunması şart. Şimdi yazılım şirketleri insanlar arası mesafenin ve yoğunluğun ölçülmesi için yapay zeka teknolojilerini kullanıyor.



ÜRETİMDE MALİYET VE KALİTE KONTROL

TÜRK Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un 8'inci dönem girişimleri arasında yer alan ProcessEye Studio yapay zekâ tabanlı görüntü işleme ile kalite kontrol çözümü olarak üretim sektöründe süreci hızlandırıyor. Yani üretimde çarkların işlemesini sağlarken, maliyeti düşürüyor. ProcessEye Studio, üretim şirketlerinin yapay zekâ tabanlı görüntü işleme sistemleri geliştirebilmelerini sağlayan SaaS üretim ve kalite kontrol çözümüdür. ProcessEye Studio ile firmalar, üretim süreçlerini iyileştirebilir, kalite kontrol süreçlerini geliştirebilir.



OKULDA YOĞUNLUK ANALİZİ YAPACAK

1 AY daha ertelenen açılışa rağmen okullardaki denetim büyük önem kazanacak. İşte bu noktada ihtiyaç duyulan çözüm, Sensormatic Ar-Ge ekibinden geldi. Türkiye'de ilk kez Sensormatic tarafından geliştirilen 'Yoğunluk Ölçüm Çözümü' kapsamında üç boyutlu kameralar ve ışın (beam) sensörlerinin kullanılmasıyla, alanlardaki yoğunluk oranı kolayca belirleniyor ve yoğunluğun artması durumunda girişlerin kısıtlanması sağlanıyor. İçeride kaç kişi olduğu, kaç kişinin içeriye girebileceği ve ideal yoğunluğa ulaşıldığında yeniden giriş için beklenmesi gereken süre bilgileri de giriş noktalarına konumlandırılan ekranlar aracılığıyla görsel ve işitsel olarak sunuluyor.



FABRİKALAR AÇIK KALSIN

TÜRKİYE'DE üretim yönetiminde dijitalleşme pazarını inşa eden ve akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile sanayicilerin dijital dönüşüm mentorluğunu yapan Doruk, çalışan sağlığının korunarak üretime devam edilebilmesi için Pro- Manage KiT (Kontrollü İnsan Trafiği) adını verdiği sosyal mesafe ölçüm ve uyarı sistemini geliştirdi. Çalışanlarının sosyal mesafe denetimini ve raporlamasını anlık olarak yapabilmelerini sağlayan ProManage KiT'i sanayicilere bedelsiz sağlayan Doruk, böylece işletmelerin çalışan sağlığı açısından riskleri değerlendirerek hemen önlem almalarını mümkün kılıyor. Bu kapsamda "Fabrikalar Açık Kalsın" kampanyasına destek sağlamış oluyor. Çoğu işletmenin uzun bir süre uzaktan çalışma modelini sürdürdüğü pandemi döneminde, sanayi firmaları büyük bir özveriyle kontrollü bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage sayesinde sanayicilerin üretimlerini daha verimli ve hızlı hale getiren, kayıplarını tespit edip azaltarak maliyetlerini ve rekabetçiliklerini yönetebilmelerini sağlıyor.