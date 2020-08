Oyunda ikinci dev yatırım

Peak Games’i 1.8 milyar dolara alan Zynga, bir oyun şirketine daha yatırım yaptı. Firma, Rollic Games’in yüzde 80’i için 168 milyon dolar ödeyecek. Deniz Başaran, Mehmet Can Yavuz ve Burak Vardal’ın kurduğu şirket, 21 ay gibi kısa bir sürede 200 milyon dolar değerlemeye ulaştı

Oyun girişimleri yaptığı satış anlaşmalarıyla Türkiye'nin en büyük ihracat kapısı olmaya devam ediyor. İstanbul merkezli oyun şirketi Rollic, Türkiye'nin en hızlı 100 milyon doların üstünde satış anlaşmasına imza atan teknoloji girişimi olmayı başardı. Şirketin yüzde 80'i Zynga tarafından satın alındı.



21 AYDA GELEN BAŞARI

Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından iki yıl önce kurulan Rollic, özellikle ABD pazarında elde ettiği başarıyla Zynga'nın dikkatini çekmeyi başardı. Rollic, yaklaşık 21 ayda Türkiye'nin en büyük satış anlaşmasına sahip 4'üncü oyun şirketi oldu. Aralık 2018'de kurulan Rollic, aylık 65 milyondan fazla aktif kullanıcı ve 250 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşmış durumda.

Bu satınalma, Zynga'nın Türkiye'deki oyun sektörüne ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Zira, Zynga daha önce Gram Games'i 250 milyon dolar ve Peak'i 1.8 milyar dolara satın almıştı.







2.28 MİLYAR $ YATIRDI

Böylece Zynga, Türk oyun piyasasına iki yılı aşan bir süre içinde 2 milyar 218 milyon dolar yatırım yaptı. Satın almanın 1 Ekim'de tamamlanması bekleniyor. Zynga, hisselerinin yüzde 80'i için Rollic'e 168 milyon dolar ödeyecek. Şirket, Rollic'in finansal performansına bağlı olarak da kalan yüzde 20'lik hisseyi 3 yıl içinde satın alacak.

Eight of Rollic oyunu ABD'de Apple'ın uygulama mağazası App Store'da en çok indirilen 1 veya 2 numaralı ücretsiz oyun olmayı başardı. Ayrıca en son sürümleri Go Knots 3D ve Tangle Master 3D, Q2 2020'de ABD App Store'da en çok indirilen iki oyun oldu. Rollic'in şu anda 5 milyondan fazla mobil günlük aktif kullanıcısı (Günlük Aktif Kullanıcı - DAU) ve 65 milyon mobil aylık aktif kullanıcısı (MAU) var. Yani yüksek değerlemede ABD uygulama mağazası indirimleri, Peak de olduğu gibi kullanıcı sadakatindeki başarılar dikkat çekmiş oldu.







Zynga'ya katılmaktan gurur duyduklarını ifade eden Rollic'in kurucusu ve CEO'su Burak Vardal, "Oyun alanındaki sahip olduğumuz uzmanlığımız, Zynga'nın ürün yönetimi, veri bilimi deneyimi, reklamlardan para kazanma ve yayıncılıktaki başarısı kusursuz bir uyum sağlamamıza katkı sağlayacak. Rollic'in Zynga'nın portföyüne katılan mevcut ve yeni oyunlardan oluşan sağlam listesi sayesinde, oyunlar aracılığıyla dünyayı birbirine bağlama misyonumuzu ilerletmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Zynga resmi Twitter adresinden de bir duyuru yaptı. Açıklamada Rollic'in oyunlarının 250 milyondan fazla indirildiği vurgulanırken, Rollic'in şirketin kullanıcı profiline ve reklam alanına katkı sağlayacağı vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Zynga CEO'su Frank Gibeau, harika bir takım tarafından yönetilen Rollic'in alınması ile hyper casual alanına girmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.



GENÇ GİRİŞİMLER BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi ABD'li Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'in hisselerinin yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın almasını değerlendirdi. Bakan Varank, satın almaya ilişkin olarak, "Sermayesi akıl ve inovasyon olan genç girişimlerimiz global oyun pazarında başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.



HİZMET SEKTÖRÜ ÜST LİGE ÇIKIYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'i satın almasına ilişkin, "Peak Games ve Rollic Games gibi bakanlığımız desteklerinden yararlanan dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor" ifadesini kullandı. Oyun sektöründeki başarıya dikkat çeken Pekcan, paylaşımında şunları kaydetti: "Dünyanın son dönemde parlayan yıldızı bilişim sektörümüz başta olmak üzere hizmet sektörlerimizi, İhtisas Serbest Bölgelerimiz ile küresel düzeyde üst lige taşımaya kararlıyız."

Pekcan, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini dijital oyun sektörü ekosisteminin gelişmesi için önemli bir fırsat olarak gördüklerine dikkat çekerek, dünyayla rekabet edebilecek birçok yerli oyun yazılım ve bilişim şirketinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacaklarını da belirtti. Pekcan, "Başta dijital oyun sektörü olmak üzere bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımızı, İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer almaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.