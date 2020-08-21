Küçük işletmelere ilaç gibi çözümler

Maliyet, rekabet şartları ve daha çok müşteriye ulaşmak isteyen KOBİ’ler, bulut tabanlı, yapay zekâ içeren yazılımlarla çalışmaya başladı. Artık veri üzerinden iş yapmak isteyen KOBİ’ler için yeni çözümler üreten Türk girişimleri var

Pandemi, pek çok Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme'yi (KOBİ) dijital iş yapmaya zorladı. Bilmediği bir dünyaya girerken korkarak yaklaşan binlerce işletme, dijital iş yapmanın kurallarını hızla öğrenmek zorunda kalıyor. WhatsApp, Instagram ve pazar yerleri üzerinden satış yapmak artık bir zorunluluk. Ancak bunu da yapmak yeterli değil. Artık işi bir seviye yukarı taşımak için yeni yeteneklere sahip olmak şart. İşte geleneksel iş yapan küçük işletmelerle yetenekli girişimleri buluşturan dijital iş projelerinin sayısı artıyor. Sağlık, üretim, eğitim, gıda, tarım gibi pek çok sektörde iş yaparken bilgi ekonomisinden faydalanmak gerekiyor. Bulut tabanlı muhasebe programından, yapay zekâ yazılımıyla kalite kontrole kadar pek çok girişim, rekabet ve maliyet avantajı sunarken, dijital iş yapma yeteneğini artırıyor. Tasarruf olanaklarını artıran, maliyet avantajı sağlayan çözümlerle işletmelerin mevcut işlerini daha kârlı yönetmelerine da yardımcı oluyor.







Amazon, Trendyol, Sahibinden, Hepsiburada, N11 veya Gittigidiyor gibi pazar yerlerinde satış yapmak firmaların daha çok tercih ettikleri bir yöntem. Ancak pazar yerlerinde satış yapmanın belli incelikleri var. Siparişler yığıldığında altınadan kalkmak, maliyet analizlerini hızlı yaparak müşteri taleplerine hızlı yanıt vermek için hazırlıklı olmak şart. Pirahas girişimi de bu açığı görerek Amazon üzerinden satış yapan işletmelere yönelik bütünleşik bir yönetim aracı sundu. Pandemi döneminde insanlar daha çok e-ticaret üzerinden satış yapmayı öğrenince bu alana talep de arttı. Popupsmart adlı girişim de web siteleri için kolaylıkla pop-up kampanyaları oluşturulmasını sağlayan yazılım sunmaya başladı. İlk kez bu işi yapacak kullanıcılar için bile işin kolay olması şart. İşte bu yüzden kullanıcılara fazla zahmet çıkarmadan basit kampanyalar hazırlanması sağlanıyor.







VERİ TOPLA HATALARI BUL

Veri üzerinden iş yapma kültürünün temelinde veri toplayacak cihazlar kullanmak gerekiyor. Türk Telekom girişim hızlandırma programına katılan girişimler arasında yer alan Qubitro geliştiricilerin ve kurumların diledikleri cihazdan, altyapı kurulumuna ve kodlamaya gerek duymadan veri toplayarak akıllı çözümler üretmelerini sağlıyor. Firma bulut tabanlı bir nesnelerin interneti platformu sunuyor. Qubitro monitörleme, cihazlar arası haberleşme, farklı platformlar ile entegrasyon desteği sunuyor. Kurumlar ayrıca Qubitro'nun API'larını kullanarak kendi markalı uygulamalarını satabiliyor. İş Bankası'nın desteklediği Workup girişim hızlandırma programında yer alan son dönem girişimleri arasında yer alan Tuvis AI ise tekstil sektörü odaklı kumaş hatası tanıma ve süreç optimizasyonu yapan görüntü tanıma yazılımı üretti.







VERİLERLE İŞ YAPARKEN MAHREMİYETE DİKKAT

Türk Telekom girişim hızlandırma programına kabul edilen girişimler arasında yer alan Syntonym, görsel veri işleyen ve depolayan kurumların ellerindeki verileri GDPR ve KVKK uyumlu bir şekilde birleştirerek bireylerin mahremiyetini koruyor. Verilerin açık rızaya gerek duyulmadan da işlenebilmesini, paylaşılabilmesini ve yapay zekâ eğitim verisi olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Syntonym, resim ve videolarda-

ki biometrik veri olan mevcut yüzleri, hiç var olmamış sentetik yüzler ile geri döndürülemez bir şekilde değiştirerek, geleneksel yöntemlerin aksine yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri gibi analitik metrikleri koruyor. Bozulmadan yapılan bu anonimleştirme, yapay zekâ algoritmalarının doğruluklarını ve güvenilirliklerini arttırdığı gibi, ileri veri analizlerini de mümkün kılıyor.