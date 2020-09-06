Konserler sanal dünyaya taşındı

Sanatın ve sanatçının izleyiciyle buluşmasına yeni bir ortam yaratan uygulamalar pandemi döneminde ilgi görmeye başladı. Musixen müzisyenlerin ve sahne sanatçılarının canlı performanslarına ulaşımı kolaylaştırıyor

Pandemi döneminden en çok olumsuz etkilediği sektörler, turizm, taşımacılık, kültür ve sanat etkinlikleri oldu. Haziran ayı ile birlikte turizm ve taşımacılık sektörü kısmen nefes alırken, tiyatro ve konserler için açık hava etkinlikleri çok sınırlı kaldı. Pek çok müzisyen, sahne sanatçısı bu dönemde seyircisiyle buluşamadı ve gelir kaybı yaşadı.

Ancak gelişen teknoloji, konser ve performansların akıllı cihazlarla evlerimize girmesine fırsat tanıyor. Sanat dünyasının geleceğinin dijitalde olduğunu gören ve çalışmalarına 2019'da başlanan Musixen, 6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası Mayıs 2020'de hayata geçti. Sanatçıların seslerini duyurabilecekleri, sanatseverlerin de sanatçıların canlı performanslarını izleyebilecekleri uygulama ile etkinlikler dijital ortama taşınıyor.



20 BİNDEN FAZLA KULLANICI

Bugüne kadar yaklaşık 200 bin dolar yatırım yapılan girişimle Türkiye'nin adını YouTube, Instagram, Spotify, Facebook gibi global devlerin arasına sokmak, kaliteli dijital canlı müzik performansları ve canlı sahne sanatlarının yer aldığı global bir içerik platformu olmak amaçlanıyor.

Musixen'de, kaliteli ve özgün canlı müzik yayını yapabilmek adına birbirinden değerli ve tecrübeli müzik insanlarının bulunduğu bir müzik komitesi bulunuyor. Komite canlı performans sergilemek isteyen kişilerin paylaşacağı maksimum 4 dakikalık video performanslarını değerlendiriyor ve olumlu görüş bildirdikleri durumda ilgili sanatçıya Musixen app'inde canlı yayın yapabileceği linki paylaşıyor. 2 ayda 400 canlı yayının gerçekleştirildiği Musixen'de 20 binden fazla kullanıcı ve 300'ün üzerinde kayıtlı müzisyen yer alıyor.







KONSERLER ALIŞILAN SAATTE

Poptan elektroniğe, rocktan halk müziğine pek çok müzik türünden sanatçının yer aldığı uygulamada canlı konserler saat 21:30'da başlıyor. İzleyiciler, canlı yayın esnasında uygulama üzerinden çeşitli paketler satın alarak sanatçıya istek gönderimi, süper alkış gibi oyunlaştırmayla destek oluyor ve sanatçılar da buradan gelir elde edebiliyor. Dileyen sanatçılar da düzenledikleri canlı yayınlar için biletleme yapabiliyor.

Yakında daha pek çok özelliğin devreye gireceğini belirten Musixen'in kurucusu Çağrı Bozay, Musixen ile yeni sanatçıları destekleyip ve seslerinin duyulmasını sağlarken, tüm dünyadaki yeni seslerin ve yeteneklerin keşfedilmesine aracılık ederek potansiyel sanatçıların gelişimine yardımcı olduklarını belirtiyor: "Eylülde hayata geçireceğimiz pek çok yeni özellik olacak. Örneğin eğlence mekanlarının ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde müzisyenlere ulaşabilecekleri ve davet edebilecekleri listeleme hizmeti olacak. Sadece müzik de değil, farklı alanlarda da çalışmalarımız var. Musixen Kids ve Musixen Tiyatro kategorilerini yakın zamanda kullanıcılarımız ile buluşturacağız ve Adile Naşit'le Uykudan Önce, Barış Manço ile 7'den 77'ye gibi yer etmiş 90'ların ruhunu yakın zamanda dijital ortama taşıyarak kullanıcılarımıza birçok alanda deneyim sunmayı planlıyoruz."



CANLI PERFORMANS BULUŞMASI

Mayıs 2020'de kurulan Musixen, bir dijital performans platformu ve müzisyen/ mekan pazaryeri olarak konumlanıyor. Her türden kaliteli müzisyenin, sahne ve performans sanatçısının sesini duyurabileceği bu platform, aynı zamanda gelir elde edilebilen bir uygulama olarak da öne çıkıyor. Musixen sanatçıları canlı performanslarından gelir elde edebilirken, kullanıcılar da sevdikleri sanatçıların canlı yayınlarını izleyebiliyor, hatta istekte bulunabiliyorlar. Aynı zamanda mekan pazaryeri fonksiyonu ile de kullanıcılar mekanların bilgilerine ve programlarına ulaşabiliyor, buralardan gerçekleşecek canlı yayınları izleyebiliyor. Sadece müzik değil, sahne sanatlarının her türüne kucak açan Musixen, tüm sanatçıların ve kullanıcıların keyif alacağı bir platform olmayı amaçlıyor.