Pandemi altın değerinde girişimler çıkardı

Kurumsal girişim sermayesi ve girişim sermayesi fonları pandemi döneminde yeni alanlara odaklandı. Yapay zekâ ve bulut tabanlı sağlık çözümleri, sağlıklı malzemeleri, enerji, nesnelerin interneti, akıllı bina ve fabrika çözümleri en gözde girişimler oldu

Evde daha çok zaman geçiren, sağlığına ve görünümüne daha çok dikkat eden, tasarrufa yönelen tüketici artık daha değerli. Kovid-19 yatırımcıların bu alanlara kaymasına neden oldu. Yeni sağlık malzemeleri, yapay zekâ kullanan sağlık girişimleri, kişiye özel sağlık cihazları, akıllı ev ve üretim teknolojisi çözümleri geliştiren girişimler yatırımcının gözdesi oldu. Kurum içi girişimler ve kurumsal girişim sermeyesi projelerine imza atan Zorlu Holding'in Vestel Ventures şirketi ve Diffusion Capital Partners (DCP) gibi yabancı girişim sermayesi şirketleri bu alanda en aktif olanlardan.



GÜNEŞ GİBİ

Kurumlarla girişimlerin ilişkisini güneş teorisi sistemine benzeten Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, inovasyonun kurumlar için opsiyonel olabileceğini ama girişimler için bir zorunluluk olduğunu söyledi. Salt, "Aslında büyük kurumları güneşe benzetiyorum. Girişimler, kurumların çok yakınında olmayacak. Çok uzağında da kalmayacak. Büyük grubun yaratacağı ekosistemden beslenecek ama onu yutmaya çalışmayacak. Zorlu Grubu olarak açık inovasyon konusunda Vestel Ventures ile ciddi bir deneyim ve tecrübeye sahibiz. Bugün start-up'lar ortalama bir şirketin 10 katı büyüme sağlıyor. Biz de kurum içi girişimciliğe girerken bu anlayışı içeriye nasıl taşıyacağımıza odaklandık" şeklinde konuştu.



17 GİRİŞİM KAZANDIK

Bugüne kadar 17 girişim kazandırdıklarını söyleyen Metin Salt, şunları kaydetti: "Bu tecrübeyle şimdi de Parlak Bi' Fikir ile içeriden girişimler çıkarmak istiyoruz. Sürece katılan herkes kazandı. Kazananlara biz yöneticiler de dahiliz. Herkes çok şey öğrendi, çok fazla konuyla, sorunlarla, zorluklarla baş etmeyi öğrendik. Ama öğrenmek sürekliliği olan bir süreç hiçbir zaman bitmiyor. Sürece katılan tüm arkadaşlarımız bundan sonraki döngüde Parlak Bi' Fikir mentoru olarak yeni gelecek takımlarla deneyim ve öğrenimlerini paylaşacak. Yeni takımlarla birlikte öğrenmeye, gelişmeye devam edecekler. Bu öğrenimle bundan böyle bu sürece katılan ekipler ve onların yöneticilerinin performans puanlamasına etki edecek yeni bir düzenlemeyi İK grubu aşkanlığımızla birlikte çalışıyoruz."



'İNOVASYON KASIMIZI GELİŞTİRMELİYİZ'

METİN Salt ilgilendikleri girişimlerşe ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Nesnelerin interneti, enerji, yeni sürdürülebilir malzemeler, kurum yazılımları ve çözümleri ve sosyal çözümlerle ilgileniyoruz. Ortaya çıkan girişimler bile yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağladı. Ben bunlara torun diyorum. Enerji girişimimizin içinden çıkan enerji fiyatlaması konusunda harika bir çözüm ortaya çıktı. Yani yeni girişimler pazara ve insana erişimimizi güçlendirmeli. Öncelik girişime grıubun katkısı olacak. Grubun inovasyon kasını geliştirmeli, yeni sektörlere sokmak için denemeye açık olmalıyız."

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DEĞER YARATAN YAPAY ZEKA GİRİŞİMLERİ BULUŞTU

Türk Telekom'un hızlandırma programı PİLOT'un üçüncüsünü düzenlediği 'Yeni Nesil Girişim Sohbetleri' panelinde, Tazi Ai, Vispera ve Al Ethics Lab yöneticileri yapay zekâyı masaya yatırdı

TÜRK Telekom tarafından üçüncüsü düzenlenen PİLOT Infoday'de, yapay zekâ girişimlerinin geleceği tüm detaylarıyla değerlendirildi. Girişimcilik ekosistemini buluşturan 'Yeni Nesil Girişim Sohbetleri' panelinde konuşan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdürü Yardımcısı Barış Karakullukçu: "Yapay zekâ tartışmasız, bugünün ve yarının yükselen değeri. Türk Telekom olarak, bizim de bu alanda yapmış olduğumuz önemli çalışmalar var. Grup şirketlerimizle birlikte, yapay zekâ odaklı yerli ve millî teknolojiler geliştirerek, Türkiye'yi geleceğe taşımak ve küresel platformlarda temsil etmek öncelikli hedeflerimizden biri" dedi. Karakullukçu; "2013 yılında hayata geçirdiğimiz girişim hızlandırma programımız PİLOT'tan bugüne kadar mezun olan 65 girişimden 8'i tamamen yapay zekâ konusuna odaklı. Bu girişimlerin hepsi de yapay zekâ konusunda yöneldikleri alanlarda kendine has çözümleriyle başarılı Türk girişimleri arasında yer alıyor. Desteklediğimiz diğer tüm teknoloji girişimlerinde de yapay zekâ kullanımı öne çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.



8 YAPAY ZEKA ODAKLI GİRİŞİM

Bugüne kadar PİLOT'tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladıklarının altını çizen Karakullukçu, teknoloji girişimlerine desteklerinin tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti. Tazi Ai Kurucu Ortağı Prof. Dr. Zehra Çataltepe, Vispera Kurucusu Prof. Dr. Aytül Erçil ve Al Ethics Lab Kurucusu Dr. Cansu Canca'nın katıldığı PİLOT Infoday etkinliği, www.youtube.com/TurkTelekom linki üzerinden canlı olarak yayınlandı.