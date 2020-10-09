Pandemi mobil ödeme rakamlarını da uçurdu

Mobil ödeme kullanan insanların sayısı Kovid-19 ile hızla artışa geçti. Her yaştan her coğrafyadan insan finans teknolojisi girişimlerinin geliştirdiği mobil ödeme çözümlerini en az 1 kez bile olsa kullandı. Türkiye’de mobil ödeme kullanımı yüzde 39 arttı

Pandemi pek çok konuda olduğu gibi mobil ödeme konusundaki alışkanlıkları da değiştirdi. İnsanlar market ya da düzenli ödeme yaptıkları her platformu bir finans teknolojisi girişiminin geliştirdiği mobil ödeme yöntemiyle yapmaya başladı. Ortalama artış oranı yüzde 49 oldu. En çarpıcı büyüme oranlarının görüldüğü ülkeler, yüzde 75 ile Japonya, yüzde 45 ile Almanya ve yüzde 39 ile Türkiye... ABD'de artış oranı yüzde 33 ve İngiltere'de de yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Küresel uygulama pazarlaması platformu Adjust ve uygulama istatistikleri sağlayıcısı Apptopia'nın Mobil Finans Raporu'na göre, zaten güçlü bir büyüme içinde olan finansal teknoloji uygulamaları pandemi etkisiyle 2020'de daha da hızlı büyüdü. 2019'un ilk yarısı ile 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında, insanlar sahip oldukları yatırımları 24 saat kullanıp yönetmek istiyor.



HİSSE SENEDİ İŞLEMİ %88 ARTTI

Kullanıcıların doğrudan telefonlarından hisse senedi alıp satmalarını sağlayan yatırım uygulamalarının kullanımı hızla artıyor. Bu uygulamaların günlük oturumları Ocak- Haziran arasında ortalama yüzde 88 arttı. Acorns, Gatsby ve Stash gibi yatırım platformlarının uygulamaları, yatırım yapmayı kolaylaştırarak kitleler için daha erişilebilir kılıyor. Yatırım uygulamaları küresel olarak, Adjust'ın 2020'de takip ettiği sektörler içerisinde casual ve hyper-casual oyunları geride bırakarak en yüksek ikinci büyüme oranına sahip oldu. Türkiye'de mobil bankacılık ve uygulamaların kullanımı ise yüzde 31 arttı.







JAPONYA'DA HIZLI ARTIŞ

Bankacılık ve ödeme uygulamalarının oturumları ise yüzde 26 arttı. Tüm ülkelerdeki oturumlar yükselirken, Japonya'da yüzde 142'lik bir artış yaşandı. Almanya'da yüzde 40, Türkiye'de ise yüzde 31'lik bir artış meydana geldi. ABD'deki artış oranı da yüzde 27 oldu. Süper-uygulamalar, mobildeki en yüksek trend olmaya devam ediyor. WeChat ve KakaoTalk gibi süper app'ler Asya'dan çıkmış olmalarına rağmen, bu trend diğer bölgelerde de tutmaya başladı. Örneğin Revolut, "süper-uygulama" stratejisiyle dikkat çeken markalardan.



BANKA UYGULAMASINDA ÜÇ ÜLKE DİKKAT ÇEKİYOR

Japonya, analiz edilen ülkeler arasında bankacılık uygulaması indirmelerinde başı çekiyor. Apptopia'nın verilerine göre, diğer gelişmiş ekonomiler son 12 ayda kurulum sayılarında düşüş yaşıyor. Adjust'ın kurucu ortağı ve CTO'su Paul H. Müller ise araştırma sonuçlarını şöyle yorumladı: "Bankacılık sektörü birkaç yıldır dijital yeniliklere adapte olsa da, Kovid-19 bu değişimi hızlandırıyor ve banka hesabı olmayan ya da banka erişimi sınırlı olan dünya çapında milyonlarca insana bankacılık hizmetlerinin kapısını açıyor." Pandeminin bankacılık üzerindeki etkisi ve mobil dijital hizmetlerin artmasının hafife alınmaması gerektiğini belirten Apptopia'nın Analitik ve Bilgi Başkan Yardımcısı Adam Blacker, "Genel ekonomik trendler, gelişmiş ekonomilerde bankacılık uygulamalarını zor günlerin beklediğini gösterse de, gelişmekte olan ülkelerde uluslararası finans uygulamalarının önemli büyüme fırsatları var. Bankacılık uygulamaları, en güçlü büyüme oranlarını Türkiye, Ukrayna ve Brezilya gibi ülkelerde gösteriyor" dedi.







ZAMANI MOBİL TELEFONLARDA TÜKETTİK

2020'de finans uygulamalarının sadece oturum ve kurulumları artmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcıların uygulama içinde geçirdiği süre de arttı. 2019'un ilk yarısında kullanıcıların bankacılık ve ödeme uygulamalarındaki oturum süresi ortalama 7.7 dakika iken, 2020'de bu süre yüzde 8.9 artarak 8.35 dakikaya çıktı. Finansal teknolojisi uygulamalarında geçirilen süredeki en önemli artış 2020'nin ikinci yarısında oldu. Analiz edilen ülkeler arasında Arjantin, uygulama içinde geçirilen süre açısından yüzde 72 ile en yüksek yıllık büyüme kaydeden ülke oldu. Arjantin'i yüzde 62 ile Ukrayna ve ortalama yüzde 50 ile Rusya ve Brezilya takip etti. Japonya ise yüzde 21'lik bir artış kaydetti. Şubat'tan beri düşen Kurulum Başına Efektif Maliyetler (eCPI), mayısta yüzde 77 azaldı ve bankacılık uygulamalarının yeni kullanıcı edinme maliyetleri, hâlâ 2020'nin başlarındaki maliyetinin çok altında.