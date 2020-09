KOBİ’nin nakit akışına finans desteği geliyor

Fintech girişimleri, pandemi döneminde KOBİ’lerin nakit akış problemine çözüm oluyor. Figopara girişimi kurulduğundan bu yana 1 milyar TL, 2020’nin başından bu yana 600 milyon TL’lik KOBİ finansmanına aracılık yaptı

Kovid-19 salgınıyla birlikte pek çok KOBİ satışlarına devam etse de nakit akışı problemi yaşadı. Ödemelerin aksaması, tedarik zinciri yönetimi yapan üretici ve dağıtıcıyı da olumsuz etkiledi. Bankalar ise büyük kurumsal yapıları ve farklı öncelikleri dolayısıyla acil ihtiyaçlara çözüm üretmekte zorlanınca bu işin sağlıklı ölçümünü yapmak için finans teknolojisi girişimlerine fırsat yarattı. Kurucusu olduğu ve Türkiye'nin en önemli elektronik fatura firması Foriba'nın küresel bir şirket olan Sovos'a satışıyla birlikte dikkatleri üzerine toplayan yatırımcı ve girişimci Koray Gültekin Bahar, bu eksiği görüp Figopara ile çözüm üretiyor. Pandemi döneminde nakit akışı bozulan tedarik zincirlerinin dengesini bulmasını sağlayan girişime öncülük ediyor. Figopara CEO'su Koray Bahar, pandemi döneminde kapanan şirketlerin zarar ettikleri için değil, nakit akışını yönetemedikleri için zor duruma düştüklerinin altını çizdi ve Figopara ile yaşadıkları değişimi şöyle anlattı: "Figopara'da konusunda uzman çalışanlarımızla pek çok şirketin temel ihtiyacı olan finansmana kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarına aracılık ediyoruz. Eskiden büyük plazalar ve iş merkezlerinde müşterilerle görüşürken şimdi artık esnafın derdine çare arıyoruz. Tedarik zinciri finansmanı içinde büyük firmalar ve bankalarla görüşüyoruz. Ancak asıl derdimiz KOBİ'lerin finansal iş yapma yeteneklerini geliştirmek ve nakit akışına hızlı çözüm üretmek. Figopara olarak 2020 başından bugüne 600 milyon TL, kurulduğumuz 2018 yılından bugüne ise 1 milyar TL'ye aracılık ettik." Geliştirilen çözümün pandemi döneminde daha iyi anlaşılacağını belirten Koray Bahar, "Büyükler geç ödemek istiyor, KOBİ'ler hızla paraya ulaşmak istiyor. Özellikle pandemi döneminde nakit akışı konusunda bunalan KOBİ'lerin en önemli sancılarına merhem oluyor" dedi.



75 MİLYON EURO DESTEK

Ekimde sonlandıracakları 6 milyon dolarlık yeni yatırım turundan sağlayacakları kaynağın önemli bir bölümünü yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacaklarını belirten Bahar, "Yeni geliştirdiğimiz skorlama çözümümüzle KOBİ'nin ticari performansını objektif kriterlerle skorlayarak finansman ihtiyacına aracı olmaya devam edeceğiz. Öte yandan KOBİ'lerin finansmanına destek olmak için yurtdışındaki kaynakları da Türkiye'ye getireceğiz. Yurtdışında KOBİ'lere sunulan 75 milyon euro'luk desteğin de KOBİ'lere ulaşmasını sağlayacağız" diye konuştu. Figoskor adında geliştirdikleri çözümle firmaların ticari performanslarına puan vereceklerini belirten Koray Bahar, süreci şöyle anlattı: "Ağustos ayında devreye aldığımız Figogaranti modeliyle artık şirketlerin elektronik fatura ve elektronik defter dataları ile Figoskor üretmeye başlıyoruz. Figoskor KOBİ'lerin objektif kriterlerle bankalardan daha uygun koşullarda nakite ulaşmasını sağlayacağız. Foriba'da da olduğu gibi küresel iş yapmakta geç kalmayacağız."



BANKALARLA FINTECHLER BİRLİKTE ÇALIŞIR

BILINEN önyargıların tersine bankaların fintechlerle birlikte çalışabileceğini söyleyen Koray Bahar sözlerine şöyle devam etti: "Bankaların uzayıp giden bilişim projeleri arasında fintech projelerinin öncelik kazanması kolay değil. Ancak iki taraf da birbirinin yeteneklerinden faydalanmaya karar verirse işler hızlı şekilde yürüyor. Biz her iki tarafın da kazanacağı kurguların daha çok önem kazanacağını düşünüyoruz."



FIGOSKOR NAKITE ULAŞMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

KOBİ'LERİN objektif kriterlere göre Figoskor vererek nakite daha hızlı ulaşacaklarını belirten Koray Bahar, kurdukları Figogaranti sistemini şöyle anlattı: "Veriye dayalı figoskor'u ortaya çıkarmak için ilk 1 milyon dolar yatırımı kullandık. KOBİ'leri skorlamaya devam ediyoruz. KOBİ'lerin finansmanına ayırıyoruz. KOBİ'nin ticari performansını objektif kriterlerle skorlayarak finansman ihtiyacına aracı olmaya devam edeceğiz. Elektronik fatura, elektronik defter gibi yasal verilerden yola çıkarak verdiğimiz Figoskor puanı bankalardan uygun koşullarda finans desteğinin hızlı şekilde sağlanmasına yardımcı oluyor."



KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI İNTERNET DOPİNGİ

KOVID-19 salgını sonrasında Türkiye'de olduğu gibi pek çok ülkede internet hızı ve kalitesi büyük önem taşıyor. İş yapma biçimleri kökünden sarsılırken, işletmeler için hızlı internet bağlantısı büyük önem taşıyor. Türk Telekom "Tekno İş Yerim" kampanyasıyla, fiber güçlü limitsiz internete ek olarak e-ticaret paketinden online muhasebe programına kadar pek çok farklı dijital ürünü işletmelere avantajlı fiyatlarla sunuyor. Türk Telekom esnafa yeni bir kampanyayla destek oluyor. Esnafa Destek Kampanyası kapsamında 24mbps ve üstü hızda yeni internet paketi satın alan esnaf ilk altı ay sadece 10 TL fatura ödeyecek. Sonraki 24 ay ise indirimli sabit fiyatlardan faydalanmaya devam ediyor.



MUHASEBE PAKETİ DE VAR

Türk Telekom'un bu kampanya ile hedefi "Tekno İş Yerim" kampanyasıyla esnaf ve KOBİ'leri dijital dünyaya hazırlamak. Yeni gelen limitsiz internet müşterisi işletmeler, aynı zamanda birkaç dakikada gibi kısa bir sürede web sitesi oluşturulabilen kurulum paketlerine de sahip olabiliyor. İşlerin uzaktan yönetilmesine imkân sağlayan, hem cihazları hem işyerlerini koruyan Güvenli Paket'e ve dijital çağın gerekleriyle uyumlu ön muhasebe programı gibi pek çok ürünün de yer aldığı paketlere de aynı anda ulaşılabiliyor.



UÇTAN UCA ÇÖZÜM SUNAN PAKETLER

İşletmeler güvenli internet paketinden muhasebe programına kadar tüm çözümleri aylık ödemelerle kullanabiliyor. Ayda 71.9 TL'den başlayan limitsiz internet paketlerini içeren kampanyaya ilişkin açıklamalar yapan Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, "Esnaf ve KOBİ'lerimizin dijital çağa ayak uydurması için onlara uçtan uca çözümler sunuyoruz. Tekno İş Yerim kampanyamızla işletmelerin zahmetsiz ve ekonomik fırsatlarla dijitalleşmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.



BÜYÜMEK İSTEYEN GİRİŞİME ULUSLARARASI YATIRIM

StartUpCampus Programı, girişimini yeni başlatmış girişimcilere 10 haftalık online bir programla, işlerini ölçeklendirerek büyütme yolunda uluslararası yatırımcılar ağıyla destek sağlıyor

BÜYÜME aşamasındaki girişimlerin yatırım kadar, ilişki ağı, mentorluk ve deneyimli insanlardan elde edebilecekleri bilgi de büyük önem taşıyor. Endeavor Türkiye'nin Akbank iş ortaklığında üçüncü defa hayata geçirdiği StartUpCampus Programı; girişimini yeni başlatmış ekiplere 10 haftalık online bir programla, işlerini ölçeklendirerek büyütme desteği sağlıyor.



ULUSLARARASI AĞA ERIŞIM SAĞLANACAK

Tamamı online yürütülecek StartUpCampus'e katılan 12 startup kurucusu, her hafta gerçekleşecek eğitim modüllerine katılmanın yanı sıra Endeavor'ın ölçeklenme alanında uzman mentör ağından destek alacak. Programa katılan startuplar, aynı zamanda Endeavor'ın yerel ve uluslararası ağına erişim şansı yakalayacak. Program kapanışında gerçekleşecek Demo Day ile katılımcılar, yatırımcılara ve ekosistemin önde gelen girişimcilerine sunum yaparak ulaşma fırsatına da erişiyor. Tüm Türkiye'den ve her sektörden katılıma açık olan program için başvurular StartUpCampus web sitesi üzerinden 30 Eylül Çarşamba gün sonuna kadar yapılabilecek.



İKİ KURUCU ORTAK KATİLABİLİYOR

12 startup'ın her birinden iki kurucu ortak programa katılabiliyor ve program sonunda gerçekleşecek Demo Day ile yatırımcılara sunum yapma şansı yakalıyor. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler ayrıca Endeavor'un ulusal ve uluslararası mentör ve girişimci ağına erişim şansını yakalıyor.

StartUpCampus Programı'na katılım şartları ise şöyle:

Başvuran kurucu ortağın ana ortaklardan ve 35 yaşın altında olması 

Şirketin kurulmuş ya da MVP'nin (erken aşama ürün) pazara sunulmuş olması, ilk satışın yapılmış olması. 

Kurucu ortaklar dışında en az bir çalışanının olması.



TÜBİTAK GENÇLERİ HAYALLERİYLE BULUŞTURUYOR

2012 yılında başlatılan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı, yenilikçi iş fikirlerine sahip gençleri hayalleriyle buluşturuyor. Programa kabul edilenlere, 200 bin TL'ye kadar hibe veriliyor. Girişimciler, bu sayede fikirlerini somut işlere dönüştürebiliyor. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucu 144 girişimcinin 2019 yılı ikinci çağrı kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği alacağı TÜBİTAK tarafından duyuruldu. Böylelikle 2012-2020 yılları arasında BİGG programından yararlanarak toplam bin 525 adet teknogirişim, şirketi kurulmuş olacak.



VERGİ KOLAYLIĞI DA SAĞLIYOR

Program, girişimcilere sağladığı nakit desteğinin yanında kazanç vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi istisnaları ile SGK işveren primi istisnalarından da faydalanma imkânı sunuyor. Şirketleşme sürecindeki katkılarına değinen IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, girişimcilerin şirket kurma konusunda uzmanlardan destek almaları, şirketleşme işlemlerinin tamamlanmasında sınırlı zaman dilimi olması nedeniyle kritik önem taşıdığını belirtti. Girişimcilerin şirketleşme süreçlerinde yanlarında olan ve süreçteki tüm adımlarda onlara yol gösteren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim, bugüne kadar çok sayıda girişimcinin iş fikrini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.



GİRİŞİME TEŞVİK

BİGG programıın detayları hakkında bilgi veren Şenel, "TÜBİTAK 1512 projesi kapsamında geliştirilen BİGG programı, genç girişimcileri şirket kurma konusunda teşvik ederek ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine büyük katkı sunuyor. Bizler de bu destekten faydalanmaya hak kazanmış girişimcilere Ar-Ge projesinin ara dönem mali raporunun hazırlanması ve şirketleşme süreçlerinde, yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde uzmanlaşmış kadromuzla danışmanlık hizmeti veriyoruz. Desteği almaya hak kazanan 144 girişimcinin ekim ayında şirketlerini kurmaları ve 1 Kasım 2020 tarihinde iş planlarını gerçekleştirmeleri için çalışmalarına en kısa sürede başlamaları gerekiyor. Biz de IFASTURK olarak gerekli tüm işlemleri girişimcilerle birlikte tamamlamak üzere yanlarında olacağız" dedi.