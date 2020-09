TİMUR SIRT

Yapay zeka, birçoğu önlenebilir ve maliyeti 250 milyar dolara ulaşan iş kazalarının engellenmesi için kullanılıyor. Intenseye, ProcessEye Studio gibi girişimler sadece işçi sağlığı değil, kalite kontrol, gıda işleme gibi alanlarda da işletme ve sanayicilere yardımcı oluyor

Kovid-19 salgını başladığında fabrikalarda ve iş yerlerinde üretime devam etmenin kritik önemi olduğunu tedarik zincirindeki eksikleri gördükçe hissetmeye başladık. Pandemi öncesinde de iş kazalarının maliyeti yılda 250 milyar doları buluyor. Üstelik bu rakam, yıllık maliyeti 213 milyar doları bulan kanser hastalığını da geride bırakıyor. Intenseye girişimi bu noktada harekete geçerek sunduğu çözümle iş kazalarının minimuma düşürülmesine önemli katkı sağlıyor. Girişimin hedefi küresel çözümlerle iddiasını üst seviyeye taşımak. Yapay zeka teknolojisi konusunda uzmanlaşarak 2018 yılında Sercan Esen, Serhat Çillidağ tarafından kurulan Intenseye, iş kazalarının bir çoğunun önlenebilir bir maliyet ve teknolojiyle çözülmesinin mümkün olduğunu vurguluyor.



KAZALARIN MALİYETİ ARTIYOR

Sadece işçi sağlığı değil, kalite kontrol amaçlı görüntü işleme teknolojisi kullanılabiliyor. Gıda üretiminden otomotive pek çok yerde kullanılabilecek çözümleri yapay zeka teknolojisi konusunda uzmanlaşan ProcessEye Studio gibi girişimler geliştiriyor. Pandemi dönemiyle birlikte işçi sağlığını takip etmek üretimin ara vermeden devamını sağlamak daha önemli hale geldi. İşçi yaralanmalarının bedeli her geçen yıl artmaya devam ediyor. Fiyatlar yükselmeye devam ettikçe, işçilere tazminat ödeyen şirketlerden yaralı işçilere ve hatta bir bütün olarak halka kadar herkesin kaybedeceği çok şey var. Intenseye, yapay zekayı hesaplanabilir video analitiğiyle bir araya getiriyor. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğini koruyan yeni nesil yazılımıyla fark yaratan girişimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Üstelik iş kazalarının maliyeti çok büyük ve her yıl on binlerce kişiyi etkiliyor, ancak buna rağmen sağlık ve güvenlik çalışanlarını korumak için çok az para harcanıyor. İTÜ Çekirdek'te ilk adımlarını atan Intenseye, derin öğrenme tabanlı yapay zeka teknolojisi ile eşsiz ve detaylı video analizi sunmayı başarıyor. Türk Telekom Pilot ve İş Bankası Workup girişim hızlandırma programlarından destek alan Process Eye Kurucu Ortağı Tufan Kurtini sundukları çözümü şöyle anlatıyor: "ProcessEye olarak başlangıç motivasyonumuz ilk etapta otomotiv'e dair üretim yapan şirketlere yapay zeka tabanlı görüntü işleme sistemleri sunarak kalite kontrol çözümünü sumak ve hizmet verdiğimiz sektörleri artırmaktı. Ancak birçok sektör gibi otomotiv de ciddi anlamda etkilenince odağımızı farklı alanlara çevirdik. Gündemi de göz önünde bulundurarak yapay zeka alt yapımızı COVID-19 bulaş riskini kontrol etmek ve üretimin olduğu farklı sektörler için uygulamalar gelişmek için kullandık. Böylece ProcessEye Studio ile firmalar üretim süreçlerini iyileştirebilir, kalite kontrol süreçlerini geliştirebilir, maliyetlerini azaltabilir ve bütün bunlar için hiçbir yazılım veya kodlama bilgisine sahip olmadan sistemlerine entegre edebilirler."



KAMERALAR İNTERNET HIZINIZI DÜŞÜRMÜYOR

INTENSEYE çözümü için çok sayıda kameranın kullanılması ağ yönetimi açısından ezberlerin bozulmasını da gerektiriyor. Kablosuz IP kameralar ve kablolu güvenlik kameralarının internet bant genişliğiniz üzerindeki etkisi düşündüğünüz kadar çok değil. Teknoloji her zaman gelişiyor, bu da IP kameraların daha uyarlanabilir hale geldiği ve dolayısıyla internet bağlantı hızı üzerinde daha az etkiye sahip olduğu anlamına geliyor. Örneğin, H.264 kameralar, kaydı daha küçük bir boyuta sıkıştırıyor. Bu konuda çözümlere muhafazakar bakan bilişim yöneticilerinin sayısı artıyor. Üstelik bu altyapı üretim yerlerinin her zaman en büyük ihtiyacı.



KALİTE KONTROLÜ YAPILIYOR

ÜRETİM aşamasının pek çok kısmında olduğu gibi işin belli standartlar gerektiren kalite kontrol sistemleri için de yapay zeka tabanlı görüntü işleme girişimlerin çözümleri kullanılıyor. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un 8'inci dönem girişimleri arasında yer alan ProcessEye Studio, üretim şirketlerinin yapay zekâ tabanlı görüntü işleme sistemleri geliştirebilmelerini sağlayan SaaS üretim ve kalite kontrol çözümü sunuyor. ProcessEye Studio ile firmalar, üretim süreçlerini iyileştirebilir, kalite kontrol süreçlerini geliştirebilir, üretim maliyetlerini azaltabilmeleri için hiçbir yazılım ve kodlama bilgisine sahip olmadan kendi sistemlerine entegre edebiliyor.