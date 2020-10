Her gün 153 dakika veri savaşı

Çinli TikTok, ABD merkezli YouTube, Facebook Instagram, Twitter gibi devlerin rekabetleri artarak devam ediyor. Kullanıcılar her gün ortalama 153 dakikayı sosyal medyada geçirirken, bu platformlar da her saniye elde ettikleri verileri reklamlarla nakte çeviriyor

Dünyada teknoloji devleri arasında veri rekabeti, farklı uygulamalarla, ülke ülke artarak devam ediyor. Üstelik pandemi döneminde dijital dünyaya bağımlılık bu rekabetin şeklini değiştirdi. Tüketicilerin 'ücretsiz' olduğunu düşünerek kullandığı TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya ve paylaşım ağı uygulamalarının sahibi olan teknoloji şirketleri, verilerimizi kişiye özel reklamlarla saniye saniye nakte çeviyor.



KIYASIYA REKABET YAŞANIYOR

BroadbandSearch tarafından yayınlanan araştırmaya göre her gün ortalama 153 dakikayı sosyal medya ve sosyal paylaşım ağlarında geçiriyoruz. Bu nedenle her ekranda, veri konusunda kıyasıya rekabet var. Bu rekabette ABD'nin karşısında teknoloji şirketleri ve dev pazarıyla Çin duruyor. Eskiden küresel bir şirketin ABD pazarında etkin olması şarttı. Şimdi Çin olmadan küresel pazardan söz etmek mümkün değil. Bu yüzden ne ABD şirketleri Çin'den vazgeçebiliyor ne de Çinli şirketler ABD pazarından...



EN KRİTİK VERİ MOBİLDE

"We Are Social" tarafından yayımlanan verilere göre tüm dünyada 3.5 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Üstelik 5.19 milyar insan da mobil telefon kullanıcısı. Veri rekabetinin en yoğun olduğu platform, akıllı telefon ekranı. Çünkü en kişisel veriler en çok akıllı telefon üzerinden toplanıyor. Bu yüzden akıllı telefon ekranındaki rekabet çok daha büyük.



DEV VERİ DOPOLARI VAR

Paylaşım ağlarındaki içeriği o ülkede yaşayan insanlar, yerel topluluklar, yerel medya kuruluşları ve kurumlar oluşturuyor. Küresel veya yerel markalar da ekranın karşısındaki kişiye özel reklamlarla hedefe yönelik pazarlama yatırımı yapıyor. Sosyal medya ve sosyal paylaşım ağı uygulamaları bu rekabetin önemli bölümünü oluştursa da e-ticaret, pazar yeri, arama motoru uygulamaları da dev veri depoları halinde çalışıyor.



TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ BİR PAZAR

Veri savaşı yapan dev teknoloji şirketleri açısından Türkiye, çok değerli bir pazar. Kullanıcı sayısı kadar etkileşim de burada yüksek... Instagram başta olmak üzere Facebook, YouTube ve TikTok gibi platformların en çok aktif kullanıcıya sahip olduğu, günlük en yüksek dakika kullanıldığı pazarlardan biri Türkiye.



VERİ SAVAŞLARINDA GEÇ KALDIK MI?

"We Are Social" verilerine göre Türkiye'de milyonlarca soyal medya kullanıcısı, her gün yaklaşık 2.5 saatini Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok gibi platformlarda geçiriyor. Akıllı telefondan başlayarak televizyon, tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kıyasıya bir yarış devam ediyor. Türkiye'de veri konusundaki farkındalık sadece sosyal medya uygulamalarında değil, e-ticaretten finans teknolojisine, sağlıktan oyunlara kadar pek çok yerli teknoloji girişimi yabancı yatırımcıların elinde. Türkiye ise bu alanda strateji geliştirip hayata geçirme konusunda geç kalıyor. Kişisel verilerin takibine başlarken kullanıcıların hayatını olumsuz etkilemeden, uluslararası örneklere göre oyunun kurallarını belirlemek zorundayız.



ÇİN ABD'Yİ MODERN KORSANLIKLA SUÇLUYOR

Veri savaşlarının iç yüzünü görmek için Çinli ByteDance'ın sahip olduğu TikTok'un başından geçenelere yakından bakmakta fayda var. TikTok'un ana şirketi ByteDance, ABD'deki Oracle ve Walmart ile ilkesel bir anlaşmaya vardığını, üç tarafın hızla Çin ve ABD yasalarına uygun bir şekilde işbirliğine gideceklerini duyurdu. Açıklamada, bu mutabakatın ABD yönetimine bir teklif olarak sunulduğu belirtildi. ByteDance geçtiğimiz günlerde Pekin Belediye Ticaret Bürosu'na lisans başvurusunda bulunduğunu bildiren bir açıklama yaptı. Bu zorlayıcı işlemin nihai sonucu henüz belirlenmedi. Ancak ABD'nin kural tanımayan ekonomik zorbalığının ve kişisel kazanç için başvurduğu vahşi araçların, bir tür "modern korsanlık" olduğu iddia ediliyor.