İlk 9 ayın yatırımları 2019’u geride bıraktı

Girişim ekosistemi pandemide de büyüdü. 2020’nin ilk 9 ayında 106 girişim 114.6 milyon dolarlık yatırım aldı. Böylece 2019’da yapılan 106 milyon dolarlık yatırım anlaşmasını da geride bırakmayı başardı

Girişim ekosistemi pandemi döneminde de büyümesini sürdürüyor. Startups.watch verilerine göre 2020 yılının ilk 9 ayında 106 girişim 114.6 milyon dolar yatırım aldı. 2019 yılının tamamında ise 106 girişim 106 milyon dolar almıştı. Pandeminin etkisi altında geçen yaklaşık 7 aylık süreye rağmen ortaya çıkan bu gelişme girişim ekosistemini memnun etti. Startups.watch 3'üncü çeyrek etkinliğinde açıklanan verilere göre 114.6 milyon dolarlık büyüklükte Insider ve Meditopia'nın aldığı yatırımların etkisi yüksek. Ayrıca ortaya çıkan toplam tutarda Martı girişiminin aldığı yatırım da yok. Martı'nın yatırım anlaşması resmiyet kazandığı anda ilk 9 aylık toplam değerin pozitif yönde etkilenecileceği bir gerçek.



TÜRKİYE 2. LİGDE

Yatırım miktarı olarak bakıldığında Insider'dan dolayı Pazarlama Teknolojisi girişimi öne çıkarken, yatırım anlaşması adedi üzerinden bakıldığında ise bulut tabanlı (SAAS) girişimler öne çıkmayı başardı. Yine Startups.watch verilere göre diğer ülkelerle karşılaştırıldığında melek ve girişim sermayesi yatırımları anlamında 2020 yılının 3'üncü çeyreğinde Türkiye sıralamada Avrupa'da 2'nci ligde yer alıyor. Aslında Türkiye'nin sahip olduğu nüfus ve potansiyelin oldukça gerisinde olduğu söylenebilir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya baktığımızda da Türkiye yine 2'nci Ligde yer alıyor. Ancak, geçen çeyrekten farklı olarak Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın üstüne çıktığı görülüyor. Üçüncü çeyrekte yine bir oyun girişimi Rollic, 21 ayda 165 milyon dolarlık çıkış anlaşması yaparak tekrar edilmesi zor bir başarıya imza attı.



8 FONDA 176 MİLYON $

Girişim ekosistemi fonlar açısından da ilginç bir değişime sahne oldu. Dolar kurundaki artıştan etkilenmeyen fonlar Türkiye'de daha çok girişime destek olmak için kolları sıvadı. Şimdiye kadar 8 fonda 176 milyon dolarlık kaynak birikti. Son 3 yıla bakıldığında ise Türkiye'deki girişimleri bekleyen 421 milyon dolarlık fon yer alıyor. Fonların dijital alanda varlıklarını artırmaları her zamankinden daha değerli. Startups.watch verilerine bakıldığında yurtdışındaki 8 Türk girişimi 3'üncü çeyrekte 27 milyon dolar yatırım almayı başardı.



GİRİŞİMLERE AR-GE FONUNDAN DESTEK

STARTUPS.watch 3'üncü çeyrek etkinliğinde açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Ar-Ge fonundan teknoloji girişimlerinin de yararlanabileceği müjdesini verdi. Telekom altyapısında yerli yazılım ve donanım yatırımlarına öncelik verdiklerinin altını çizen Sayan, şunları anlattı: "Türkiye'de teknoloji girişimlerinin elde ettiği başarı bizi çok memnun ediyor. Ticaret ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkısına bizde katkıda bulunmak istiyoruz. Ar-Ge fonundan araştırmacılar kadar girişimcilerin de faydalanması için çalışıyoruz." 5G ve eSIM konusundaki çalışmalara değinen Sayan, pandemi nedeniyle 2023 hedeflerini öne çektiklerini belirterek, "Biz 5G'ye yerli katkı sunmak konusunda önemli adımlar attık. Şu anda yüzde 23 seviyesine geldik. Yine eSIM konusunda yerli bir girişimin öncü olması bizi sevindirdi. Uluslararası onaylar zaman alsa da bu konuda yerli bir çözümü devreye alıyoruz. 5G şebekesiyle birlikte eSIM daha da önemli hale gelecek. Operatörler eSIM hizmetine başlayabilecek" dedi. Kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen yasanın yansımalarıyla ilgili de konuşan Sayan, "Biz sosyal medya şirketlerinden Avrupa'da nasıl sorumluluk alıyorlarsa Türkiye'de de sorumluluk almalarını ve temsilci atamalarını istedik. Barındırma hizmeti konusunda ceza getirmek yerine teşvikleri gündeme aldık. Özellikle elektrik ve kiralamada yavaşlatma getirildi. Biz pozitif bakıyoruz. Sosyal medya şirketlerinin de sorumlu davranmasını bekliyoruz" diye konuştu.



ROLLİC İLHAM KAYNAĞI OLUYOR

ROLLİC'IN en büyük yatırımcısı Volkan Biçer,165 milyon dolara Zynga'ya satılan girişimin devletten pazarlama desteği aldığına dikkat çekti. Biçer, "Daha önce Mobilike girişiminin satışı sırasında Türkiye'de yatırımcı bulamamıştık. Şimdi de biz yatırımcılardan destek almak yerine devletin reklam desteğinden faydalandık. Aslında kâr eden girişim olarak ihtiyacımız olmamasına rağmen devlet bize pazarlık gücü kazandırdı. Böylece uluslararası pazarlama gücüne sahip olduk. Şimdi genç ekibimizle doğru oyunlar hazırlayıp ABD pazarında başarıya odaklandık. Biz pandemide önemli bir refleks gösterdik. Diğer ekiplere göre daha hızlı ve daha odaklı çalıştık. Önceki deneyimlerin etkisi de bizim başarılı bir çıkışa imza atmamızı kolaylaştırdı. Teklif gelince 2 yılın dolmasını beklemeden çıkış anlaşmasına imza attık. Rollic'in bize sağlayacağı başarı hikâyesinin bizi daha iyi yerlere getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.



OYUNLARA GOOGLE DESTEĞİ GELDİ

OYUN uygulamaları ve girişimlerin Google platformunda daha güçlü yer alması için çaba harcayan Sencer Kutluğ, 9 yıllık Google deneyimini oyun girişimlerinin başarısı için kullanıyor. Startups. Watch etkinliğinde yaptığı sunumla Google'ın oyun uygulama geliştiricileri ve girişimlerine verdiği desteği anlatan Google Oyun, Mobil Uygulamalar ve Girişimler Sektör Lideri Sencer Kutluğ, sektör hakkında şu bilgileri verdi: "Oyun girişimlerinin bu kadar popüler olmasının nedeni çok geniş bir kitleye hitap etmesi. Oyunlar ortalama 2 milyar insana ulaşıyor. 160 milyar dolarlık bir sektörden söz ediyoruz. 2021 yılında 175 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Pandemi döneminde 3 kat hızlı büyümesi nedeniyle oyun sektörü daha da popüler hale geldi. Bu sektörde aşılmaz gümrük duvarları ve lojistik gibi sorunlar yok. Japonya'dan Kanada'ya dünyanın her yerine satılabiliyor."



İHRACATÇI GİRİŞİMLER

Google'ın oyun geliştiricilere sunduğu yol haritasına dikkat çeken Kutluğ, detayları şöyle anlattı: "Biz Türkiye'den ihracatçı yeni oyun girişimlerin çıkacağına inanıyoruz. Bunun için üç aşamalı bir platform hazırladık. Önce iş planın geliştirilmesi ve oyunun ortaya çıkış aşaması. İkincisi başarılı oyun girişimlerinden mentorluk alma şansı bulacakları bir platform. Son olarak da büyüme aşamasında sunulan pazarlama desteği... Şimdi 20 oyun girişiminin 100 kişinin katıldığı bir etkinliğe başladık. 14 tane Google'dan ve deneyimli oyun geliştiricilerin destek alıyorlar. Örneğin Rovio ve Gram Games gibi başarılı oyun girişimleri de platfomda deneyimlerini paylaşıyor. Türkiye'den daha fazla oyun girişiminin bu dev sektörden pay alsın istiyoruz. Böylece ihracat payını artırmasını hedefliyoruz."