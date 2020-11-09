Cezaevlerinde e-Görüş dönüşümü başlıyor

Türk Telekom tarafından hayata geçirilen Ceza İnfaz Kurumlarına e-Görüş kapsamında tutuklu ve hükümlüler biometrik giriş yaparak, görüntülü ve sesli görüşme, kantin siparişi online ödeme, görüntülü sağlık, dilekçe ve başvuru işlemlerinden faydalanabilecek

'Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi e-Görüş', Türk Telekom tarafından hayata geçirilmeye başladı. Proje kapsamında ceza infaz kurumlarının gereksinim duyduğu tüm güvenlik koşullarını sağlamak üzere tasarlanan ve hükümlü tutukluların barındırıldığı her odaya yerleştirilmesi planlanan akıllı multimedya (çoklu ortam) cihazlarına hükümlülerin biyometrik verileri ile giriş yapması ile çalışacak. Böylece tutuklu-hükümlüler, ek bir personele ihtiyaç duymadan dokunmatik ekrandan seçerek istedikleri hizmeti alabilecek. Tutuklu-hükümlüler bu kapsamda, görüntülü ve sesli görüşme, kantin sipariş yönetimi ile online ödeme, görüntülü sağlık hizmetleri, kütüphane kitap talebi, dilekçe ve başvuru işlemleri gibi pek çok işini de sistem üzerinden yapabilecek.

Sistem, biyometrik veri tanımlama ile sayım yönetimi, bilgilendirme ve anons yönetimi gibi özellikleriyle kurum yönetiminin de işini kolaylaştıracak.



SİNCAN'DA BAŞLIYOR

Proje ile ilgili ayrıntılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftci'nin katıldığı toplantıda tanıtıldı. Konuşmasına, koronavirüs salgını döneminde özveriyle çalışan cezaevi personeline teşekkür ederek başlayan Bakan Gül, sağlık çalışanları başta olmak üzere süreçte hizmet verenlere şükranlarını sundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde dijital dönüşümü başlatacak Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi ile artık hükümlülerin eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla görüntülü görüşebileceklerini, elektronik sayım yapılacağını, elektronik ortamda sağlık hizmetlerine erişileceğini, dilekçe hakkının kullanılacağını bildirdi. Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde ceza infaz kurumlarında dijital dönüşümü başlatan ve pilot uygulaması Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilecek.



YARGIDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Kamusal hizmetlerin sunumunda temel kriterlerinin vatandaş memnuniyeti olduğunu belirten Gül, AK Parti'nin göreve geldiğinden bu yana hep insanı merkeze koyan reform adımları attığını söyledi. E-dönüşüm kapsamında hayata geçirilen uygulamalarla vatandaşların hizmetlere en hızlı, en az maliyetle ulaşmasının amaçlandığını aktaran Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de yargıda dijital dönüşümün hedeflendiğini anlattı. Gül, esas amaçlarının, vatandaşların yargısal hizmetlere daha az masrafla, daha kolay ulaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Ceza infaz kurumlarında da insanı temel alan tüm yaklaşımlara büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Gül, şunları söyledi: "Bu proje ile artık hükümlüler eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabilecek, bağlarını güçlü tutacaklardır. Bu imkanın, aynı zamanda hükümlülerin rehabilitasyonuna da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Görüntülü görüşme imkanının, hükümlü yakınları açısından da çok faydalı olacağına inanıyoruz. Yakınları hükümlülerle görüntülü görüşecekler, böylece seyahat etmek, masraf yapmak zorunda kalmayacakları gibi bir ilden başka bir ile gitme ya da rahatsızlığı, hastalığı nedeniyle gidemeyecek olanların yakınlarıyla görüşme imkanına sahip olması sağlanacak. Çocukların cezaevinin o ortamına girip örselenmesini önleyecek şekilde görüntülü görüşme yapılması da çocuğun üstün yararına matuf çok önemli adım olarak değerlendirilmeli. Salgın süreci de projenin ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koymuştur."



PARMAK İZİYLE GÖRÜŞ

Adalet Bakanı Gül, görüntülü görüşmenin yanı sıra elektronik sayım, sağlık hizmetlerine erişim, dilekçe hakkının kullanılması, kitaplara erişim, kantin siparişi ve ödemeleri gibi çok önemli hizmetlerin de projede yer aldığını ifade etti. Gül, artık cezaevlerindeki kantin siparişinin elektronik ortamda yapılacağını, bu nedenle artık kurumlardaki emanet para bürolarının ortadan kaldırılacağını bildirdi. Hükümlülerin sisteme parmak iziyle gireceğini ve tüm taleplerini ilgili yere ulaştıracağını kaydeden Gül, projenin personele de önemli katkı sağlayacağını, personelin artık diğer alanlardaki faaliyetlere daha fazla zaman ayırabileceğini söyledi.



DAHA HIZLI SAYIM YAPILABİLECEK

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi de proje ile tutuklu ve hükümlülerin odalarına yerleştirilecek cihazlarla görüntülü görüş yapılmasının sağlanacağını belirtti. Çiftçi, bunun yanı sıra e-doktor, e-kütüphane, on-line kantin alışverişi, parmak izi ile hızlı sayım gibi uygulamaların hayata geçirileceğini, sistem üzerinden kantin siparişi verip ödemelerin bu yolla yapılacağını, bakanlık iletişim uygulamasıyla dilekçe ve e-posta gönderilmesinin sağlanacağını anlattı.



DÜNYADA EN GENIŞ KAPSAMLI UYGULAMA

Toplantıda söz alan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdikleri projenin ceza infaz kurumlarına yönelik dünyadaki en geniş kapsamlı akıllı iletişim teknolojileri çalışmalarından biri olduğunu belirtti. Amaçlarının ceza infaz kurumlarındaki verimliliği artırmak olduğunu ifade eden Önal, şöyle konuştu: "Türk Telekom olarak ülkemizin dijitalleşme vizyonuna katkı sağlayarak 'herkes için erişilebilir iletişim' prensibiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ilkeden hareketle Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi e-Görüş'ü, sistem entegrasyonu konusunda alanında öncü grup şirketimiz İnnova bünyesinde geliştirdiğimiz akıllı multimedya sistemleri ile hayata geçiriyoruz. "Turna" ismini verdiğimiz yeni ürünümüz aracılığıyla geliştirilen proje sayesinde, çeşitli sebeplerden dolayı ziyarete gidemeyen hükümlü yakınları, annesini ve babasını göremeyen çocuklar da yakınları ile görüntülü görüşme imkânına kavuşuyor. Çalışma, akıllı multimedya sistemleri ilk etapta Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hizmete girdi. Adalet Bakanlığımızın öngördüğü plan dâhilinde, önümüzdeki dönemde diğer kurumları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz."