İnsan kaynağı verisini tüm iş dünyasına açtık

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Akademik projesiyle büyük veri üzerinden üniversitelerin sahip olduğu insan kaynağına tüm iş dünyası ve devlet kurumlarının ulaşabileceğini söyledi

Teknolojide katma değeri yaratan eğitimli insan rekabeti pandemi sonrası giderek artıyor. Dijital dönüşümün anahtarı haline gelen insan kalitesini belirleyen ise eğitim kurumlarının kalitesi oluyor. Üniversitelerin sahip olduğu eğitim kalitesini yukarı çekmek, çoklu disipline sahip insan yetiştirmek ve onları değerlendirebilecek iş dünyası davranışına sahip olmak önem taşıyor. Türkiye'de üniversitelerin sahip olduğu insan kaynağı verisini, tüm iş dünyasına ve devlet kurumlarına açtıklarını belirten Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün zabıta olmadığını, yüksek öğrenimde politika belirlemeye odaklandığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "YÖK Akademik projesiyle devlet ve iş dünyası üniversitelerin insan kaynağı birikimine ulaşabilecek. YÖK Akademik sayesinde 'Yapay Zeka' veya farklı başlıklarda çalışan bilim insanları, eserlerine ulaşılabiliyor. Yurtdışında bile böyle örnekler bulmak mümkün değil. İş dünyası uzun vadeli projelere ve küresel iş yapmaya odaklandıkça üniversitelerle daha çok işbirliği yapacağına inanıyorum. Mevcut örnekler de bu durumu destekliyor."



YERLİ BULUT YOK

Türkiye'de eğitim bulutu konusunda kapsamlı yatırım olmadığından yakınan Saraç, "Pandemi döneminde yerli bulut olmaması kapasite konusunda sıkıntı yaşamamıza sebep oluyor. Araştırma üniversiteleri kendi çözümlerini üretmeyi başardı. Ancak diğer üniversitelere bizim çözüm bulmamız gerekti" dedi. Saraç, 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi' hakkında şöyle konuştu: "2006 sonrasından kurulmuş devlet üniversitelerinin standartlarını yükseltmek için çaba harcadık. İlk kez araştırma, tematik ve mesleki uygulama üniversiteleri gibi farklı uzmanlaşma alanlarına yoğunlaştık. Diğer bir projeyle YÖK, CISCO ve ODTÜ arasında dijital eğitim alanında başlatılan işbirliği kapsamında, sekiz pilot üniversitede akademisyenlere yönelik 'siber güvenlik' ve 'ağ yönetimi' konularında verilen eğitimlerin özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki 16 üniversitenin akademisyenlerine de verilmesine karar verdik. Bu şekilde toplam üniversite sayısı 24 oldu."



SANAL FUARDAN SONRA SANAL LABORATUVAR

ÜNİVERSİTELERDE fırsat eşitliği konusunda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Saraç, ilk kez düzenlenen YÖK Sanal Üniversite Fuarı'nın başarısına değinerek, Sanal Laboratuvar projesinin detaylarını şöyle anlattı: "YÖK tarafından hazırlanan proje ile laboratuvar uygulamalarının en yoğun olduğu iki laboratuvar dersi "genel kimya ve genel fizik laboratuvarı" dersleri belirlendi. Projede, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden kimya, fizik ve uzaktan öğretim alanında akademisyenler ile TÜBİTAK bünyesindeki yazılımcılar görev aldı. YÖK'ün TÜBİTAK ile işbirliği yaparak geliştirdiği proje ile üniversitelerin başta fen ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokullarının çeşitli programlarında yer alan genel kimya ve genel fizik laboratuvarı dersleri sanal laboratuvar aracılığıyla yapılacak. Kimya alanında 6, Fizik alanında 4 deney tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar ise kimyada 14, fizikte 10 deneyin tamamlanması hedefleniyor. 18 üniversitenin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören yaklaşık 15 bin öğrencinin yararlanması planlanıyor. Projedeki üniversite sayısının artırılmasını hedefliyoruz."



SANAL SINIFLAR HAZIR

ÜNIVERSİTELERİN pandemi dönemindeki gelişmelere uyum konusunda önemli çaba harcadıklarını belirten Saraç, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nin üçüncü aşamasında 15 üniversite ile Sakarya Üniversitesi arasında, YÖK'ün koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM ile işbirliğinde gerçekleştirilen 'Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü imzaladıklarını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Platform 5 ana modülden oluşuyor. Haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan 'Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü', sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan 'Sanal Sınıf Modülü', oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği 'Duyuru Modülü', sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği 'Çevrimiçi Sınav Modülü' ve öğrenci devamı, akademisyen/ sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği 'Raporlama Modülü' yer alıyor."