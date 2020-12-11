Arı Teknokent girişimlerine 55 milyon TL yatırım yağdı

İTÜ ARI Teknokent Big Bang sanal etkinliğinde girişimlere 55 milyon TL yatırım geldi. Sahneye çıkan 20 finalist arasından en çok desteği alan ilk üç girişim Syntonym, Bugbounter ve Eyecheckup oldu

Üniversitelerin sahip olduğu teknoparklar teknoloji girişimlerine kuluçka olarak hizmet verirken, büyümeleri için yatırım almalarına destek oluyor. Pandemi dolayısıyla bu yıl ilk kez online olarak düzenlenen İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'in Big Bang Start-up Challenge etkinliğinde girişimcilere 54 milyon 154 bin TL'lik kaynak aktarıldı. İTÜ Çekirdek mezunu girişimler toplamda 23 milyon 386 bin TL'lik ödül, nakit ve yatırım aldıklarını ilk kez Big Bang'te duyurdu. Bu rakamın yanı sıra 2020 yılı içerisinde yatırım alan 23 adet İTÜ Çekirdek girişimi ve mezununun 30 milyon 768 bin TL'lik yatırımı da Big Bang'te kutlandı.



87 GİRİŞİME SANAL STAND

Sahneye çıkan 20 finalist arasından en çok desteği alan ilk üç girişim Syntonym, Bugbounter ve Eyecheckup oldu. En çok yatırım alan 20 girişim arasında ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler 1 milyon 940 bin TL ile Syntonym, 1 milyon 558 bin TL ile Bugbounter ve 688 bin TL ile Eyecheckup oldu.

Aralarında Hollanda, Singapur, Hindistan ve Rusya'nın da bulunduğu 20 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek'in 87 yarı finalistinin sanal stantları ziyaretçiler tarafından gezilirken; bu girişimler arasından sahneye çıkmaya hak kazanan 20 girişim ise görkemli sanal Big Bang sahnesinde sunumlarını gerçekleştirdi



5 YILDIR İSO DESTEĞİ

Big Bang'te konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Üniversitelere bağlı kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek'i kurmuş ve bugünlere getirmiş İTÜ ARI Teknokent olarak, seneler içerisinde başardıklarımız bize çok daha fazla sorumluluk yükledi. Böylesine zorlu bir yılda, Big Bang'te 54 milyon TL'yi aşkın kaynağı girişimcilerimize ulaştırdığımızı duyurmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile 5 yıldan beri süren iş birliğinin önümüzdeki dönem dikey tematik alanlarda artarak devam edeceğini belirten Dikbaş, "İTÜ Çekirdek'te önümüzdeki dönemin hedefleri arasında teknoloji tabanlı girişim ve girişimcilerin sayısını artırmak ve yeni dikey temaları küresel ölçekte duyurmak olacak" diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm ve tasarım, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri, gıda ve tarım teknolojileri gibi alanlara yeni dönemde yeni paydaşlar ekleyerek çağrı yapacaklarını belirten Dikbaş, yatırım rakamlarının da katlanarak artırılacağını söyledi.

Dikbaş ayrıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, İstanbul Sanayi Odası'na, İTÜ Çekirdek paydaşlarına, yatırımcılara ve girişimcilere katkılarından dolayı teşekkür etti.



Oyun girişimlerine yatırım desteği geldi

İTÜ ARI Teknokent ile Teknoloji ile Üretelim Platformu'nun güçlerini birleştirerek hayata geçirdiği ve oyun teknolojileri alanında ürün/ hizmet geliştiren girişimcileri destekleyecek İTÜ Çekirdek #GameTech programında yarışan yarışmacılar arasından ilk üç dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Yarışmada dereceye giren ilk üç girişim, Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği olan Big Bang sahnesinde toplam 350 bin TL değerinde ödül aldılar. GameTech programının birincisi "Evecrude" 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İTÜ ARI Teknokent ile yapılan iş birliği kapsamında Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'te oyun teknolojileri alanında ürün/hizmet geliştiren girişimlere destek verildi. İTÜ Çekirdek #GameTech programına sadece 2 ayda 210 başvuru gerçekleşirken, program kapsamında İTÜ Çekirdek ve TİÜ Platformu imkanlarından faydalanan 2 oyun girişimcisi Evecrude ve Gordion Games de BigBang Top 20 finalisti arasında yer aldı.



Verileri yazılımla maskeleyerek koruyorlar

Dünyada milyonlarca kamera milyarlarca yüzün verisini işlerken, kişisel veri ihlaline sebep olan bu duruma karşı hem ulusal hem de uluslararası regülasyonlar sert tedbirler aldı. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un 8'inci dönem mezunu Syntonym, geliştirdiği yazılımla maskeleme yöntemi ile 1 milyon 940 bin TL yatırım toplayarak ilk sırada yer almayı başardı. Syntonym, görsel veri işleyen ve depolayan kurumların ellerindeki verileri GDPR ve KVKK uyumlu bir şekilde anonimize ederek bireylerin mahremiyetini korurken, verilerin açık rızaya gerek duyulmadan da işlenebilmesini, paylaşılabilmesini ve yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Syntonym, biometrik veri olan mevcut yüzleri, hiç var olmamış sentetik yüzler ile geri döndürülemez bir şekilde değiştirerek, geleneksel yöntemlerin aksine yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri gibi analitik metrikleri koruyor.