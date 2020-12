KOBİ’lere İnsan Kaynağı kolay

Netaş ArGe’sini açtı, Türk Telekom kurumsal girişimcilik programı Pilot mezunları arasında yer alan Kolay IK, KOBİ’lerin insan kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesini hızlandıracak Kolay Bordro’yu hayata geçirdi

Pandemi döneminde küçük ve orta boy işletmelerin dijitalleşme süreci büyük önem taşıyor. Sonuçta alınan önlemlerden en çok KOBİ'ler etkileniyor. ArGe ve inovasyon ekosisteminin büyümesi için çalışan Netaş, bu kapsamda Kolay İK ile ortak bir proje hayata geçirdi. Kolay IK, Netaş'ın Arge'si ile birlikte yerli dijital bordrolama platformu Kolay Bordro'yu şirketlerin kullanımına sundu. Özellikleri KOBİ'lerin insan kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesini hızlandıracak Kolay Bordro ile yüzde 82 zamandan tasarruf, yüzde 59 operasyonel verimliliği artışı sağlanıyor. Yerli olma esnekliği ile Kolay Bordro için herhangi bir lisans ücreti ödemeden, işletmeler kullandıkları kadar ödeme yapabiliyor.



İK MEVZUATIYLA UYUMLU

Netaş'ın girişimlere ArGe desteği sağladığı "Netaş as a platform" uygulamasını kapsamında Kolay İK ile birlikte geliştirdiği dijital bordrolama sistemi Kolay Bordro, şirketlerin hizmetine sunuldu. Yüzde 100 yerli mühendislerle geliştirilen uygulama, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne destek olurken insan kaynakları maliyetlerini de önemli oranda aşağıya çekecek. Türkiye'nin ilk bulut tabanlı personel yönetim ve İK platformu olan Kolay Bordro'nun rakiplerine göre en büyük avantajı, tamamen Türk İK mevzuatına göre tasarlanmış olması. Dolayısıyla, Kolay Bordro'yu kullanan şirketler, yurtdışından satın alınan İK uygulamalarını yerli mevzuatına uyarlamak için harcamak zorunda kalacakları emek ve maliyetten de tasarruf ediyor. Kolay Bordro ile şirketler %82 zamandan tasarruf, %59 operasyonel verimliliği artışı sağlayabiliyor.



BİRLİKTE BÜYÜME

Netaş'ın 53 yıldan bu yana ekosistem ile birlikte büyümeyi amaç edindiğinin altını çizen Netaş ArGe Genel Müdürü Bülent Kemal Mutlu şunları kaydetti: "Türkiye'nin ilk özel ArGe'sini kurma vizyonuna sahip bir teknoloji şirketi olmanın getirdiği sorumlulukla kurduğumuz "Netaş as a Platform" ile amacımız, mühendislik bilgi birikimimizden yararlanmak isteyen ekosistemimizdeki girişimlere ArGe'mizi açmak ve onlarla birlikte büyümekti. Türkiye'de insan kaynaklarını dijital dönüşümünü sağlayan Kolay İK ile de bu vizyon çerçevesinde bir işbirliğine gittik. Kolay İK projeyi getirdi, biz de mühendislik gücümüzle yazılımını geliştirdik. Bu yılın başında başladığımız çalışmaları 10 ay gibi bir sürede ürüne dönüştürdük. Kolay Bordro, "Netaş as a platform" çatısı altında gerçekleştirdiğimiz ilk ürün olarak şirketlerin hizmetine sunuldu. Bu ürün aynı zamanda Netaş'ın gelir paylaşımı modeliyle geliştirdiği ilk ürün olma özelliğini de taşıyor. Böylece kendi sistemlerinde olmayan bir fonksiyonu onlara kazandırmış olduk."



LİSANS ÖDEME ZORUNLULUĞU YOK

ÖZELLİKLE KOBİ'ler için avantajlı bir uygulama olan Kolay Bordro'nun şirketlerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, "Kolay Bordro'nun rakiplerine göre en büyük avantajı, yüzde yüz yerli yazılım olduğu için fiyatlarının uygun olması, lokal destek sağlaması, şirketlerin çalışan sayılarına, operasyonlarına uygun çözümleri seçebilmesi ve tamamen Türk mevzuatlarına uyumlu olarak tasarlanması. Bu da yazılımın tercih edilirliğini artırıyor" dedi. Netaş'tan kendi İK sistemleri içinde yer alan bordro sisteminin tekrar yazılması ve ürün haline getirilmesi için destek aldıklarını kaydeden Yalı, "Halihazırda zaten Kolay İK'nın bir bordro sistemi vardı. Bu sistemin içine Netaş'la geliştirdiğimiz bordro uygulamasını ekledik. Sistemin en güzel tarafı, üye şirketlerin lisans ücreti ödemek durumunda kalmaması. Dijital IK uygulamasında üye şirket kaç ay hizmet alıyorsa o kadar ödeme yapıyor. Ayrıca, şirketler uluslararası kurumlardan aldıkları dijital İK hizmetlerini Türkiye'deki regülasyonlara göre yeniden düzenlemek zorunda kaldıkları için 6-12 aylık bir sürece ihtiyaç duyarken, Kolay Bordro'yu tercih ettiklerinde yapmaları gereken tek şey sisteme girip çalışanlarını sistem üzerinde tanımlamak" dedi.