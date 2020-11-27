8 pilot girişimi daha rekabete kanatlandı

Türk Telekom, 8. dönemini tamamlayan PİLOT programı kapsamında, bugüne kadar girişimlere 5 milyon TL’den fazla nakit desteği sağladı. PİLOT’tan 2013 yılından bu yana toplamda 73 girişim mezun oldu ve 30’u yatırım aldı

Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan PİLOT'un 8. dönem mezunu 8 girişim online etkinlikte sahne aldı. Kripto borsalarından yapay zeka tabanlı sağlık girişimine kadar 8 girişim yatırımcılarla tanıştı, küresel yolculuk için ilk adımlarını attı. Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı Pilot'a 2013 yılında başlayan Türk Telekom, teknoloji odaklı girişimleri mezun etmeye devam ediyor. Pandemi sonrası ilk kez online olarak gerçekleştirilen Pilot Demo Day'de 8 girişim sahne aldı. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom'un hayata geçirdiği ve Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT, bu yıl 8. dönemini tamamladı. Bu dönemde PİLOT programına dâhil olan 8 girişimin mezuniyeti, çevrimiçi PİLOT Demo Day etkinliğinde 25 Kasım'da gerçekleşti. Özellikle yapay zekâ, fintech, sağlık, büyük veri ve IoT alanlarına odaklanan girişimlerin her birine, 150 bin TL nakit desteği takdim edildi.



5 MİLYON TL DESTEK

Etkinlikte konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, programla ilgili şu bilgiyi verdi: "Türk Telekom, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek, sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak amacıyla çıktığı yolda çok önemli bir misyon üstlendi. Bugüne kadar 73 girişim mezun oldu, bunlardan 30 tanesi yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyüttü." Önal, şöyle devam etti: "Mezun olan girişimlerden sadece geçen yıl 350 kişiye istihdam sağlandı, 41 milyon lira ciro elde edildi. Türk Telekom olarak kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures üzerinden, PİLOT mezunları da dâhil olmak üzere, 4 girişime yatırım yaptık. PİLOT mezunu girişimlere toplamda 5 milyon TL'yi aşkın nakit desteği sağladık, yatırımlarımızı daha da artıracağız." Ümit Önal, "Bundan 7 sene önce ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek, sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak ve ekonomiye katkı sağlamak hedefi ile yola çıktık. Sektörün öncüsü olarak, tüm bilgi birikimimiz ve finansal desteğimizle, girişimleri hızlandırırken teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmaya odaklandık" dedi.



CRYPTOINDEXSERIES

Kripto paralara veri analizi hazır

CryptoIndexSeriesTM, tekil ve kurumsal kullanıcılarına kripto para verilerini analiz imkânı sağlayan, gelişmiş versiyonu CISTrader ile bu analizin yanında farklı borsalardaki cüzdanlarından alım-satım yapmalarını sağlayan kripto para platformu. CryptoIndexSeriesTM, yapay zeka kullanarak endeksler, haber-duygu analizleri, sektörel içerikler ve teknik özellikleri gibi birçok indikatör ve rapor oluşturarak yatırımcının daha iyi karar alabilmesi için kripto veriyi analiz edip anlamlı hale getiriyor. CISTrader ile bu analizin yanında kullanıcıya farklı borsalardaki cüzdanlarından tek yerden alım-satım imkanı sağlanıyor; fon yöneticileri, finansal yazılım firmaları ve veri sağlayıcılarına da ürettiği verileri ve indikatörler sunuluyor.



SYNTONYM

KVKK uyumlu görsel bellek

Syntonym, görsel veri işleyen ve depolayan kurumların ellerindeki verileri GDPR ve KVKK uyumlu bir şekilde anonimize ederek bireylerin mahremiyetini korurken, verilerin açık rızaya gerek duyulmadan da işlenebilmesini, paylaşılabilmesini ve yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılabilmesini sağlar. Syntonym, resim ve videolardaki biometrik veri olan mevcut yüzleri, hiç var olmamış sentetik yüzler ile geri döndürülemez bir şekilde değiştirerek, geleneksel yöntemlerin aksine yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri gibi analitik metrikleri korur. Bozulmadan yapılan bu anonimleştirme, yapay zeka algoritmalarının doğruluklarını ve güvenilirliklerini arttırdığı gibi, ileri veri analizlerini de mümkün kılıyor.



HEVI AI

İnme erken uyarı sistemi

Hevi AI, hStroke ürünüyle acil şartlarında çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemelerinde inme varlığını yapay zeka ile tespit eden erken uyarı sistemidir. Hevi AI, inme varlığını otomatik olarak yüzde 99 duyarlılık ile tespit ederek hekime bir dakika içinde uyarı yollayarak hekimlerin teşhisini hızlandırır ve hastaların tedavi alma şansını arttırıyor.



QUBITRO

Nesnelerin interneti çözümü

Qubitro geliştiricilerin ve kurumların diledikleri cihazdan, altyapı kurulumuna ve kodlamaya gerek duymadan veri toplayarak akıllı çözümler üretmelerini sağlayan yüksek performanslı SaaS IoT platformu. Qubitro kullanıcılarına monitörleme, cihazlar arası haberleşme, farklı platformlar ile entegrasyon desteği sunar. Kurumlar ayrıca Qubitro'nun API'larını kullanarak kendi markalı uygulamalarını satabiliyorlar.



SANCTION SCANNER

Suçluların gelirlerini yakalıyor

Sanction Scanner, kurumların tüm dünya regülasyonları ile uyumlu bir şekilde suç gelirlerini yapay zeka ve derin öğrenme altyapısı sayesinde önlemelerini sağlayan güvenlik ve uyum çözümüdür. Kurumlar, suç gelirlerini anlık izleyebilir, terör finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan süreçlerini kurum politikalarına ve prosedürlerine uygun yürütebilir, lisanslama modeli ile maliyet avantajı sağlayabilir, web, batch ve API kullanım imkanı ile hızlı ve kolay entegrasyon yapabilirler.



PDACCESS

Bulut için siber güvenlik çözümü

PDAccess, kurumların bulut alt yapılarını güvenli, çevik ve uyumlu bir şekilde kullanmalarını sağlayan bir siber güvenlik yazılımı. Kurumlara ait olan bulut yapısında yapılan her türlü aktiviteyi kayıt altına alıyor. Güvenlik politikalarını uyguluyor ve kimlik yönetimini sağlıyor.



PROCESSEYE STUDIO

Yapay zekâyla kalite kontrolü

ProcessEye Studio ile firmalar üretim süreçlerini iyileştirebilir, kalite kontrol süreçlerini geliştirebilir, üretim maliyetlerini azaltabilmeleri için hiçbir yazılım ve kodlama bilgisine sahip olmadan kendi sistemlerine entegre edebiliyorlar.



RESARDIS

Merkeziyetsiz kripto para borsası çözümü

Resardis, kripto para yatırımcıları için blockchain teknolojisi ile güvenli, yan zincirin kullanımıyla hızlı ve ölçeklenebilir, teknik bilgi gerektirmeyen ön yüzüyle kullanıcı dostu bir platformda kripto para ticareti deneyimi sunuyor.