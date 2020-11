Sıkıcı sunumların sonu geldi

Saatlerce süren video konferanslar daha eğlenceli hale geliyor. mmhmm sanal video uygulamasıyla sunucu, görüntüsünü büyütüp küçültebiliyor, kendini transparan hale getirip ekranın istediği yerine yerleştiriyor. Canlı yayın video üzerinden bile sunum yapılabiliyor

Her gün yeni bir video konferans uygulamasıyla tanışıyoruz. Ancak genelde hepsi benzer menü sistemi ile "biz de yapıyoruz" diyor. Oysa 'mmhmm' gibi çarpıcı bir isme sahip olan sanal video uygulaması, geliştirdiği çözümlerle tüm video konferansların sıkıcı sınırlarını ortadan kaldırıyor.



SUNUMLAR DAHA EĞLENCELİ

Saatlerce süren video konferansları sıkıcı değil, daha eğlenceli ve etkili hale getiren mmhmm uygulaması, zoom, meet gibi video konferans uygulamalarının içine sanal video kamera olarak entegre oluyor. Keyifli emojiler, videolar, sunucuyu renk, boyut ve kameraya odaklama konusunda yeteneklere sahip. Uygulama öncelikli olarak Mac platformunda kullanılmaya başlandı.

Girişimin kurucusu tanıdık bir yüz. Evernote'un eski CEO'su ve mmhmm uygulamasının kurucusu Phil Libin sunumları daha eğlenceli, interaktif ve daha anlaşılabilir hale getirecek uygulamayı heyecanla hayata geçirmek için çaba harcıyor.







SUNUCU ODAKLI

Pandemi döneminde sanal toplantıların sıkıcı gündemi ve formatını değiştirmek için video konusunda fark yaratacak çözüme ihtiyacın arttığını söyleyen Phil Libin, sunucu odaklı değişimleri ortaya çıkardıkları uygulamayı heyecanla anlatmaya devam ediyor:

"Artık herkes birbirini ikna ederken videolarda iyi bir performans göstermek zorunda. Dolayısıyla herkes bir performans sanatçısına dönüşüyor. Ancak geleneksel video konferans uygulamalarının sıkıcı sınırları sadece arka planı değiştirme odaklı çözümleri pek ilgi çekmiyor. Bunu sıkıcı değil, daha ilgi çekici, daha eğlenceli hale getirmek için sunucuya yeni yetenekler kazandırıyoruz. Kamera başta olmak üzere tüm donanımları daha verimli kullanarak sunucunun zahmetsizce ve ilgi çekecek şekilde sunum yapmasını sağlıyoruz."

Sunucu tek bir hareketle görüntüsünü ekranın her tarafına taşıyabiliyor. Yine sunucu isterse ölçeğini büyütebiliyor, zum yapabiliyor veya kendisini transparan hale getirebiliyor."







M1 ÇİPSETLİ DİZÜSTÜ

Apple'ın yeni M1 çipsete sahip dizüstü bilgisayarlarının tanıtımında gösterilen videolarda mmhmm uygulamalar da yer alıyordu. Uygulama Apple sunumunda ciddi bir tanınırlık yakalayarak kullanıcıya ulaşıyor. Windows sürümü ve tüm platformlar için uygulama olarak yüklenecek sürümleri de hazırlanıyor.

Uygulamanın 3 aylık ücretsiz, öğrenci ve yazılım geliştiriciler için daha uzun süreli ücretsiz kullanım paketleri var. Ayrıca tüm özelliklerinin kullanabileceği premium paketleri var. Aynı zamda Apple'ın yeni M1 işlemcili dizüstü bilgisayarlarını satın alanlara has bir özellik de bulunuyor.

Co-Pilot özeliğini kullanarak sunumları siz konuşurken, kontrolü başkası alabiliyor veya takım arkadaşınızla ortak sunum yapabiliyorsunuz. Video görüşmelere bir canlı video yayını bile verilebiliyor.







ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENE 1 YIL ÜCRETSİZ

Phil Libin, uygulamanın kişisel verileri kullanmadığını ve abonelik modeliyle çalıştıklarını söylüyor. Mmhmm iki farklı paket sunuyor. Premium pakette özelleştirilebilir arka planlar ve lazer işaretçiler, filtreler gibi eğlenceli araçlar var. Basic paket ise sunum için temel işlevleri, sunumları kaydetmeyi veya sunumlara katkıda bulunmayı içeriyor.

Mmhmm'i indiren herkes, "Premium" altındaki araçları yedi gün boyunca ücretsiz deneyebiliyor. Daha sonra da premium özellikleri günde bir saat kullanma imkanına sahip olacak. Sınırsız erişim isteyenlerin ayda 9.99 dolar veya yılda 99 dolar karşılığında abone olmaları gerekiyor. Buna ek olarak, premium araçları daha uzun süre boyunca kullanmanın da yolları var. Okul e-posta adresleriyle education@ mmhmm.app adresine e-posta göndererek durumlarını doğrulayan öğrenciler ve öğretmenlere de bir yıllık premium paket ücretsiz veriliyor.