Pazar araştırmaları online ortama kaydı

Kovid-19 salgını sonrasında pazar araştırma şirketleri tüketiciyi dijital ortamda buldu. Şirketler, yapay zekâ teknolojisiyle göz takibi, nabız tespiti ve duygu durum analizi yaparak iş yapmayı öğreniyor

Pazar araştırma şirketleri pandemi sonrasında yepyeni çalışma yöntemleri bulmaya başladı. Tamamen donanımsız bir şekilde duygu durum analizi, göz takibi ve nabız tespiti gibi nöroteknolojiler geliştiren Emoty.AI girişimi, Ozan Yurtsever ve Soner Abay tarafından Güney Kore'de kuruldu. Güney Kore hükümeti tarafından düzenlenen bir yarışmayı kazanarak Seul'e gelen ve şirketlerini burada kuran girişimciler, çalışmalarını hem Türkiye'de hem Güney Kore'de eş zamanlı olarak yürütüyor. Asya'nın ve Güney Kore'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Kore Üniversitesi ile yaptıkları partnerlik doğrultusunda artık tüm göz takibi araştırmaları için Emoty.AI çözümlerini kullanılacak. Yapay zekâ destekli nöroteknoloji girişiminin müşterileri arasında ise, pazar araştırma şirketleri ve müşteri odaklı ürün geliştiren markalar yer alıyor.



ONLINE KULLANILIYOR

Güney Kore'de ve Türkiye'de birçok üniversite ile işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Ozan Yurtsever, geliştirikleri çözümün yeni nesil iş yapma kültürünü nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor: "İlk olarak sahip olduğumuz teknolojileri API olarak dışarı açarken, şu an pazar araştırma sektörüne yönelik yetkinlikler de geliştiriyoruz. Hem Türkiye'de hem Güney Kore'de birçok pazar araştırma şirketi reklam araştırmaları için online çözümümüzü kullanmaya başlayacak. İş Bankası'nın ana sponsoru olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın da desteğiyle Türkiye'de daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz."



PANDEMİDE PATLAMA OLDU

Pandemi döneminde bu modele ilginin ciddi oranda arttığını, hatta neredeyse zorunlu hale geldiğini ifade eden Soner Abay ise, "Geleneksel nöro-araştırma sürecinde katılımcıların tek bir odada toplanması ve donanım eksikliğinden sensör paylaşması gerekiyor. Pandemiden dolayı 20 kişiyi tek bir alana toplamak iyice zor hâle gelmişken, giyilen sensörlerin dezenfekte edilmesi gerekliliği ile de birleşince, pandemi etkileri geleneksel süreci iyice zora sokmuş oldu" diyor. Hatta bazı ajansların bu alanda fiziksel çalışmaları yürütmekte zorlandığını ya da tamamen durdurmak zorunda kaldığını vurgulayan Abay, "Bizim çözümlerimiz sayesinde araştırma şirketleri katılımcıları aynı yere toplamakla uğraşmadan büyük ölçekli nöro-araştırmalar yürütebiliyorlar" ifadelerini kullandı.



KOLAY OLDUĞUNU DÜŞÜNEN YANILIYOR

GİRİŞİMİN partnerlerinden, dünyanın en iyi 69. üniversitesi olan Kore Üniversitesi'nin, müşteri davranışlarını araştırdıkları laboratuvarlarında yaklaşık 100 bin dolar masrafla kurdukları bir nöropazarlama araç setine sahip olduğunu belirten Ozan Yurtsever, yaşadıkları tecrübeyi şöyle anlattı: "Prof. Sung, araştırmaya denek olabilecek binlerce öğrenciye hızlıca erişebilecek imkânları olmasına rağmen, göz takibi cihazı gibi donanımların kurulumu, kalibrasyon sorunları ve moderatör zorunluluğu gibi engeller nedeniyle araştırma yapmanın zor olduğunu belirtti. Bu bize, laboratuvarı olan profesyonel bir ekibin bile ölçeklenebilirlik problemi getiren bu araçları kullanmak istemediklerini gösteriyor. Sunduğumuz donanımsız ve tamamen uzaktan çalışan araştırma ortamını ise, kurdukları yüksek bütçeli laboratuvara tercih etmeleri, çözümümüzün önemini bir kez daha ortaya koyuyor."



ÖLÇEKLENEBİLİR ARAŞTIRMA

HER kullanıcının, farklı hacimde araştırma ihtiyacına sahip olabileceğini belirten Soner Abay, "Bazı şirketler bir ay içerisinde onlarca araştırma yaparken, bazıları sadece tek araştırma yapmak isteyebiliyor. Farklı hacimlerde araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak, çeşitli abonelik paketleri sunuyoruz ve aslında kullanım oranları, satın alınan paket ile doğru orantılı olarak ilerliyor. İki farklı kullanıcı tipi mevcut. Bunlardan biri, geleneksel ya da nöropazarlama yöntemlerini kullanan pazar araştırma şirketleri. Özellikle Kovid-19 ile birlikte, bu şirketler eski araştırma metodlarını kullanmakta zorlanmaya başladı. Bunun sebebi, pazar araştırmasının ve özellikle nöro-araştırmaların, fiziksel ortamda insanları bir araya getirme gibi virüs önlemlerini ihlal eden gereksinimlerinin olmasıydı. Bizim sunduğumuz online çözüm ise, onların bu sorununu da ortadan kaldırıyor. İkinci kullanıcı tipi ise, kendi pazar araştırma çalışmalarını yürütebilecek büyüklükteki müşteri odaklı firmalar. Tüm müşterilerimiz; operasyonel, lojistik, zamansal ve donanımsal maliyetlerin ortadan kalkmasıyla, çok daha ulaşılabilir ve ölçeklenebilir bir araştırma ortamına ulaşabiliyor."