1 milyar TL’lik girişimler hangisi?

Ventures60’ın düzenlediği etkinlikte Türkiye’de 3 yılda 1 milyar TL değerlemeye ulaşacak girişimler tartışıldı. 18 ayda yaklaşık 1.6 milyar TL’lik değerlemeye ulaşan Rollic, yatırımcılara umut verirken, 10’dan fazla girişimin 1 milyar TL değerlemeye ulaşacağı tahmin ediliyor

Türkiye'de önümüzdeki 3 yılda 1 milyar TL değerlemeye ulaşacak girişimlerin hangisi olacağı tartışılıyor. Yatırımcı kimliğiyle de öne çıkan Fırat İşbecer'in "Türk startup'ları arasında, önümüzdeki üç dört sene içerisinde 1 milyar TL değerlemeye ulaşma potansiyeli olan girişimler sizce hangileridir?" şeklindeki http://bit. ly/2Whrfd5 Twitter paylaşımı, girişim ekosisteminde oldukça önemli ses getirdi. Ventures60 paylaşımın sonuçlarını online etkinlikte deneyimli yatırımcılarla tartıştı. Yatırımcıların ortak görüşü Türkiye'den 10'un üzerinde girişimin 1 milyar değerlemeye ulaşacağı yönünde oldu.



E-TİCARET OYUN LOJİSTİK

"Oyun sektörü, eticaret ve eticaret altyapı teknolojileri, lojistik, emlak, otomobil ve ulaştırma teknolojilerinin öne çıkacağını düşünüyorum" diyen Fırat İşbecer, sektörlerdeki gelişmeleri şöyle yorumladı: "Özellikle mobil oyun alanında başarılı olacaklar, doğru stüdyolar, doğru yayıncılarla buluştuğunda global ölçekte milyonlarca kullanıcı kazanacaklar. eticaret'in payı covid dolayısıyla müthiş arttı. Burada checkout (ödeme sistemleri), depo yönetim sistemleri (warehouse management systems), eticaret altyapısı, eticaret lojistiği teknoloji alanında olan firmalar büyüyecek. İkinci el otomobil dikeyinde bir unicorn çıkacak, pazaryeri olacak ama galerileri de dijital dönüşüme ikna edecek. Şehirlerde yeni siteler ve yaşam alanı talepleriyle emlak teknolojisi, mobilite alanında faaliyet gösteren girişimler veya şehirlerarası taşımacılık teknolojisini geliştiren firmalar 1 milyar dolar çıtasını aşarak unicorn olabilir." Fırat İşbecer; Garajsepeti.com, Akinon, Alictus Games, Apsiyon, Volt Lines girişimlerinin 1 milyar TL değerlemeyi aşacağını tahmin etti.



18 AYDA 1.6 MİLYAR TL

Etkinlikte konuşan ve başarı hikâyesi olarak öne çıkan Rollic'in en büyük yatırımcısı Volkan Biçer, 18 ayda yaklaşık 1.6 milyar TL değerlemeye ulaşan girişimi şöyle anlattı: "Kurucu ekip benim daha önceden tanıdığım arkadaşlarımdı. Onların başarılı olacağına baştan inandım. Rollic kurulurken hız konusuna odaklandık. Bu alanın büyük riskler içerdiğini biliyorduk. Öğrenme sürecini hızlı ve sürekli yeni oyunlar üreterek aştık. Açıkçası elde ettiğimiz deneyimin ne kadar önemli olduğunu teklifler gelmeye başlayınca anladık. İlk görüşmede Peak ile bu anlaşmanın olacağını anladım. Bizim sahip olduğumuz deneyime saygı gösterip hızlı büyümede sağladığımız başarıya yatırım yaptılar. Önemli bir birikim elde ettik. Şimdi oyun odaklı yatırımlara devam edeceğiz. Fonun miktarını 20 milyon doları aşacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.



SAĞLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKTI

"Önümüzdeki iki üç yıl içinde Türkiye'de 1 milyar TL değerlemeye ulaşacak girişimlerin hali hazırda yatırım yaptığımız girişimler olacağına inanıyorum" diyen Scale X Ventures kurucu ortağı Ortak Dilek Dayınlarlı Kocaata, "ScaleX ekibi olarak, dijital yıkımı 'yapıcı yıkım' olarak okuyor ve arkasındaki yapay zeka ve yapay öğrenme teknolojilerine inanmaya devam ediyoruz. Bu trend 2021'de ve ötesinde büyümeye devam edecek ve tüm endüstrileri yoğun bir şekilde etkileyecek. Özellikle sağlık ve eğitim teknolojisi gibi devam eden pandemi nedeniyle hızlanan sektörlerden de yakın zamanda 1 milyar TL değerlemeye ulaşan girişimleri göreceğimize inanıyorum. Ayrıca, COVID-19, hem üretimin hem de tedarik zincirinin doğasında bulunan sistematik problemleri ve inovasyon için önemli fırsatları da ortaya çıkardı" dedi.



15 GİRİŞİM 1 MİLYAR TL'YI AŞABİLİR

Mevcut büyüme potansiyellerini değerlendirerek 10 ile 15 arasında girişimin 1 milyar TL değerlemeyi yakalayabileceğini tahmin eden Collective Spark kurucu ortağı Atıl Erken sözlerine şöyle devam etti: "3 yıl sonra yaklaşık 10 girişimin, hatta eğer şartlar daha iyi olursa, 15 girişimin 1 milyar TL değerlemeyi bulacağını düşünüyorum. Dolar bazında baktığımızda yaklaşık 100 milyon dolarlık rakamı bulması gerek. Sonuçta fonlar da bu hesapları yaparak hareket ediyor. Biz erken aşama yatırımları yapıyoruz. Girişimlerin zaten büyüme potansiyellerine bakıyoruz. Normal büyüme ivmesini yakalayan bir girimin bu rakamları yakalamasını bekleriz. Bizim için girişimcinin yatırıma ihtiyacı yokken yatırımcıyı bulması daha önemli. Sonuçta ihtiyacı olduğu anda bulmakta zorlanabilir."



PAYLAŞIM KÜLTÜRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Önümüzdeki dönemlerde pandemi sonrası değişen alışkanlıkları da dikkate aldığımızda bulut üzerinde sunulan servislerin (as a service) odağında çalışan sektörlerin öne çıkacağının altını çizen Finberg Genel Müdürü İhsan Elgin, "Şirketler operasyonlarını tamamlayan, verimliliklerini artıran servisler kullanma yoluna giderken bireyler de kendi rahatlarını ön plana çıkaran, deneyime odaklanan servislerin peşinde. Tüm bunların odağında ise 'paylaşım' yer alıyor. Satın almak yerine ortak paylaşımı merkezine alan servisler hayatın her alanına girecek. Hem şirketlerin hem de bireylerin deneyimlerini kusursuzlaştırmanın yolu ise açık API teknolojisinden geçiyor. Örneğin Super App'ler bu sayılan tüm teknolojileri ve sektörlerin işbirliği sonucunda varolabilmiş bir ürün. Fiziksel dünyada QR kod tanımayla alışveriş yapıp, yüz tanıma ile ATM'den para çekebilirken, birbirinden farklı uygulamalara Open API sayesinde tek bir platform üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz" dedi.



HIZLI BÜYÜME PLANLARI BELİRLEYECEK

Önümüzdeki dönemde kurumların dijital süreçlerini iyileştiren, şirketlerin uzaktan satış ve pazarlama operasyonlarını hızlandıracak B2B kurumsal yazılım şirketleri ile sağlık, finansal, eğitim ve siber güvenlik teknoloji şirketlerinin, oyun geliştiricilerin ve sağlıklı yaşam uygulamalarının hızlı büyüyeceğini söyleyen 212 risk sermayesi fonunun kurucu ortağı Ali Karabey, öne çıkacak teknolojileri ve hızlı büyeme potansiyellerini şöyle özetledi: "Ağırlıklı olarak da yapay zekâ ve makine öğrenmesi içeren yazılım şirketlerinin ön planda olacağını söyleyebiliriz. Bu şirketlerin büyüyebilmesi için öncelikle girişimci- lerin şirketleriyle ilgili uzun vadeli hedeflerini belirleyip nasıl bir desteğe veya kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirlemesi gerekiyor. Portfolyo şirketlerimizden App Samurai, SmartMessage, Chooch AI'ı söyleyebiliriz. Ek olarak Arge operasyonlarını Türkiye'de sürdüren Meditopia, Dream Games ve Twin Science'ın 1 milyar TL'nin üzerinde değerlemeye ulaşacaklarına inanıyoruz."