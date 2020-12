Büyüyen girişimlere 500 milyon TL fon

ScaleX, Türkiye’den ve Doğu Avrupa’dan küresel pazarlara açılmak isteyen yüksek teknoloji girişimleri radarına aldı. Fonun büyüklüğü 500 milyon TL’ye ulaştı. 4 önemli girişime yatırım yapan fon, önümüzdeki 3 yılda 10 yatırım planlıyor

Başarılı satış anlaşmaları imzalayan küresel girişimciler yatırım fonlarıyla girişim ekosistemine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu fonlardandan biri de Türkiye ve Doğu Avrupa'daki küresel potansiyele sahip şirketleri bulmak ve desteklemek üzere yola çıkan ScaleX. Diğer girişim sermayesi fonlarından farklı olarak, yüksek teknoloji girişimlerine sadece finansal yatırım yapmakla kalmıyor operasyonel destek de sağlıyor. Yatırım yaptığı şirketlere müşteri, finansman, pazarlama, satış ve çalışan bulma konusunda da aktif şekilde destek oluyor. Dilek Dayınlarlı liderliğinde kurulan Scale X Ventures'ın, 500 milyon TL'yi bulan fonları 2021 yılının ilk yarısında kapanacak.

Dilek Dayınlarlı fonun yatırımları hakkında şu bilgiyi verdi: "Şu ana kadar 4 şirkete yatırım yaptık. İnvidyo, Hipporello ve Locomation'ı duyurduk. Dördüncü yatırımımızı ise önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Önümüzdeki 3 senede 10'dan fazla şirkete yatırım yapmayı planlıyoruz. Öte yandan, yatırım yaptığımız şirketlerin sonraki yatırım turlarında da aktif olarak rol aldığımız için yatırımlarımız gündemde yer almaya devam edecek."



OTONOM TIR'LAR GELİYOR

Uzun vadede otonom araçlar, kuantum işlemciler gibi teknolojilerin öne çıkacağını vurgulayan Dilek Dayınlarlı, son yaptıkları sürücüsüz TIR'lar konusunda ABD'de yatırım alan Locomation girişimi ve uzun vadeli yatırımlarla ilgili şöyle konuştu: "Üretim, sağlık ve tarımın her alanda etkisi olacak. 5G'nin hayatımıza girmesiyle birlikte artacak data gücü ve erişilebilir fiyatlar sebebiyle de pek çok uygulama karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra blockchain teknolojisi daha yaygınlaşacak ve uygulamaları artacak. Ek olarak Merkezi Olmayan Finans (DeFi) akımında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Biz de ScaleX olarak hayatımıza etki edecek alanları çok yakından takip ediyor ve yatırımlarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Bir örnek vermem gerekirse kısa bir süre önce geleceğin teknolojilerinden biri olarak gösterilen otonom tır alanında faaliyet gösteren Tekin Meriçli ve Çetin Meriçli tarafından kurulan Pittsburgh merkezli otonom tır girişimi Locomation'a yatırım yaptık."

Kovid-19 ile birlikte insan kaynakları alanının hızlı bir dönüşüm içerisine girdiğine vurgu yapan Dayınlarlı, "Yalnızca uzaktan çalışmaya olanak tanıyan yenilikçi uygulamaların ötesinde, çalışan bağlılığını ve sağlığını çalışan gizliliğine özen göstererek artırmaya yönelik analitik uygulamalar da dikkat çekiyor" diye konuştu.



SÜREKLİ BÜYÜME FORMÜLÜ

Tüm dünyada satış stratejilerinde büyük bir değişim yaşadığını belirten Dilek Dayınlarlı, yeni nesil satışla ilgili şu bilgiyi verdi: "Satış stratejisini ürün yönlendirmesinde büyüme şeklinde tanımlıyoruz. Ürün liderliğindeki büyüme, kullanıcı kazanma, kullanıcı tabanını genişletme ve kullanıcıları elde tutmanın öncelikli olarak ürünün kendisi tarafından yönlendirildiği bir iş metodolojisi ve büyüme stratejisi. Harika bir ürün yapın, insanların ödeme yapmadan önce hepsini veya bir kısmını denemelerine izin verin ve ürünün viral gibi deneyim hikâyesini izleyin. Bu stratejiyi takip eden girişimlerin küresel iş yapmaya başladıklarında yerel satış temsilcilerini işe almasına gerek yok. Hatta bu stratejiyi izleyen girişimciler, rakipleri güneşin altındaki her bölge için yeni satış temsilcileri işe almakla meşgulken, çok kısa bir sürede dünya çapında daha fazla müşteriye hizmet vermek için işe alım süreçlerini iyileştirmeye odaklanabiliyor. Eğer iş modeli satış temsilcilerini işe almayı gerektiriyor ise de, sade, hızlı ve standardize olabilmek önemli."



FARK YARATAN GİRİŞİMLER

ScaleX ekibi olarak bir girişimde ilk baktıkları şeyin sahip olduğu takım olduğunu vurgulayan Dilek Dayınlarlı büyüme potansiyeli olan girişimlerde dikkat ettikleri detayları şöyle anlatıyor: "Kurucu ortakların ve çalışanların geçmişleri ve deneyimleri bizim için çok önemli. İkinci baktığımız konu ise girişimin yaratacağı fayda. Yani o alandaki problem ve problemin büyüklüğü. Girişimin bulunduğu alanda çözüme veya yeniliğe neden ihtiyaç duyulduğuna ikna olmadığımız şirketlerle süreçte ilerlememiz çok zor oluyor. Ayrıca, bize başvuran her şirketin mevcut ve muhtemel rakipleri kimlerdir ve girişimi rakiplerinden ayıran nedir konusunda araştırma yapıyoruz. Bu araştırma sırasında yatırım yapma potansiyelimiz olan girişimin diğer şirketlerle nasıl rekabet edeceği sorusunu da kendi içimizde cevaplamaya çalışıyoruz. Elbette ki, şirketin müşteri sayısı, o ana kadar yarattığı gelir ve gelir rakamlarındaki trend, yapılan pilot uygulama sayısı gibi rakamlar da bizim için çok kritik metrikler. Son olarak da pazarın potansiyelini analiz ediyoruz. Pazarın büyüklüğünü hesaplarken, ürünü kimin satın alacağını veya hizmeti kullanacağını ve bunun için ne kadar ödemeye istekli olduğunu da hesaba dahil ediyoruz."