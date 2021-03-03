Türk Telekom PİLOT’tan 20 girişime 4 milyon TL

Türk Telekom girişim hızlandırma programı PİLOT kapsamında 20 girişime 200’er bin TL destek verecek. Programı tamamlayan ekipler, 4 haftalık ABD programına katılma şansı elde edecek

Türk Telekom girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT için başvurular 1 Mart'ta başladı. Başvurular www.turktelekompilot.com. tr web sitesinden yapılabilecek. Yeni dönemde PİLOT'a kabul edilecek ekip sayısı 20'ye, verilecek nakit desteği ise 200 bin TL'ye çıkarıldı. Ayrıca programı tamamlayan ekipler arasından seçilenler, dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug&Play'in 4 haftalık ABD programına katılma fırsatı yakalayacak.



60 MİLYON TL CİRO

PİLOT ile yerli ve millî girişimlere destek olarak ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, "Bugüne kadar PİLOT'tan mezun olan 73 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verdik. Mezun girişimlerimizin, 2020 yılında 850 kişiye istihdam sağladığını ve 60 milyon TL ciro elde ettiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Hedefimiz çok daha fazlası. Bunun için yeni döneme kabul edilecek girişim sayısını ve onlara sunacağımız nakit desteğini artırdık. Ayrıca PİLOT'a yurt dışı program ekleyerek içeriği daha da zenginleştirdik. Türk Telekom olarak teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla girişimlere destek olmaya ve TT Ventures ile yatırım yaparak onları büyütmeye devam edeceğiz. Girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor ve hepsine şimdiden başarılar diliyorum" dedi. Başvurular sonucunda seçilen 20 ekip, program süresince geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom'un iş bağlantılarına erişim olanağı bulacak. Programa katılan ekipler Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures'tan yatırım alma fırsatı yakalayacaklar. Ekipler ayrıca program süresince çeşitli eğitimlere katılacak; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği alacak. Şehir dışından programa katılacak ekipler konaklama imkânından faydalanabilecek.



4 HAFTALIK PROGRAM

Program sonunda 20 girişim arasından seçilecek ekipler, dünyanın en büyük inovasyon platformu ve girişim sermayesi platformlarından Plug&Play'in 4 haftalık Amerika programına katılacaklar. Bu sayede girişimler, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkânı elde edecekler.



ECZACININ KALFASI YAPAY ZEKA OLACAK

NOVADAN, binlerce veriyi aynı anda inceleyen yapay zeka sistemini eczacıların hizmetine ücretsiz sundu. Daha önce "çoklu arama", "takas sistemi" ve aynı gün özel kurye ile teslimat gibi yenilikçi hizmetler sunan girişim, şimdi de yapay zeka ile eczacıların iş yükünü hafifletiyor. Eczanelerin ilaç dışı sağlık ürünlerini son kullanma tarihi dolmadan değiştirmelerine olanak sağlayan üç ortaklı genç girişim, şimdiye kadar bu sistemle 4.6 milyon TL'yi ekonomiye kazandırdı. Novadan tarafından geliştirilen yapay zeka modülü, eczanelerin ihtiyaçlarını hızlı şekilde tespit edip onlara en uygun sağlık ürünlerini, en doğru zamanda önerecek.



SANAL DANIŞMAN

Eczacılar, bölgelerinde satabilecekleri ürünler hakkında öneriler alabiliyor, uygun fiyatla alabilecekleri ürünleri görebiliyor. Oluşturdukları yapay zekanın sabit bir yapı olmadığını belirten Novadan Kurucu Ortağı Haki Poyraz, "Yapay zeka, eczaneler sistemi kullandıkça, ürün alışverişi yaptıkça, eczanesi ve çalışma kriterlerine yönelik anketleri cevapladıkça kendini geliştiriyor, yeni öneriler sunuyor. Bu sistemin tüm eczacıların sanal danışmanı olmasını hedefliyoruz" dedi.



KÜRESEL GİRİŞİMCİ HİKAYELERİ TÜRKÇE'YE ÇEVRİLDİ

TÜRKIYE'NİN en başarılı teknoloji girişimleri arasında yer alan Insider, ünlü girişimcilik okulu Y Combinator'ın videolarını Türkçe'ye çevirdi. Her pazartesi Insider Türkiye YouTube kanalında girişim kurmanın ilk adımından son adımına kadar bilgi veren eğitici videolar yayınlanıyor. "Piyasaya Uygun Ürün Bulma"dan "Yatırımcılardan Nasıl Toplantı Alınır"a kadar pek çok farklı konunun işlendiği videolarda Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi ünlü girişimciler de konuşmacı olarak yer alıyor. "Bizler inanıyoruz ki bilgi paylaştıkça çoğalır" diyen Insider kurucusu ortağı ve CEO Hande Çilingir, "Türkiye'nin dört bir yanındaki girişimci adaylarının bu değerli kaynaklara ulaşmasını sağlamak için mümkün olduğunca her kanaldan projemizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.