En hızlı büyüyen 50 şirket sahneye çıktı

Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı en hızlı büyüyen 50 şirket araştırmasının sonuçları açıklandı. İlk sırada yüzde 10 bin 632 büyümeyle Yolcu360 yer aldı. Yüzde 3 bin 404 büyümeyle Zero Density ikinci ve yüzde 3 bin 277 büyümeyle BluTV üçüncü oldu

En hızlı büyüyenler arasında 50'nci sırada yer alan şirketin bile yüzde 100'den fazla büyüdüğü Deloitte Fast 50 Programı Türkiye sonuçları açıklandı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi yüzde 10 bin 632 büyümeyle Yolcu360 oldu. 15'incisi düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nın sonuçlarında pandemiye rağmen çarpıcı büyüme oranları dikkat çekti. Pandemi tedbirleri nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirilen ve kazananların açıklandığı ödül töreninde, yüzde 10 bin 632'lik büyüme ile geçen yılın da büyüme oranını geçen Yolcu360 Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu. Son dört senelik net satış gelirlerinin büyüme oranı dikkate alınarak belirlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda bu yıl ilk defa Runner Ups ödülleri de verildi. Yüzde 3 bin 404'lük büyüme ile Zero Density ikinci ve yüzde 3 bin 277 büyüme ile BluTV üçüncü sırada yer almayı başardı. Programın tüm kazananları ve diğer tüm katılımcılar, online olarak gerçekleştirilen törende buluştu.



BÖLGEDE BİLİNİRLİK

3 yaşını doldurmuş şirketlerin değerlendirmeye alındığı Runner Ups ödüllerinde birincilik ödülü yüzde 4 bin 921'lik büyüme ile İstegelsin'in oldu. Teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan programda bu sene ikinci kez Facebook tarafından 'Women in Tech' ve 'Cross-Border' özel ödülleri de verildi. Kadının teknoloji sektörüne katılımını ve yönetimde söz sahibi olmasını destekleyen Aköde-Tosla 'Women in Tech' ödülüne layık görülürken, cirosunun önemli bir bölümünü yurtdışı operasyonlardan elde eden teknoloji şirketlerine verilen 'Cross-Border' ödülünün sahibi ise bu sene de Teknasyon oldu. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda yer alan şirketler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı'na da aday olmaya hak kazanacaklar. Böylece tüm bölgede marka bilinirliği konusunda önemli avantajlar eledecekler.



5 BÜYÜK SANAL SAHNEDE

2019 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin listelendiği 'Big Stars' ödülünü ise Aselsan, Aselsannet, Karel, İnnova Bilişim Çözümleri ve Logo Yazılım aldı. Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı, 15 yıldır Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirliyor" dedi. Aslantaş sözlerine şöyle devam etti: "2020 yılında iş hayatı tahmin edilemez ve muhtemelen de geri dönülemez şekilde değişti. İletişim ve teknoloji şirketleri, günlük hayatımızın vazgeçilmezleri olmaya başladı. Fast 50'nin bu yılki teması hızlı ve devamlı. İyi fikirlerin vücut bulduğu bu şirketlere ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgisi artıyor. Gelecek yıllarda Türkiye'deki birleşme ve satın alma aktivitesinin teknoloji firmalarına odaklanacağını düşünüyorum."



İHRACATÇI GİRİŞİMLERE ÖZEL ÖDÜL VERİLDİ

FACEBOOK Türkiye Ticari Direktörü İlke Çarkçı Toptaş, "Global bir teknoloji şirketi olarak, sunduğumuz çeşitli programlarla Türkiye'de her ölçekten işletmenin büyüyerek ülke ekonomisine fayda sağlamasını mümkün kılmak için çok çalışıyoruz. Bu doğrultuda, kurumlara, ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği yaratma, yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı sunan Deloitte Teknoloji Fast 50 programını gururla destekliyoruz. Program kapsamında sunduğumuz 'Cross-Border' ve 'Women in Tech' özel ödülleri de bu desteğimizin önemli birer parçası. Facebook olarak, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinin önümüzdeki yıllarda da benzer sektörlerden farklı şirketlere de yol gösterme konusunda katkı sağlayacağını umuyoruz" dedi. Ödül töreninde Facebook Strateji ve Mobil Uygulamalar Grup Lideri Kaan Camgoz, ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, Yatırımcı Arın Özkula ve Yemek Sepeti CPO'su Nedim Nahmias da konuşmacı olarak yer aldı.