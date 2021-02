Kitlesel fonlamada rekor ve umut yılı

2020’de dünyada kitlesel fonlamada rekorlar kırılırken, Türkiye’de girişimler 2021’de kitlesel fonlama tabanlı yeni kaynak için gün sayıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni almak için başvuru yapan platformlar lisans almayı bekliyor

Dünyada güçlü bir büyüme trendi yaklayan kitle fonlama pazarını ülkemizde de geliştirmek üzere kolları sıvayan fonbulucu. com'a göre, alternatif finansal kaynakların son yıllardaki gelişimi 2020'de pandeminin yarattığı dijital etkileşimle bir araya gelince sektörün hareket alanı genişledi. Dünyada kitlesel fonlamaya ihtiyaç duyan girişimlerin kaynak bulmak için yöneldiği farklı platformlar var. Ürün odaklı, sosyal girişim odaklı, servis odaklı girişimlerin her biri kendisi için uygun platformu seçiyor. Bu durum hem kaynak bulmayı kolaylaştırıyor hem de girişimlere pandemi sürecinde alternatif kaynak bulmasını sağlıyor. Türkiye'de de benzer şekilde kitlesel fonlama alternatifi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinlerin çıkması an meselesi. Bugün dünyada kitle fonlaması yapan 2 binden fazla platform mevcut. Bunların yüzde 10'u ise Amerika'da bulunuyor. 2019 yılında fonlanan kampanyalardan 300 bin yeni iş doğdu. Bu sistem üzerinden yeni oluşan işlerin istihdama ve üretime etkisi muazzam bir seviyede gerçekleşti. Ülkelerde girişimci ekosistemini yüzde 1 büyütmenin ülke ekonomisine etkisi milyarlarca doları buluyor. Girişimci ekosisteminin büyümesini destekleyen ana sistem kitle fonlama sistemi oluyor.



GİRİŞİMLER LİSANS BEKLİYOR

2021 yılı ilk çeyreğinde Paya Dayalı Kitle Fonlama sisteminin dijital fonlamalara eklenmesiyle girişimcilerle yatırımcılar daha büyük bir hacimle bir araya gelecekler gibi görünüyor. Girişimcilerin paylarını yatırımcılara satarak finansman toplaması şeklinde gerçekleşecek olan Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemi henüz çalışmaya başlamadan 2020 yılında fonbulucu.com'a gelen fonlama talebi 200 milyona yaklaştı. 1.905 yeni girişimci/ girişim şirketi ve 532 yeni yatırımcı sisteme kayıt yaptırken, 1.005 kampanya talebi oluşturuldu. SPK'nın lisanslaması akabinde bu girişimler yayınlanacak, sonrasında Türkiye yepyeni bir fonlama ve yatırım modeli ile tanışacak. Girişimlere, borsaya kote olmadan hisseleri karşılığı yatırım alma fırsatı sunan Paya Dayalı Kitle Fonlaması modeli, özellikle erken aşama ve ölçeklenmeye yeni başlayan girişimler için eşsiz fırsatlar sunuyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyen 'ev tipi yatırımcılardan' daha büyük kurumsal yatırımcılara kadar her ölçekten yatırımcı ise yenilikçi fikirler ve girişimlerden pay alarak geleceğin Unicorn'larına şimdiden yatırım yapma şansını yakalıyor.



KADIN SAYISI HIZLA ARTIYOR

Pandemiyle geçen 2020 yılı, girişimcileri krizi fırsata çevirenler ve krizde tutunamayanlar olarak ikiye ayırırken, bu süreçte e-ticaret, Kovid-19'a yönelik inovatif çözümlerle malzeme ve hizmet üretimi, oyun ve dijitalleşme gibi konularda girişimlere ilgiyi artırdı. Kriz dönemi fiziki olarak insanlarla bir araya gelme zorunluluğu sektörlere ise talebi azaltarak girişimcilerin yatırım arayışlarında online platformların öne çıkmasını tetikledi. Fonbulucu.com verileri, son yılların parlayan yıldızı oyun sektörüne ve tarım alanındaki üretim teknolojilerine yönelik girişimlerin önümüzdeki dönemde daha fazla ön planda olacağını ve Z kuşağı ile kadın girişimcilerin etkinliklerinin artacağını da ortaya koydu.



PLATFORMLAR ÇALIŞMAYA HAZIR

FONBULUCU.com Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde SPK lisansı almadan önce 18 kurumsal ve bireysel yatırımcının katıldığı yatırım turunda 6 Milyon TL değerleme ile ilk yatırımlarını aldıklarını belirtti. Yıldız, sistem hakkında şu bilgileri verdi: "Anadolu'nun kadim geleneği imeceyi online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye'de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek ile sermayeyi tabana yaymak amacıyla 2016 yılında kuruldu. Fonbulucu.com, bir yandan ödül ve bağış temelli kitle fonlama faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da 'Paya Dayalı Kitle Fonlama' hizmetlerini sunmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Merkezi Kayıt Kuruluşu, E-Devlet ve Takasbank ile yazılım entegrasyonlarını başarı ile gerçekleştirdik. 14 Ağustos 2020 tarihinde tüm gerekleri yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet izni almak için başvuru yaptIk. Fonbulucu. com olarak, orta vadeli hedeflerimize baktığınızda 2023 yılı itibarıyla 1 milyar TL işlem hacmine ve 1 milyon kayıtlı üyeye ulaşmayı hedefliyoruz."