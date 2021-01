Finans teknolojisi devrimi başlıyor

Bankacılık, finans, mobil ödeme, kripto para ve blok zinciri öncü girişimleri ile yatırımcıları Ventures60 etkinliğinde bir araya geldi. 2021 yılında teknoloji girişimleri mevduat toplamak hariç insanların finans hayatını kolaylaştıran uygulamalara imza atacak

Bankacılık ve finans sektöründeki düzenlemeler, inovatif finans teknolojisi girişimlerinin önünü açtı. Islak imza olmadan mevduat toplamak hariç her hizmeti sunacak girişimler, bankacılık ve finans sektörüne dahil oluyor. Bankalar, 2020 yılı bitmeden, IBAN olmadan 7/24 EFT yapmak gibi pek çok yeniliği uygulamaya sundu. 2021'de sadece bankaların değil, daha çok finans teknolojisi girişimlerinin yılı olacak. İyzico, Param, Oldubil, BTC Türk, FigoPara gibi finans teknolojisinin öncü girişimleri Ventures60 etkinliğinde bir araya geldi.



BANKA YATIRIMLARI

Türkiye'den banka almak değil, finans teknolojisi girişimleri satın almak daha popüler hale geliyor. PayU gibi küresel finans teknolojisi girişimleri 2 yıl önce iyzico'ya yatırım yaparken regülasyon kararlarının değişimini bekliyordu. Türkiye'deki Param, Figopara gibi fintekler küresel pazara göz kırpıyor. Bankalar çevikleşmek için finans teknolojisi girişimlerine göz kırpmaya başladı.

Finans teknolojisi ekosisteminin deneyimli ismi ve Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin bankaların ilgi duydukları finteklerde aradıkları yetenek ve inovasyonu şöyle özetliyor: "Daha önce yaptığı işlerde hata yapan ama bu hataları yapmamak için deneyim kazanmış girişimlerin başarılı olacağını düşünüyoruz. Müşterinin ihtiyacı olan, kendimizde bulunmayan yeteneğe sahip girişimlere ilgi duyuyoruz. Bunlar, müşterinin ihtiyacı olan kolay servisleri hızla hayata geçirmeyi sağlıyor. Figopara'ya da bu yüzden yatırım yaptık. Üstelik Foriba ile başarılı bir satış süreci yönetmiş deneyimli bir girişimci de var."



NAKİT AKIŞI HIZI

Paranın da raf ömrü olduğuna dikkat çeken Figopara kurucusu ve CEO'su Koray Bahar da nakit akışını yönetemeyen KOBİ'lerin pandemi döneminde battığına tanık olduklarını belirterek, "Daha önce büyük kurumlar şimdi de KOBİ'ler bizimle hassas verilerini paylaşıyor. Onların işlerine odaklanmalarını sağlarken, finans ihtiyacı veya nakit akışı problemi yaşamalarını engelliyoruz. Böylece tedarik zinciri içerisinde nakdin dolaşım hızını artırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Koray Bahar son aldıkları yatırımla da hedeflerinin küresel pazara açılmak olduğunu belirtiyor.



UZUN VADELİ YATIRIM ÇOK SEVİLİYOR

Düşünülenin aksine Türkiye'de insanların uzun vadeli bakış açısıyla yatırım araçlarını tercih ettiğini belirten BTC Türk CEO'su Özgür Güneri, yatırım enstrümanlarına da böyle baktığını şu sözlerle anlatıyor: "Türkiye'de insanların birikimlerini uzun vadeli ve güvenilir bir araca yönlendirdiğini gördük. Biz gelip geçici trendler yerine Bitcoin gibi açık, şeffaf, merkeziyetçi olmayan, güçlü felsefesi olan araçların öne çıkacağını biliyoruz. Bağımsız ve dağınık yapısından dolayı ABD'deki başkanlık değişimini ayaklarımızı uzatarak izledik. Daha önceki deneyimlerden panik yapmadan doğru hareket etmenin ne kadar fayda sağladığını biliyoruz. Biz 2013'ten bu yana bu sektörde BTC Türk adıyla güven veren bir kurum olmaya gayret ediyoruz."



ÇÖZÜM ODAKLI İŞ YAPMA KÜLTÜRÜ

Kurulduğundan bu yana çözüm odaklı yaklaşıma inandıklarını belirten Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, "Biz bu işe 17 yıl önce başladığımızda fintek kavramı bile yoktu. Baro Kart ile işe başlarken kullanıcının yerine kendimizi koyduk. Hizmet verdiğimiz kurumun müşterilerinin mutluluğunu merkeze aldık. Limak ile yaptığımız işbirliğinde Oldubil kullanıcılarının sorununu 7/24 çözmeye odaklandık. 17 projemizde bunu yapmaya konsantre olduk. Bir start-up olduğumuzu unutmadık. Bu yüzden yöneticiler başta olmak üzere her arkadaşım çözüm odaklı çalışıyor. Şimdi bu deneyimi yurtdışına taşıma zamanı geldi. İşbirliği yaptığımız kurumlarla bazen kendi yatırımlarımızla bunu yapacağız. Bu yıl daha görünür olmaya başlayacağız" diye konuştu.



TÜRKİYE'DEKİ DENEYİMİ YURTDIŞINA TAŞIYACAKLAR

Ventures60 etkinliğinde "Bir işbirliği var" bölümünde konuşan Limak Müşteri Çözümleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven, yıllardır sundukları hizmetlerle sadece elektrik dağıtımı değil, ailenin pek çok ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayarak OlduBil markasını nasıl konumladıklarını şöyle anlatıyor: "Sadece Limak Grubu'nun ihtiyacı için değil, biz bir platform çözümüne odaklanıyoruz. Hatta grubun farklı ülkelerdeki yatırımlarına bu deneyimi aktarmak istiyoruz. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki yatırımlarımızda işbirliği yaptığımız kurumlarla Oldubil deneyimini paylaşmayı hedefliyoruz. İhtiyaç olduğu anda finansman sağlamak, akıllı ev çözümleriyle zenginleştirmek istiyoruz."



MÜŞTERİ İÇİN ÇALIŞAN UZUN VADEDE KAZANIR

Yeni dönemde müşterinin kafasındakinin net olduğunu belirten iyzico kurucusu ve CEO'su Barbaros Özbuğutu, müşterinin değer yaratan kurumdan hizmet almaya odaklanacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Banka veya fintek olsa da fark etmez. Müşteriye uzun vadede değer yaratan kurumların kazanacağı dönem başlıyor. Türkiye'de 7 yıldır finansal hizmetleri kullanıyorum. Dayatma şeklinde karar aldığını gördüm ve deneyimledim. Bankaların daha çok kendi sorunlarıyla boğuştuğunu gördüm. Oysa müşteriye hak ettiği değeri vermek lazım. Biz bu konuya odaklanacağız."