‘Büyük Veri’ patladı yapay zekâ fark attı

Pandemi döneminde artan büyük veriyi değere dönüştüren teknoloji girişimleri, yapay zekâ ve yapay öğrenme teknolojisi uzmanlıklarıyla fark yaratıyor. Perakendeden lojistiğe, sağlıktan eğitime her sektöre büyük veri ihracatçısı teknoloji girişimleri yön veriyor

Sağlık Bakanlığı her gün Kovid-19 salgınıyla ilgili verileri açıklıyor. Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerdeki veriler üzerinden hareket ederek seyahat yasakları ve kısıtlamalarını getiriyor. Enfekte olan insanları bulmak için büyük veri, yapay zekâ ve yapay öğrenme teknolojisi ise öne çıkıyor. İnsanlar seyahat edemese bile aşıdan gıdaya artan lojistik ihtiyacı konusunda yine nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zekâ devreye giriyor. Veri üzerinden düşünme, iş yapma kültürü yaygınlaşıyor. Bu akımda teknoloji girişimleri ve hızlandırma programları öne çıkıyor. Pek çok hızlandırma programında girişimler küresel teknoloji uzmanlıklarının yanında küresel iş yapma kaslarını geliştirmeyi de öğreniyor. Deneyimli teknoparklar yazılım ihracatı konusunda öncülük yapıyor.



İHRACAT KAPISI İNNOGATE

Türkiye'nin inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yürütülen Uluslararası Hızlandırma Programı Innogate, yeni dönemde de teknoloji firmalarını ihracata yönlendirmeye devam ediyor. 2014'ten beri 192 şirketi programa dahil eden ve katılanların ihracat gelirlerini 4 kat artıran Innogate, yeni dönem programını hazırladı.

Programın 5 haftalık ilk ayağında, yeni bir pazara açılma aşamasında olan firmalar strateji belirleme ve hazırlık konusunda eğitimler aldı.



HEDEF ABD VE AVRUPA

İhracat hamlesine hazırlanan teknoloji firmaları ikinci aşamada ise 8 haftalık süre ile aldıkları eğitimlere ve danışmanlıklara ek olarak, ABD ve Avrupa pazarındaki potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla online olarak bir araya gelerek global pazarı yakından tanıdı.

Firmalara, pazar analizi, değer önerisi, müşteri bölümleme, pazarlama ve satış stratejileri, büyüme ve ölçeklenme konularında danışmanlık veriliyor.

Programın Innogate Online Connect olarak adlandırılan hazırlık sonrası pazara giriş sürecine katılan Mobilgi, Navatom, Organon Analitik, Sparkus, Turboard, EyeCheckup, Venuex, Wipelot ve Xentron ise aralık ayı boyunca ABD ve Avrupa pazarındaki potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla online olarak bir araya geliyor.



GLOBALLEŞME HIZLANIYOR

Global pazarı yakından tanımaya fırsat veren seminerler, mentorluk görüşmeleri, iş geliştirme ve pazar koçu toplantıları ile globalleşme süreçlerini hızlandırıyor. Innogate programı pandemi süresince Innogate Online ve Innogate Online Connect olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor.

Innogate Online ile teknoloji firmalarına yeni bir pazara açılma aşamasında strateji belirleme ve hazırlık konusunda destek sunulurken, globale açılmaya hazır olan firmalara potansiyel müşteri ve iş ortaklarına ulaşmanın yolları da aktarılıyor.



FİZİKSEL PERAKENDE DENEYİMİ DİJİTALLEŞİYOR

Venuex, fiziksel perakendeci ve ticari gayrimenkullerin müşteri trafiğini ve satışlarını artırmak için iç mekân haritalarını, işletme detaylarını (POI) ve mağaza içi envanterini digital platformlara taşıyabilecekleri bütünleşik platform sunuyor. Wipelot ise tek bir platform üzerinden anlık veri toplama ihtiyaçlarının tümüne cevap veren gerçek zamanlı konum belirleme sistemi çözümü sunuyor. Yüzde 100 yerli olarak Endüstri 4.0, IoT, RFID, mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanında farklı proje ve ürünlere imza atıyor. Programa katılan bir diğer firma Xentron ise araç ve sürücülerden topladıkları verinin işlenmesi için otomotiv ekosistemine uçtan uca Akıllı ve Bağlantılı Vasıta Platformu'nu sunuyor. Firma, günde 3.000 aracın diagnostik verileri ile ülke çapındaki araç servislerinde ilk seferde doğru tamiri sağlıyor.



BÜYÜK VERİ DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Innogate Online Connect programına katılan firmalar arasında yer alan; mobil uygulamalar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal çözümler geliştiren Mobilgi, kendi geliştirdiği açık sistemlere dayalı form optimizasyon teknolojisi ile bankacılık, perakende, lojistik gibi sektörlere süreç yönetimi, veri toplama, analiz ve raporlama hizmetleri veriyor. Programa katılan firmalardan Navatom, gemi işletmelerine bulut tabanlı web yazılımı geliştiriyor. Organon Analitik, makine öğrenmesi ve yapay zekâ süreçlerini hızlandırıp, otomasyonunu sağlayarak, verilerin gerçek değerini ortaya çıkartıyor. Zamandan tasarruf etmeye ve kârlılığı artırmaya yardımcı oluyor. Turboard İş Zekası ve Analitiği, gelecek tahminleri yapılmasını sağlıyor.