Girişim sisteminde yatırım yağmuru

Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi pandemi yılında ortaya çıktı ve 2020 yatırım haberleriyle kapanıyor. Son hafta Figopara 4.6 milyon dolar, Denebunu da 3.8 milyon TL değerinde yatırım almayı başardı

Peak, Kovid-19 salgınının en kritik döneminde 1.8 milyar dolarlık satış anlaşmasına imza atarak girişim ekosistemindeki bütün oyunculara cesaret verdi. Silikon Vadisi'nin küresel oyun pazarının devlerinden Zynga sadece Peak'ı almadı, üçüncü çeyrekte Rollic'in yüzde 80'i için 165 milyon dolar ödedi. Yılın sonuna doğru yatırım yağmurunda finans teknolojileri, nesnelerin interneti ve bulut tabanlı iş yapan girişimler dikkat çekmeye başladı. Yılın son haftasında tohum ve daha ileri aşamada pek çok girişim yatırım aldı.



FİGOPARA'YA 4.6 MİLYON DOLAR

Tedarik finansmanına aracılık eden FinTech girişimi Figopara, 2020'nin son gününde aralarında Finberg, Eczacıbaşı Momentum, Lima Ventures'in yer aldığı pek çok yatırımcıdan 16 milyon doların üzerinde değerleme ile 4.6 milyon dolar yatırım aldı. Figopara, böylece 2020'yi toplamda 5.6 milyon dolarlık iki yatırım turuyla tamamlamış oldu. Sunduğu platform ile alıcı ve satıcı arasındaki ticaretin finansmanını kolay ve ulaşılabilir hale getirirken, tedarik zinciri döngüsünü de hızlandıran Figopara, 7 Mayıs 2020'de aldığı 1 milyon dolar yatırımın ardından, 30 Aralık 2020'de de 4.6 milyon dolar yatırım aldı.



KOBİ FİNANSMANINDA KULLANILACAK

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Gültekin Bahar, bu kaynağı KOBİ'lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacağının altın çizdi. Bahar, "Dünyanın her noktasında KOBİ'lerin finansmana ulaşımı sıkıntılı. Figopara olarak bu sorunu geliştirdiğimiz Figoskor ile çözeceğimize inanıyoruz. Portföyümüzde 4 binden fazla tedarikçi üyemiz var ve bugüne kadar 1.2 milyar TL'lik işleme aracılık ettik. Hedefimiz 2021'de 2 milyar TL işlem hacmine ulaşmak" dedi.



2 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI

DENEBUNU MAXIS LİDERLİĞİNDE YATIRIM ALDI

2016'DA Duygu Akbudak ve Barış Yeşilçiçek tarafından kurulan ve 2 milyonu aşkın kullanıcı tabanı sayesinde müşterilere denettirdiği ürünler ile markalara odaklı geri bildirim sağlayan pazarlama teknolojileri platformu Denebunu, Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 3,8 milyon TL ile liderlik ettiği yatırım turunda toplam 6,5 milyon TL yatırım aldı. Ürünlerini hedefledikleri müşteri kitlelerine deneterek doğrudan ve tutarlı geri bildirim almak isteyen markalar, Denebunu'nun oluşturduğu süreç altyapısı ve algoritmaların sağladığı odaklı eşleştirme ve müşteri değerlendirmeleri sayesinde bu hedeflerine kolayca ulaşabiliyor. Bugüne kadar Kolay İK, Mutlubiev ve PCI Checklist girişimlerine yatırım yapan Maxis'in Genel Müdürü Selami Düz, Türkiye'de kısa süre içinde ulaştığı yüksek kullanıcı sayısı ve odaklı geri bildirimler ile önemli bir başarı yakalayan Denebunu'nun kendisini kanıtlamış ekibi tarafından başlatılan yurt dışı açılımına destek olmak üzere yatırım yaptıklarını ifade etti. Selami Düz, ayrıca, 2021 yılında da hızlı ölçeklenme potansiyeli yüksek olan, erken ve ileri aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Denebunu'nun kurucu ortağı ve CEO'su Duygu Akbudak ise pandemi sonrasında iş ortağı markaların dijital mecralara daha fazla yatırım yapmaya başlaması ile birlikte bu yıl 2 kat büyüdüklerini ifade etti. Akbudak, 300'den fazla markaya uçtan uca dijital pazarlama hizmeti sunma amacıyla çıktıkları bu yolculukta, özgün teknolojik çözümleri ve veri odaklı bakış açıları sayesinde Türkiye'de yakaladıkları başarıyı, bu yatırım ile birlikte yurtdışı pazarlarında da yakalama arzusunda olduklarını vurguladı.



KAYNAK TEKNOLOJİYE HARCANACAK

İKİNCİ yatırım turuyla birlikte Figopara yatırımcı ailesine Fibabanka'nın iştiraki Finberg, Eczacıbaşı Momentum, Lima Ventures, Kerim Şengir ve Yasemin Şengir de katıldı. Şirketin yatırımcı listesinde ayrıca Figopara kurucu ortakları olan Ahmet Bilgen ve Koray Gültekin Bahar'ın yanı sıra Dünya Bankası'nın kardeş kuruluşu IFC, Revo Capital, Endeavor Catalyst, Figopara CTO'su Arman Eker, Hasan Davcı, Ayhan Boyacıoğlu yer alıyor. Türkiye ekonomisinin çok ihtiyacı olan KOBİ'lerin, hayatını kolaylaştıran yenilikçi finansal teknoloji çözümlerinin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, "Konusunda uzman bir kurucu ekibin yanı sıra finans ve girişimcilik dünyasından güçlü yatırımcıların olduğu Figopara'nın ekonomimize katkı yaratacağına ve bölgesel bir FinTech olacağına inancımız tam" dedi.



AKILLIFON'A 600 BİN TL'LIK YATIRIM

İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'in, portföy yönetim şirketlerine algoritmalara dayalı fon, fon sepeti oluşturma ve yönetme hizmeti veren girişimi Akıllıfon, 600 bin TL değerindeki ilk yatırımını aldı. Finansal kurumlara API ve SDK çözümlerinin yanında web ve mobil tabanlı çözümler de sunan Akıllıfon, sadece yüksek gelir varlık grubundaki yatırımcıların yararlanabildiği profesyonel yatırım danışmanlığı hizmetini tüm yatırımcılara yayarak bu hizmetlerin ulaşılabilirliğini artırmayı amaçlıyor. Aldıkları yatırımla ilgili konuşan Akıllıfon Kurucu Ortaklarından Dr. Esra Ulaşan, "Lima Ventures'in özellikle finans alanındaki tecrübe ve know-how'ının Akıllıfon'a katılmasıyla birlikte global bir startup olma yolunda daha da hızlanacağımıza inanıyoruz" dedi. Lima Ventures Başkanı Ahmet Argun ise; Lima Ventures olarak pandemi ile birlikte bireysel yatırımcıların sayısının nerede ise ikiye katlandığı ülkemizde, önemli bilim insanları tarafından en gelişmiş teknolojiler kullanılarak geliştirilen Akıllıfon'un gerek aracı kurumlar, gerekse yatırımcılar için önemli bir fark yaratacağına inandığını belirtti.