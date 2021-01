Bankacılıkta binalar değil dijital servisler yarışacak

Bankaların güven temini için büyük binalar ve şubelerle yarıştığı dönemin pandemiyle birlikte daha hızlı sona erdiğini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Dijital servislerle rekabet dönemi başlıyor” diye konuştu

Bankacılık konusundaki düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle 2021 Türkiye'de dijital bankacılık yılı olacak. Türkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesinin önü 26 Haziran 2020 tarihinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle açıldı. Değişiklik kapsamında, bankalar ve müşterileri arasındaki ilişkilerin, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak gerçekleştirilebilmesi ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân veren yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenebilmesinin önü açıldı.



4 YILDIR HAZIRLIK YAPILIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ödeme ve elektronik para konusunda 54 başvuru var. Türk Telekom gibi telekom operatörleri bile başvuran kurumlar arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmeler, bankalar için rekabette çetin bir yıl olacağını gösteriyor. Artık bankalar müşteri odaklı finans teknolojisi çevikliğine sahip rakiplerle boğuşacak. Yani büyük binalar değil, dijital servislerle yarış dönemini yaşıyoruz. Bu önemli dönüşüme 4 yıldır hazırlık yaptıklarını söyleyen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, pandeminin pek çok gelişmeyi öne çektiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Şubeler kapalı kaldı, pek çok tüketici ilk kez online alışveriş yaptı veya KOBİ'ler ilk kez online satış yaptı. Bu döneme bankalar hızlı ayak uydurmak zorunda kaldı. Biz dönüşüm için 4 yıldır hazırlık yapıyoruz. İnsan kaynakları planlamamızı buna göre yaptık. Kurum içi girişimcilik programını lafın gelişi değil, gerçekten sonuç almak için uyguladık. Üstelik ortaya çıkan çözümleri sadece bize değil başka finans kurumlarına satmaları için girişimcileri teşvik ettik."



BANKALARDA ÇALIŞAN DÜŞECEK

Bünyelerinde bulunan pek çok yetenekli çalışanın, finans teknolojisi girişimlerine geçiş yaptığını belirten Melikşah Utku, "Bankalardaki çalışan sayısı azalacak. Şubelerle, büyük binalarla övünen bankalar artık dijital servislerini kesintisiz ve kolay erişilebilir kılarak güven ve memnuniyet sağlamaya devam edecek. Eskiden büyük binalarıyla övünen bankalar daha çevik ve esnek olacak. Bizim 3 yıl önce 4 bin çalışanımız vardı. Şimdi 3 bin 500 çalışanımız var. Bir kısım arkadaşımız farklı finans teknolojisi girişimlerine geçti. Bu değişim sadece bizde değil, tüm bankalarda yaşanacak. Bir süre sonra işlerini robotlara devredecek çalışanlar veri girişleri yapmaya başladı. Bir kısmı yazılımcıya dönüştü. Biz bu dönüşüm için çalışanlarımızın önünü açtık. Dönüşüme bugüne kadar başlamamış bankanın artık şansı yok" dedi.



GİRİŞİM YATIRIMLARINA DEVAM

2020 yılı ağustos ayında faaliyetlerine başlayan ve Albaraka Türk tarafından hayata geçirilen insha Ventures başta olmak üzere fintek ekosistemine daha fazla girişim kazandırmak istediklerini söyleyen Melikşah Utku, "Ortaya çıkan girişimlerin sadece bize hizmet vermesini istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar fazla kuruma çözümü satsınlar. Oyun değil, ama oyunlaştırma üzerine uzmanlaşmış girişimlere de yatırım yaptık. Odağımıza açık bankacılık ve açık inovasyonu yerleştirdik" dedi.



DENEYIM TÜRKİYE'YE AKTARILACAK

TÜRKİYE'DE fintek kuruluşları büyük oranda ödeme sistemlerine odaklanmış durumda. Avrupa'da ise PSD2 regülasyonunun yürürlüğe girmesi ile birlikte API bankacılığının önü açıldı. Finansal altyapı ve hizmet sağlayıcıları sundukları hizmetin altyapısını API'lar aracılığıyla üçüncü parti firmalara açmak zorunda kalacak. Ödemeler, mobil bankacılık, online para transferi, varlık yönetimi, InsurTech (sigortacılık), sermaye piyasaları (finansal modelleme ve analiz yazılımları), crowdfunding ve blockchain gibi çok farklı alanlarda yıkıcı inovasyon potansiyeli olduğuna inanan insha Ventures, 3 yıldır Avrupa'da insha Dijital Bankası olarak hizmet verdiği için edindiği bilgi ve deneyimi Türkiye'ye aktaracak.

***



GELECEKTE CANLI YAYINDA SATIŞ OLACAK



Perakende sektörünün pandemi döneminde 2023 rakamlarına 3 yıl önce ulaştığını ifade eden Loggers and Partners Kurucu Ortaklarından Murat Dikmen, geleceğin e-ticaret akımının canlı yayında satış olduğunu vurguladı

KOVID-19 salgını sırasında e-ticaret rakamları katlanarak arttı. Pek çok tüketici hayatında ilk kez e-ticaret üzerinden satın alma yaptı. Yıl içinde artış gösteren bir başka akımın da canlı yayında satış olduğunu vurgulayan Loggers and Partners Kurucu Ortaklarından Murat Dikmen, "Kovid-19 salgını ile online video izlemelerinde yaşanan artış, e-ticarette canlı yayında satış uygulamalarına geçişi hızlandırdığını ortaya koydu. Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan uygulamada, kullanıcılar, online platformlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlara katılarak ürün tanıtımlarını izleyebiliyor ve aynı anda satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, online yayın esnasında sunulan anlık fırsatlar ve indirimleri yakalayabiliyorlar" dedi.



KATLANARAK ARTIYOR

Coresight araştırma şirketinin verilerine göre dünyada, 2019'da 60 milyar dolar düzeyinde online satış canlı yayın etkileşimiyle gerçekleşti. 2020'de rakamın 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Rakamın 2021 ve önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağı tahmin ediliyor. Bu alana liderlik eden Çin'de, canlı yayın üzerinden alışveriş yapan kullanıcı sayısı 300 milyona ulaştı. Ülkede 1 Temmuz 2020'de gerçekleştirilen online alışveriş festivalinde, canlı yayınlar üzerinden 500 milyon dolar tutarında alışveriş gerçekleştirilerek bu alanda bir rekora imza atıldı.



SATIN ALMADAN 3 VİDEO

Canlı yayında satışın markalara yenilikçi bir pazarlama anlayışı sunduğunu belirten Loggers and Partners Kurucu Ortaklarından Murat Dikmen, "E-ticaret siteleri ve markalara olduğu kadar kullanıcılara da önemli avantajlar sağlıyor. Amerika'da gerçekleştirilen bir araştırma; bir kullanıcının online satın alma yapmadan önce ürünle ilgili ortalama 6 fotoğrafa ve 3 videoya baktığını ortaya koyuyor. Canlı yayında satış, markalar için ürün tanıtımıyla ilgili alternatifleri artırırken, kullanıcılara da hem ürünlerle ilgili detaylı bilgi edinme hem de farklı bir deneyimle anlık fırsat ve indirimleri yakalama imkânı sunuyor. Çin'in bu alandaki en büyük platformlarından biri olan Taobao Live'ın son 3 yılda üst üste yüzde 150 oranında büyümesi bu alanın sunduğu potansiyeli göstermesi açısından dikkat çekici" dedi.



TÜRKİYE CANLI YAYINDA SATIN ALMAYI SEVDİ

CANLI yayında satışın püf noktası tüketicinin kaçmayacak fırsat olduğunu düşünmesini sağlayan o an karar verme duygusu. Canlı yayınla satışın Türkiye'de de yayılmaya başladığına dikkat çeken Dikmen, "Türkiye, hem mobil penetrasyonu hem de büyüyen e-ticaret pazarıyla Avrupa'nın en dinamik pazarlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu da dünyada konuşulan dijital trendlerin Türkiye'de hızlı bir şekilde hayata geçmesini kolaylaştırıyor. Biz de Loggers and Partners olarak e-ticarette geleceğin trendi olan canlı yayında satış uygulamasını Türkiye'de ilk kez n11.com ile hayata geçirdik. Farklı altyapılar kullandığımız projede, n11.com'un web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden aynı anda her çarşamba canlı yayında ürünler tanıtılıyor ve kullanıcılar beğendikleri ürünleri bu yayınlarda duyurulan özel fırsatlarla yayından çıkmadan anında satın alabiliyorlar" diye konuştu.