2021 rekor yatırımlarla başladı

Türkiye’de 2021’in ocak ve şubat aylarında toplamda 27 girişime 186 milyon dolar yatırım yapıldı. Rekor yatırım haberleriyle 2 ayda tüm zamanların en çok yatırım yapılan yılı olan 2020 yılı bile geçilmiş oldu. Rekorun gelmesini 128 milyon dolar yatırım alan Getir sağladı

Türkiye girişim ekosisteminin yatırım verilierini düzenli olarak takip eden Startups.watch Ocak ve Şubat 2021 raporunu yayınlandı. Daha ilk çeyrek bile dolmadan 2021'in ilk 2 ayında 2020 yılının tüm rakamları geride kaldı. Böylece rekorlarla dolu 2020 yılı bile geride kalırken, ocak ve şubat aylarında toplamda 27 girişime 186 milyon dolar yatırım yapıldığı açıklandı. Rekor kırılmasında en büyük etkiyi 128 milyon dolar yatırım alan Getir sağladı. Şubat ayında da yatırımlar durmadı. 13 girişime 56.4 milyon dolar yatırım alırken bu tutarın 50 milyon doları Dream Games'e ait. Dream Games Türkiye'de şu ana kadar bir yatırım turunda miktar olarak en büyük yatırımı alan oyun girişimi oldu.



8 OYUN GİRİŞİMİNE YATIRIM

Peak ve Rollic gibi oyun şirketlerinin başarılı satış anlaşması 2020'nin sonu ve 2021 yılının ilk 2 ayına yansımış görünüyor. Oyun girişimleri sadece yurtdışından değil, yurt içinde de yatırımcılardan ilgi görmeye başladı. Startups.Watch raporuna göre 2021 ilk 2 ayında yapılan 27 yatırımın 8'i oyun girişimlerine yapıldığı belirtiliyor. 500 Istanbul'un 36.4 milyon dolarlık ikinci fonu ve yaklaşık 14 milyon dolar büyüklüğündeki Bilişim Vadisi GSYF fonu ile beraber toplamda 50 milyon dolarlık yeni fon kurulmuş oldu. 2018- 2021 yılları arasında kurulan ve Türkiye pazarına ayrılan toplam fon büyüklüğü 618 milyon dolara ulaştı.



DEV YATIRIM TURU

2021'in 2 ayında yapılan yatırımlarda olduğu gibi dev yatırım turları oluştu. 50 milyon doların üstünde 2 girişim yatırım alınca Türkiye'de de yıl ortalamalarını geçecek rekor yatırım rakamı ortaya çıkmış oldu. Alesta Yatırım ve WePlay Ventures 4'er farklı yatırımla 2021'in ilk iki ayının en aktif yatırımcısı olarak dikkat çekti. 2021'in ilk iki ayında kadınlar tarafından kurulan sadece 2 girişim (Innejoy ve ESA Esports) yatırım aldı. Oyun girişimlerindeki kadın girişimci eksiğine biraz olsun çözüm olsa da kadın girişimci sayısındaki artışın devam etmesi bekleniyor.



KÜRESEL ÖLÇEK YATIRIM TURLARINI BÜYÜTÜYOR

TÜRKİYE'DEN küresel ölçekte başarılı girişimlerin ortaya çıkması girişim ekosistemini heyecanlandırıyor. Yatırımcılar satış anlaşmalarıyla yaptıkları yatırımın geri dönüşünü alınca yatırım havuzu da büyüyor. Getir ve küresel ölçekte iş yapmaya hazırlanan oyun girişimleri dev yatırım turlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Getir Londra'dan sonraki yol haritasını Paris, Amsterdam ve Berlin gibi Avrupa başkentlerine taşımayı hedefliyor.



KURUMLAR DAHA CESUR YATIRIM YAPIYOR

GIRİŞİM ekosistemi yatırımlarında kurumların yatırımları da artıyor. Yatırım geri dönüşleri, alınan regülasyon kararları, finans teknolojisi girişimleri başta olmak üzere sağlık, eğitim, oyun ve bulut teknolojisi alanında yatırımların artmasına sebep oluyor. Türk Telekom girişim hızlandırma programında desteklediği girişimlerin sayısını 20'ye çıkarırken 200 bin TL yatırım yapma kararı aldı. Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile dijital sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlarına yenisini ekledi. TT Ventures, sağlık sektörüne yönelik çözümleriyle dikkat çeken yerli yazılım girişimi Virasoft'un yüzde 12.2'sine ortak olmuştu. Sağlık, finans teknolojisi, eğitim alanına yatırımlar yapan TT Ventures'ın yatırım rakamını artırması bekleniyor.