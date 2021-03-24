Online hizmetler pandemide hayata dokunmayı başardı

Temizlikten evde bakıma, cam balkondan tamirat işlerine kadar pek çok hizmet pandemide online’a geçti. Sadece ürün siparişleri değil, online hizmetler de tavan yaptı

Hizmet sektörünü online ortama taşıyan Armut. com pandemi döneminde yurtdışında önemli başarılar elde ederken, yurt içinde de pek çok ihtiyaca ulaşımı kolaylaştırdı. Armut.com cam balkon yapımından evde bakıma, online psikolog desteğinden tamirat işlerine kadar pek çok hizmete online ortamda ulaşılmasını sağladı. Böylece evlerine zorunlu olarak kapanan insanların ihtiyaçlarının online hizmet pazar yeri olarak karşılanmasına destek oldu. Armut.com kurucu ortağı ve CEO'su Erol Değim, pandemi döneminde yaşanan değişim ve en çok ilgi gören hizmet kategorileriyle ilgili şu örnekleri verdi: "2020 yılını baz alacak olursak, pandeminin de etkisiyle; evimize daha çok ilgi göstermeye başladık. Tadilat-tamirat kategorilerinde büyük artışlar yaşandı. Online hizmet verilen kategoriler ise çok hızlı büyüdü. Online okula yardımcı özel derslerin yanı sıra online psikolog ve diyetisyen hizmetleri, tüketici ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde uyum sağladı. Cam balkon ve sineklik taleplerinde ise rekor büyümeler gördük."



YURTDIŞINDA BÜYÜMEYE DEVAM

Yurtdışında büyümesine devam eden Armut.com'un çalışmaları hakkında bilgi veren Erol Değim, sözlerine şöyle devam etti: "Global markamız HomeRun ile 2020'nin son çeyreğinde Polonya, Çekya ve Macaristan pazarlarına da girerek faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan'la beraber 8'e çıkardık. Tüm bu bilgiler ışığında aynı Türkiye'de olduğu gibi diğer ülkelerde de benzer trendlerin ortaya çıktığını gözlemledik. Ortak gördüğümüz davranışlar arasında, evde kaldıkça evle ilgili hizmetlere yönelme olduğunu söyleyebiliriz. Ev tadilatları, taşınma, özel mobilya yapımı yurt dışında da geçen sene en çok ilgi gören hizmet alanları arasındaydı."



YAZILIM EKİBİ BÜYÜDÜ

EKIBIN sürekli olarak büyüdüğünün altını çizen Erol Değim, çarpıcı rakamlarla büyümelerini şöyle ortaya koydu: "Özellikle evden çalıştığımız 2020 yılında teknoloji ekibimizi büyütmeye ve ürünümüze yatırım yapmaya devam ettik. Geçtiğimiz 1 sene içinde ürün ekibimiz yüzde 33 büyüdü, yazılım ekibimiz 2018 yılından beri 3 katına çıktı. Teknolojiye yaptığımız yatırımı artırarak bu sene içinde de büyütmeye devam edeceğiz." Evde bakım için önemli bir hemşire ağına sahip olduklarını ifade eden Erol Değim, insanların Kovid-19 salgını döneminde bakım hizmeti için hastaneye gitmek yerine evde bakım hizmetini hemşirelerden almayı tercih ettiklerini söyledi.



VERİYİ VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANDI

EROL Değim büyümelerinin en önemli nedeni olan ellerindeki veriyi en verimli şekilde kullanmalarını şöyle açıkladı: "Armut'un bu zamana kadar hızlı büyümesindeki en önemli etkenlerden biri, veriyi verimli bir şekilde kullanabilmemiz ve yaptığımız işlerin veri odaklı analizlerini yapabilmemiz. Farklı servisler, ülkeler ve sistemimizde oluşan datalarla yapay zeka ve makine öğrenimi ekiplerimiz, düzenli olarak kullandığımız algoritmaları geliştiriyor. Akıllı öğrenme algoritmalarımızı düzenli olarak geliştiriyoruz. Bu şekilde, müşterilerimizi daha iyi segmentlere ayırıp, davranışlarına göre ihtiyaçları olabilecek hizmetleri daha iyi tahmin etmeye çalışıyoruz. Algoritmalar daha fazla bilgi sağlandığında daha hızlı gelişebiliyor ve güvenlik taramaları, eşleştirme ve takvim yönetimi gibi konularda çok daha iyi bir noktaya geliyor. Mobil uygulamalarımız bu amaca göre ilgili hizmetlere en kolay ulaşabilecekleri şekilde tasarlandı. Hizmet alanlar ve hizmet verenler için ayrı ayrı iOS ve Android uygulamalarımız var. Hizmet alanların birkaç tıkla, bekleyen tüm işlerini uygulamadan halledebilecekleri bir kaynak olma noktasındayız. Teknoloji sürekli gelişiyor ve bizim de bir teknoloji markası olarak, bu gelişimlere yatırım yapıp o doğrultuda evirilmemiz gerekiyor."