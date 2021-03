Eğitim teknolojisi girişimleri patladı

Pandemi sonrası uzaktan eğitim ve mobil eğitim uygulamalarında patlama yaşanıyor. Eğitim teknoloji girişimleri yatırım almaya devam ederken, öğrenci ve öğretmen eğitiminde yeni uygulamalar öne çıkıyor

Eğitimde dört duvar arasına sıkışan anlayışı terk etmek için pandemi tarihi bir fırsat yarattı. Eğitim odaklı teknoloji girişimlerinin sayısı pandemi sonrası artmaya devam ediyor. Girişim sermayesi ve kurumsal yatırım fonları, eğitim teknolojisi girişimlerine yatırım yapıyor. Uzaktan eğitime geçen öğrenci ve öğretmenler dışında pandemi döneminde çalışanlarına farklı yetkinlikler kazandırmak isteyen kurumlar da uzaktan eğitim olanaklarını araştırmaya başladı. Eğitim teknolojisi girişimleri mobil ya da masaüstü her platformda hizmet vermeye odaklanırken, performans ölçümleme konusunda öğretmenlere yeni yetkinlikler de kazandırıyor.



SINIRLAR ORTADAN KALKTI



Günümüzde özellikle önemi daha da artan uzaktan öğrenimin sağladığı tüm avantajları kullanıcılarına sunan uygulamalar sayesinde farklı bölgelerden insanlar en iyi eğitime ulaşma imkânından faydalanabiliyor. Eğitimde fiziksel sınırları ortadan kaldıran tüm uygulama ve çözüm, öğrenciler ile öğretmenlerin takviminden kendilerine uygun gün ve saati seçerek, diledikleri yer ve zamanda özel ders almalarını sağlıyor. Öğrenciler, bulundukları harita üzerinden konum seçerek istedikleri yerde kendilerine en yakın öğretmenlere hızla ulaşabiliyor.



MESAFE VE ZAMAN FARKI YOK



Uzaktan eğitim hayatımıza, Covid-19 pandemisi ile yoğun bir şekilde girmiş olsa da, aslında pandemi öncesinde de etkili bir şekilde kullanılan eğitim yöntemlerinden birisi olmuştu. Geçmişi 1900'lü yılların başına kadar uzanan uzaktan eğitim uygulamaları, küreselleşen dünyada insanların odağında artarak yer almayı sürdürecek. Nitekim, Amerika'da uzaktan yüksek lisans veren kurumlardaki öğrencilerin yüzde 99'u, bu ülkede yaşamasına rağmen, eğitimlerine uzaktan devam etmeyi tercih ediyorlar. Artık, mesafe ve zaman farklarının, insan yaşamı için önemsiz olduğu bir teknoloji birikimine sahibiz. Her insan için çok değerli olan zamanı etkin şekilde kullanmak ve 24 saati en iyi şekilde değerlendirmek, fark yaratabilmenin en etkili yönteminden birisi haline geldi.



'YURTDIŞINA AÇILMAYI HEDEFLİYORUZ'



APP Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilen, Gouru'da, özel dersler sadece okul dersleri ile sınırlı değil. Kullanıcılar okul derslerinin yanı sıra müzik, spor, yabancı dil, sanat, bilgisayar ana kategorileri altında piyanodan yogaya, programlama dillerinden aşçılığa kadar uzanan toplam 37 alt kategorideki dersler ile diledikleri tüm özel derslere ulaşabiliyor. Gouru Kurucusu Kerem Kırtıl, "Pandemi tüm alanlarda olduğu gibi eğitim dünyasında da dinamikleri kökten değiştirdi. Artık hemen hemen her şeyin online yapıldığı yepyeni bir dönemdeyiz. Böylesi bir dönemden geçerken herkesin aynı kalitede eğitim alabilmesini mümkün kılmak, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına bu uygulamayı hayata geçirdik. Şu ana kadar 5 binin üzerinde kullanıcıya ulaştık. Zengin özel ders içeriklerimizi de sürekli genişletmeye devam ediyoruz. Hedefimiz ilerleyen dönemde yurt dışına açılmak" dedi. Kullanıcılarına uzaktan öğrenimin tüm avantajlarını sunan Gouru, farklı bölgelerden insanlara en iyi eğitime ulaşma imkânı vererek eğitimde fırsat eşitliğini de getiriyor. iOS ve Android cihazlar için geliştirilen Gouru ile kullanıcılar, okul eğitiminden müzik ve spora, yabancı dilden sanat ve bilgisayara, özel ders veren öğretmenlere diledikleri her yerden ulaşma fırsatı buluyor. Öğretmen ve öğrencileri tek platformda buluşturan Gouru, App Store ve Google Play mağazalarında kullanıma sunuldu.



MENTALUP, EKRAN BAĞIMLILIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR



EĞITIM teknolojisi yatırımlarına MentalUP ile devam eden Türk Telekom, dijital eğitim platformlarıyla ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyacını karşılıyor. Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi olan TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, 3 haftalık yarı yıl tatilinde 5.5 milyon kez oynandı. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'ın kullanıcı sayısı 100'den fazla ülkede 6 milyonu aştı. Oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, hiçbir reklam içeriği barındırmıyor. Pedagog onaylı bir uygulama olan MentalUP'daki oyunlar, akademisyenler ve uzman oyun tasarımcıları ile birlikte hazırlanıyor. Günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riski azaltılıyor. İçerisinde 100'den fazla oyun ve egzersiz bulunan MentalUP, son 1 yılda 120 milyon kez oynandı. MentalUP, uygulama marketlerinde en sevilen eğitim uygulamalarından biri.



SAĞLIK EĞİTİMİNDE DENEYİM BULUŞMASI



TIP öğrencileri, yerli ve yabancı doktorlar ile Meducast Platformu'nda buluşacak. Tıp öğrencileri ve sağlık çalışanlarını, alanında uzman yerli ve yabancı doktorlar ile online eğitim platformunda buluşturmak için yola çıktıklarını anlatan Meducast Tıbbi Eğitim Platformu Kurucusu Aydın Demir, şunları söyledi: "2020 ve bu yıl sağlık çalışanları için oldukça zorlu bir dönem. Birçok sağlık çalışanı, alanlarındaki gelişmeleri takip edemeyecek bir yoğunluğa sahip. Ancak, sağlık alanında, öğrencisinden bilim dalı başkanlarına kadar herkesin yenilikleri takip etmesi, araştırması ve gerekli olması halinde uygulamalı olarak görmesi gerekiyor. Pandemi, şu an bunların önünde büyük bir engel oldu. Tıp öğrencileri derslere gidemiyor, intörnler için hayatın büyük bir bölümü pandemi gerçeklerinden oluşuyor, farklı branşlarda en önemli gündem Covid-19 ve branşları ilgilendiren hastalıklar ile Covid 19 ilişkisi olmayı sürdürüyor. Kısaca, tam da bu noktada, öğrencileri, doktorları, hocaları bir araya getirebilmek çok önemliydi. Tıp öğrencileri ve sağlık çalışanlarının, alanında uzman yerli ve yabancı doktorlar ile online platformda bir araya gelmesi, eğitimlerle kendilerini geliştirmesi, meslektaşlarıyla dirsek teması kurmaları ve mentorluk alabilmeleri için Meducast Tıbbi Eğitim Platformu'nu hayata geçiyoruz. Kardiyolojiden kadın hastalıklarına, sağlıklı beslenmeden çocuk hastalıklarına kadar hemen hemen tüm alandaki değerli hocalarımızı, önümüzdeki günlerde açıklayacağımız eğitim takvimi ile sağlık sektörü çalışanlarıyla bir araya getireceğiz."

***

MOWİCO 8 MİLYON DOLAR DEĞERLEME İLE YATIRIM ALDI



Geçtiğimiz ay Tmob tarafından yatırım aldığı duyurulan mobil ticaret platformu Mowico, yeni yatırım turunda Tiko Kurucusu ve Melek Yatırımcı Sina Afra'dan 8 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. E-ticaret sitelerine herhangi bir kod bilgisine gerek olmadan tamamen özelleştirilebilir native IOS & Android mobil uygulama geliştirme teknolojisi sunan bulut üzerinden kullandıkça öde yöntemiyle hizmet sunulan yazılım şirketi Mowico, 8 milyon dolar değerleme üzerinden aldığı bu yeni yatırım ile büyümeye devam edecek.



KÜRESELLEŞMEYE DESTEK

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tiko Kurucusu ve Melek Yatırımcı Sina Afra, "Mowico, limitsiz özellik ve fonksiyon ekleyebilme seçenekleriyle, markalara sıradan bir mobil uygulama ara yüzü sunmaktan ziyade, tamamen kişiselleştirilmiş mobil uygulamalar sunan, global pazarda boy gösterecek sıra dışı bir deep tech girişimi. Melek yatırımcı olarak katıldığım ekibi aktif olarak globalleşme tarafında destekleyecek olmaktan heyecan duyuyorum" dedi.



MİLYAR TL DEĞERLEMEYE ULAŞACAK

Tmob Kurucusu ve CEO'su Rudi Dökmecioğlu ise, "Mowico'nun Türkiye'de en hızlı milyar TL değerlemeye ulaşacak şirketlerden biri olacağını öngörüyoruz. Yatırım yapmamızın sebebi de Mowico'nun çok hızlı bir şekilde yeni yatırımlar alarak büyümesini sağlamaktı. Bu turda aldığı stratejik yatırım ile global hedeflere ve fonlara daha hızlı ulaşacağına, tamamı uluslararası olan e-ticaret müşterilerine yenilerini ekleyeceğine inanıyorum" dedi.



ONLİNE E-TİCARET VE YAZILIM ŞİRKETİ KURULDU



Vergi dairesi, noter ve ticaret odasına gitmeden online olarak şirket kuruluşu hizmeti veren Mükellef girişimi üzerinden, 2020 yılında 5 binden fazla şirket kuruldu

EVDEN çıkmadan, vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeye ihtiyaç duymadan şirket kurulum hizmetini kullanıcılarına sunan Mükellef, 2020 yılında online olarak 5 binden fazla şirket kuruluşunu gerçekleştirdi. Mükellef'e en çok 25-34 yaş grubu yoğun ilgi gösterirken, online olarak en çok kurye, e-ticaret ve yazılım alanında şirket kuruldu. 2019 yılında hayata geçirilen Mükellef ise yeni iş fikirlerini kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde hayata geçirmek isteyen bireysel girişimcilerin şirket kurma süreçlerini hızlandırarak, 10 dakikada şirket kurmalarını sağlıyor.



KURYE VE E-TİCARET

Şirket kuruluşlarında ilk sırada yüzde 30 ile kurye ve e-ticaret yer aldı. Diğer ilgi gören sektörler sırasıyla yüzde 15 ile yazılım, yüzde ile 10 danışmanlık, yüzde ile 8 reklam ve yüzde 7 ile tasarım oldu. Pandeminin etkisiyle birlikte artık birçok ihtiyacını tamamen online olarak çözüldüğünü vurgulayan Mükellef'in Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak, "Bu dönemde Mükellef'e olan ilgiden memnunuz. Bireysel girişimciler ne kadar çabuk şirket kurulabildiğini deneyimlemenin yanı sıra bir şirketin temel ihtiyacı olan ön muhasebe, e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM, e-İmza, sanal ofis, marka tescil, KOSGEB destekleri ve e-Ticaret altyapısı gibi ihtiyaçlarını iş ortaklarımız aracılığıyla karşılıyor. Platformumuz ile tüm süreçleri dijitalleştiriyoruz. 2020'de en çok şirket kurulan sektör e-ticaret iken 2021'in ilk iki ayında da bu değişmedi. E-ticaret faaliyet alanında şirket kurulumunun yanı sıra en çok kurye, yazılım ve danışmanlık alanlarında şirket kurulduğunu görüyoruz. Mükellef olarak yıl sonuna kadar 15 bin şirketin online olarak kuruluşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.





TOPRAK TEKNOLOJİ VE FİKİRLERLE BULUŞUYOR

Katılımcıların teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılıktaki problemlere yönelik yenilikçi çözümler oluşturmasını amaçlayan yarışmaya Türkiye ve

yurtdışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor. Son başvuru tarihi ise 15 Mart. Tarım teknolojilerindeki gelişmelerle tarım ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmada akıllı tarım uygulamaları başta olmak üzere bitki sağlığı koruma, bitki besleme, ekim-dikim, toprak analizi ve hasat-harman teknolojileri gibi alanlardaki projeler değerlendirmeye alınıyor.



3 FARKLI AŞAMADAN GEÇİLİYOR

Sulama-gübreleme ve sera otomasyon sistemleriyle ilgili projeler, tohumlama, otomatik dümenleme sistemleri, erken uyarı sistemleri-tarımsal meteorolojik istasyon teknolojileri, hayvancılık teknolojileri, görüntüleme ve tarımda drone teknolojilerinin kullanılması gibi farklı başlıklar altında hazırlanacak projelerle de yarışmaya katılım sağlayabiliyor. Projelerin ön değerlendirme, detay raporu ve yarışma puanlaması olmak üzere üç farklı aşamada değerlendirileceği yarışmada lise kategorisinde dereceye girenler toplam 23 bin TL, üniversite ve üzeri seviyede dereceye girenler ise toplam 30 bin TL'lik ödülün sahibi olacaklar.