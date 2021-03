Pandemide taze gıda kapımıza kadar taşındı

Pandemide etten peynire, taze meyve ve sebzeden dondurulmuş gıdaya kadar her şeyi internetten sipariş ettik. Son 3 yılda en hızlı büyüyen girişimler arasında yer alan İstegelsin, pandemide 10 kattan fazla büyüdü. CEO Yıldırım, “En çok meyve sattık” dedi

Pandemi döneminde pek çok konuda olduğu gibi alışveriş konusunda da alışkanlıklarımız değişti. Öyle ki daha önce pazar, market ve manavlardan yaptığımız alışverişi bile internetten yapmaya başladık.

İnternetten alışverişin adreslerinden biri de İstegelsin oldu. Taze gıda alışverişinin yapıldığı yeni nesil online süpermarket İstegelsin'de kasaplar bizim için et, manavlar taze meyve ve sebze seçiyor. Pandemi döneminde 10 kattan fazla büyüyen İstegelsin, Deloitte Technology Fast 50 listesinde son 3 yılda en hızlı büyüyenler arasında ilk sırada yer aldı. App Store, Huawei Store ve Google Play'de bulunan uygulamasıyla, yeni nesil market alışverişi deneyimini yaşatan site, soğuk hava depolarında saklanan meyve, sebze ve etleri soğuk zincir kırılmadan, istenen saatte kapıya kadar teslim etme avantajı sunuyor.



10 KAT BÜYÜME

Mobil uygulamanın 4 milyon kez indirildiğini ve 2.5 milyon aktif kullanıcılarının olduğunu ifade eden İstegelsin CEO'su Sedat Yıldırım, büyüme rakamlarına dikkat çekti: "Pandemiden önceki dönemlerde yaklaşık 1 yılda alınacak marka büyümesini, pandemi döneminde neredeyse 3 ayda yakalandık. 2020 yılı içinde 10 kat büyüme gösterdik. 2019 ile kıyasladığımızda geçen yıl müşteri sayımız yüzde 138 arttı. Diğer oranlara bakacak olursak sipariş sayısı yüzde 387, frekans 105, sepet oranı yüzde 67, ürün sayısı 629, yeni üye sayısı 128 ve yeni müşteri sayısı ise yüzde 110 artış gösterdi. Şu anda İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bodrum, Eskişehir, İzmir ve Manisa'nın bazı bölgelerindeki kullanıcılara hizmet veriyoruz. Yakın zamanda Bursa ve Antalya'da da hizmet vermeyi hedefliyoruz."



YÖNETMEK KOLAY DEĞİL

Yahya Ülker'in Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere 2019'da kurduğu Yıldız Ventures'ın desteklediği girişimler arasında yer alan İstegelsin, 30 milyon dolar yatırım yapıyor.

Şimdilik başka yatırım almadıklarını belirten Sedat Yıldırım, tedarik zincirini oluşturmanın zorluklarını ise şöyle anlattı: "240'tan fazla tedarikçisi bulunan İstegelsin'de meyve-sebzeden temel gıdalara, teknolojiden tekstile, kırtasiye ve oyuncaktan anne bebek malzemelerine 7 bin çeşit ürün bulunuyor. Dağıtım merkezlerimizde fırın, meyve sebze odası, et ve süt ürünleri odası ve dondurulmuş gıda olmak üzere 4 farklı oda bulunuyor. Meyve-sebzeler, et ve süt ürünleri ve donuk ürünler ideal sıcaklıklarda muhafaza ediliyor ve online sıcaklık takibi ile sürekli kontrol altında tutuluyor. 11'i İstanbul, 3'ü Ankara'da, Bodrum, İzmit ve Eskişehir'de birer olmak üzere 17 dağıtım merkezimiz bulunuyor. Bunların sayısı her geçen gün artıyor. 2021 yılı içerisinde 25-30 merkez daha açmayı hedefliyoruz."



KASAPTAN ET MANAVDAN SEBZE MEYVE

Tüketici için halden sebze-meyveyi uzmanının seçtiğine dikkat çeken Sedat Yıldırım, "Kasaplar et, manavlar halden taze sebzemeyve seçiyor. Üstelik soğuk zincir korunarak eve teslim ediliyor. Pazardan ürün alanın böyle bir şansı yok. Bu durum 'Pandemi koşullarını görmeden almam' diyenleri de ikna etmemizi sağladı. Teslimat için bir saatlik zaman aralıkları ile hizmet veriyoruz. Siparişleri istenen gün ve saatte müşterilere ulaştırıyoruz. Yüzlerce marka, binlerce çeşitten oluşan geniş bir ürün portföyüne sahip olan kullanıcılarımıza stok sorunu, son kullanma tarihi gibi problemlerin yaşanmadığı bir market alışverişi tecrübesi yaşatmayı hedefliyoruz."



EN ÇOK MEYVE ALIŞVERİŞİ ARTTI

Pandemiyle birlikte ofislerin daha az kullanılması ve okulların kapalı olması nedeniyle evlerdeki sepetlerin büyüdüğünü belirten Sedat Yıldırım, pandemi döneminde yaşanan değişimle ilgili şu örnekleri verdi: "Satışlarımız bu dönemde yüzde 80 artış gösterdi. Günlük sepet ortalamamız ise yüzde 25 arttı. Kategori bazında büyüme oranlarına incelediğimizde ise 2020'de satılan ürün artışında ilk sırada yüzde 1.474 artış oranıyla meyve yer aldı. Onu yüzde 1.025 ile sebze takip etti. Pastacılık malzemelerinin oranı yüzde 834 artarken, dördüncü sırada yüzde 788 ile kahve yer aldı. Baharat, çay ve et satışlarında ise yüzde 700'ün üzerinde bir artış yaşandı. Pandemi döneminde gelen müşterilerimizin yüzde 80'i kalıcı oldu ve online alışverişe devam ettiler."