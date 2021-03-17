Normalin anahtarı sağlık girişimlerinde

Hastalık teşhisini kolaylaştıran tanı, ilaç, aşı, cihaz geliştiren 13 biyoteknoloji girişimi normalleşmeye ve sağlık hizmetinin erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. 11 ihtiyaç alanına yönelik çözüm hazırlayan girişimler yatırımcılarla buluşuyor

Tam 1 yıldır Sağlık Bakanlığı hastalık verilerini günlük olarak açıklıyor. Belki bu açıklamalar veri odaklı çözüm sağlama konusunda toplumsal bir alışkanlığın gelişmesine katkı sağlıyabilir. Sağlık alanındaki girişimler Kovid19 salgını boyunca yoğun ilgi gördü. Normalleşmenin anahtarı da bu girişimlerin geliştireceği çözümlerin hayata geçirilmesinde saklı.



BÜYÜMEDE ETKİLİ OLUYOR

Her yıl 14 Mart'ta kutlanan Tıp bayramı, sağlık alanında 11 farklı ihtiyaç alanına çözüm geliştiren 13 Biyoteknoloji girişimini öne çıkardı. Hızlandırma programı BIO Startup, biyogirişimcilerin küresel bağlantılara erişiminde ve biyoteknoloji startuplarının büyümesinde hızlandırıcı rol oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl beşincisi başlatılan BIO Startup'a, Kovid-19 pandemisi sebebiyle ara verilmiş, BIO Startup Program mezunları pandemi dönemine yönelik ihtiyaçlara hızlı çözümler geliştirmeye odaklanmıştı.



11 İHTİYAÇ ALANI

Startupların Kovid-19'a ilişkin yaşanan sorunlara yönelik çözüm üretmesini hedefleyen BIO Startup CoronaSprint Projesi kapsamında 16 BIO Startup mezunu şirket, Kovid-19 'a yönelik ilaç, aşı, cihaz, tanı ve dijital sağlık teknolojileri alanlarında sahadaki 11 ihtiyaç alanına yönelik çözüm yol haritaları hazırladı. CoronaSprint projesi sonunda bir grup start-up 3 ayrı yatırımcı grup ile biraraya gelerek projelerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç alanları kapsamında görüşmelerde bulundular.



KÜRESEL ADIMA HAZIRLIK

BIO Startup Program 2020-2021, geçtiğimiz sene yapılan 56 başvuru arasından seçilen 13 startup ile devam edecek. Startuplar, geçen yıl aldıkları ilk etap çevrimiçi eğitimlerin devamında, programın ikinci aşaması olan biyogirişimcilik kampında, uzman eğitmenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden mentorluk ve online eğitimler alacaklar. Biyogirişimcilik kampının ardından biyogirişimciler 25 Mart'ta gerçekleşecek BIO Startup Demo Day'de sunumlarını yaparak jürinin seçeceği startuplar arasında yer almaya çalışacaklar. Seçilen startuplar 10-17 Haziran 2021 tarihlerinde dijital ortamda düzenlenecek dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Digital Convention'a katılma imkânına sahip olacak. BIO Digital Convention öncesinde düzenlenecek ikinci biyogirişimcilik kampında biyogirişimciler, küresel aktörlerle verimli temaslarda bulunduklarında ihtiyaç duyacakları, regülasyon, patent, iletişim, pazar analizleri gibi alanlarda yol haritaları üzerinde mentorlarla birlikte çalışacaklar.



50 GİRİŞİM ARASINA KALACAKLAR

AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın, BIO Startup Program'la ilgili şu açıklamayı yaptı: "AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde geçtiğimiz sene beşincisini başlattığımız programa kaldığımız yerden devam ediyor olmaktan mutluyuz. Oluşturduğumuz mezun havuzumuz ile gerçekleştirdiğimiz CoronaSprint Projemiz kapsamında, zorlu pandemi koşulları altında Türkiye'de yaşam bilimleri ve sağlık biyoteknolojisi alanlarına katkı sağlamayı başardık. BIO Convention öncesinde dünyanın dört bir tarafından alınan başvurulardan seçilen 50 girişim projesini anlatma şansı bulduğu Start-Up Stadium'a kendi programımızın finalistlerinin seçilebilmesi ve seçilenlerin de tüm hazırlıklarını tamamlamış olmasını hedefliyoruz. Özellikle bu bölümün küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak adına önemli bir fırsat olacağına inanıyorum."



SİMÜLASYONLA TIP EĞİTİMİ GELİYOR

TIP eğitiminde yüzyıllardır değişmeyen geleneklerin yanı sıra yeniliklere uyum göstermek de önem taşıyor. YOLMED girişimi cerrahi operasyon sırasındaki komplikasyon ve yanlış müdahale hatalarını gidermek için tıp eğitiminde kullanılabilecek sanal gerçeklik tabanlı (VR) simülasyon sistemi geliştiriyor. Simülasyonlar eğitimlerin daha etkili ve anlaşılabilir olmasına katkı sağlıyor.



SAHTE İLAÇLARA AKILLI SENSÖRLER

Portmera girişimi de akıllı kimyasal sensörler yardımıyla sahte ve standart altı ilaçların doğruluk testlerini sağlıyor. Böylece sahte, hastanın sağlığını tehlikeye atan ilaçlara karşı önlem alınmasını kolaylaştırıyor. Standart altı ve sahte ilaçların piyasayı ele geçirmesinin önüne geçilirken toplum sağlığını tehdit eden gelişmelere karşı önlem alınıyor.



ÜROLOJİ TESTLERİ BASİT VE OPERATÖRSÜZ

Üroloji ölçümlerinde otomatik kontrol sistemleri belki de halk tuvaletlerinde bile kullanılabilir. Girişimler sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir olmasına da önemli katkı sağlıyorlar. Oruba Medikal Teknoloji girişimi çeşitli sağlık testleri ve takibi sağlamak adına idrar miktarı ve hız ölçümü yapan ve otomatik, steril ve operatör ihtiyacı olmaksızın çalışan üroflowmetre geliştiriyor.



KANSER TEŞHİSİNDE ÇIĞIR AÇAN ÇÖZÜM

Türk Telekom'un yatırım yaptığı girişimler arasında yer alan Virasoft, yurtdışında sağlık kuruluşlarının da ilgisini çekiyor. Şehir Hastaneleri teknolojik altyapısı için yatırım yapan Türk Telekom, sağlık teknolojisi girişimlerine de ilgi gösteriyor. Türkiye'deki sağlık girişimleri hem Kovid-19 salgını sırasında hem de kanser gibi zamana karşı yarışın olduğu rahatsızlıklarda ezber bozan çözümler geliştiriyor. Dijital Patoloji alanında geliştirdiği yapay zeka çözümü ve mobil uygulamayla dikkat çeken Virasoft, Türk Telekom'un girişim sermayesi iştiraki TT Ventures'ten 2020'de 1.9 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı. 2015'te kurulan Virasoft'un Dijital Patoloji çözümü şu anda tüm Acıbadem hastanelerinde, İstanbul'da 3 devlet hastanesinde ve 20 özel hastanede de telepatoloji hizmeti kullanılıyor. Türk Telekom'un yatırım yapmasıyla birlikte Virasoft'un hizmetinin Şehir Hastaneleri tarafından da kullanılmaya başlanması bekleniyor.



DİŞ ETİ HASTALIĞINA YAZILIMLA KONTROL

Diş sağlığı konusunda çözümler, dişler kaybedilmeden önlem alınmasını sağlıyor. Pacem Medikal Teknoloji girişimi de plazma teknolojisi ile diş ve diş eti hastalıklarına yönelik antimikrobiyal tedavi ve yazılım sistemleri sağlıyor. Böylece hastanın dişlerini kaybetmeden hızlı bir şekilde önlem alması kolaylaşıyor. Zahmetli ve pahalı diş tedavileriyle karşılaşmadan önlem almak kolaylaşıyor.



YAZILIM VE CİHAZ GELİŞTİRİYOR

Tıbbi müdahale sırasında sağlık çalışanlarının operasyonun aksamadan yürütülmesini sağlayan Araltek Medical Device Designing girişimi yazılım konusunda da uzmanlaşıyor. Girişim, tıbbi müdahaleler sırasında kalp destekleme sistemi olarak kullanılabilecek kalp pompası geliştiriyor. Aynı zamanda, uzun süreli dolaşım destek sistemi ve yazılımı geliştiriyor.