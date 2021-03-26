Milyon $’lık oyunların Türkiye heyecanı

Pandemiyle birlikte gün geçtikçe oyun pazarı büyüyor. Oyuncu sayısı da 36 milyona çıktı. Gamer’ların ilgisi bu alana yeni yatırımların gelmesini de sağlıyor. Peki Türkiye oyun fabrikası olur mu?

Türkiye'de oyun merakı arttıkça, bu konuda farklı girişimler ortaya çıkıyor. Pazar giderek büyümeye başladı. Hele pandemi döneminde insanlar evde oturdukça oyunlara sardı. Oyuncu sayısı milyonları bulunca yeni yeni girişimler piyasaya çıktı. Geçen yıl Peak'in 1.8 milyar dolarlık satış anlaşması da oyun sektörünü heyecanlandırdı. Türkiye milyar dolarlık yeni oyun girişimleriyle bir oyun fabrikasına dönüşür mü? Ventures60 etkinliğinde bir araya gelen girişimci, yatırımcı ve platform şirketleri bu sorunun yanıtını aradı.



OYUNCU SAYISI 36 MİLYON



Oyun dünyasının herkese hitap eden içerikler ürettikçe bu sayıların daha da büyüyeceğini vurgulayan Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'deki oyun sektörü istatistikleriyle ilgili şu bilgiyi verdi: "Game in Turkey 2020 Sektör Raporuna göre, Türkiye'de oyuncu sayısı 2019'da 32 milyon iken pandemi döneminde yani 2020'de 36 milyona yükseldi. 2020 yılı rakamlarına göre oyuncu dağılımı; 35 milyon mobil; 22 milyon PC ve 17 milyon konsol oyunları şeklinde." Kadın-erkek ayırımında eskiden bir uçurum olduğunu fakat bunun ortadan kalkmaya başladığını ifade eden Altan, "Oyun oynayan herkese gamer diyoruz ancak gamer kitlesini de kendi içinde bazı kategorileri var, yani kendi içinde bir terminolojisi oluşmuş durumda. Yeni başlayanlara newbee, ortalama sıklıkta oyunculara casual gamer, çok sıkı oyun takipçileri ve oyunculara ise hardcore gamer deniyor. Hardcore gamerlar oyun oynamak için günlük ortalama olarak 5-6 saatlerini harcıyorlar hatta yaptığımız araşltırmaya göre yüzde 16'sı 10 saat ve üzeri oynadığını söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.



PANDEMİDE YÜZDE 30 ARTTI



PANDEMİ döneminde birçok alışkanlığın yeniden tanımlandığını vurgulayan Nilay Altan, oyun için ayrılan zamanın arttığını rakamlarla ortaya koydu: "Evde geçirilen süreler arttıkça, internette geçirilen zaman ve oyun oynama zamanları da buna bağlı olarak artış gösterdi. Bizim incelediğimiz raporlarda ve kendi sistemlerimizde gördüğümüz rakamlarda 2020'de oyun oynama sürelerinin yüzde 30 oranında arttığını söyleyebiliriz. E-spor oyuncu sayıları da yine yüzde 30 artış gösterdi. Telefonda günde en az bir kere oyun oynayanların sayısı yüzde 65' e yükseldi. 2019'da 3 olan oyun arena adedi 2020'de 19'a yükseldi. E-spor ekosistemi 5.5 milyon kişi oldu. Tüm bu rakamlar oyun sektörünün ne kadar büyük bir hızla geliştiğini gösteriyor. Gelişim potansiyeli yüksek olan oyun sektörü, pandemi ile birlikte çok daha hızlı bir büyüme yakaladı." (https://gamefactory. gs/turkiye-oyun-sektoru-2020- raporu/)



TİVİBU'DA OYUN KANALI BAŞLAYACAK



OYUN dünyasının olmazsa olmaz parçaları olduğunu kaydeden Altan, "Cihazlar, içerik ve altyapı oyun dünyası için en önemli 3 başlık. Biz bu başlıklardan altyapı kısmını yönetiyoruz. Gamerların yüzde 90'ının evinde internet bağlantısı var. Kullanıcılarımıza uygun cihaz teklifleri sunuyor, yaptığımız anlaşmalarla kullanıcılarımızın içeriklere daha avantajlı ulaşmasını sağlıyoruz. Daha hızlı, kesintisiz ve gecikme sürelerinin minimuma indiği sabit ve mobil internet altyapılarını kullanıcılarla buluşturmak için çaba sarfediyor, yatırımlar yapıyoruz. Oyuncular sadece oyun oynamaktan değil aynı zamanda ilgilendikleri oyunları izlemekten de keyif alıyorlar. Oyuncu kitlesinin yüzde 69'u e-spor müsabakalarını izlediğini söylüyor. Bildiğiniz gibi Tivibu adında TV platformumuz var. Oyun tutkunlarını da düşünerek bu platformumuz üzerinde bir oyun kanalı hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yakında yayına almayı planlıyoruz" dedi.



TÜM DÜNYADA 880 MİLYAR DOLARLIK PAZAR



TOPLAM sektör geliri 2019'da 800 milyar dolar iken, 2020'de 880 milyar dolar olarak gerçekçekleşti. Dünya ekonomisinin küçüldüğü 2020'de, oyun sektörünün geliri yüzde 10 arttı. Segmentlere göre dağılımı ise mobil oyunlar 450 milyar dolar, PC oyunları 230 milyon dolar, konsol oyunları ise 200 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye için önemli ve gurur verici 2 gelişme de yaşandı. Rollic Games ve Peak Games iki Türk oyun şirketi ABD'li Zynga'ya tarafından toplamda 2 milyar doların üzerinde bir ücret ödenerek satın alındı. Bu da Türkiye'nin sadece oyuncu değil oyun üreticisi olarak da ciddi bir potansiyeli olduğunun kanıtı oldu.



YENİ YETENEKLER KAZANDIRACAĞIZ



Türkiye odaklı büyük özel sermaye şirketlerinden biri olan Actera'nın 4 milyon dolar tohum yatırım yaptığı Brew Games'in kurucu ortağı Ufuk Benli, Ventures60 etkinliğinde yatırımı çalışan sayısını artırmak, yazılım otomasyon süreçlerini geliştirmek için kullanacaklarını söyledi.



YATIRIMLAR ARTIYOR



Türkiye'nin özellikle mobil oyun geliştirmede son beş yılda büyük yol kat ettiğini ifade eden Ufuk Benli yapmaya çalıştıkları projeyle ilgili şu bilgiyi verdi: "Artistik yetenekler oyunlarda farklılaşmayı sağlayan en önemli güç. Biz artistik yeteneklerin öne çıkmasını sağlayacak oyun geliştirme sürecinde otomasyon çalışmalarını hızlandırarak yeni bir kategori yaratmak istiyoruz. Bu konuda ekip arkadaşlarımın deneyim ve yeteneklerine sonuna kadar güveniyorum. Türk oyun şirketlerine yapılan yatırımların artarak devam ettiğini görüyoruz. Geliştirdiğimiz oyunları dünyanın beğenisine sunmanın yanı sıra sektörümüze yeni yetenekler kazandırmak için de elimizden geleni yapacağız."



YATIRIMCIYI DOĞRU SEÇMEK ZORUNDAYIZ



Geçtiğımiz yılın sonunda WePlay Ventures ve Londra merkezli Matchingham Games'den 10.5 milyon TL değerleme ile yatırım almayı başaran Funmoth Games kurucu ortağı ve CEO'su Doğukan Yelseli ile diğer kurucu ortak ve COO Tolga Öztürk oyun stüdyosunun hikâyesini Ventures60 etkinliğinde paylaştı. İlk yaptıkları işte başarısız olmalarının kendilerini daha çok motive edeceğini belirten Tolga Öztürk ve Doğukan Yelseli, kendileri için doğru yatırımcıyı seçmenin önemine vurgu yaptı.



KÜRESEL İŞ YAPMA ŞANSI DAHA YÜKSEK



BUGÜNE kadar toplam 30 girişime yatırım yapan Alesta Yatırım kurucu ortağı İbrahim Özer, 2020'de en çok yatırım yapan ofislerden biri olduklarını ifade ederek son yaptıkları tohum aşaması oyun girişimi yatırımıyla ilgili Ventures60 etkinliğinde şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim oyun sektörüne özel uzmanlığımız yok. Bu alanı öğrenmeye devam ediyoruz. Tosby Games'in kurucularının heyecanı ve işlerine son derece hakim olması dikkatimizi çekti. Aynı zamanda oyun girişimlerinin küresel iş yapma şansı diğer sektörlere göre daha yüksek. Bizim girişimlerde en çok dikkat ettiğimiz şeylerin başında küresel iş yapma yeteneği geliyor. Yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşündüğümüz erken aşama teknoloji girişimi Tosby Games'e 3 milyon 500 bin TL değerleme üzerinden yatırım yapmaya karar verdik. Mobil ve bilgisayar için oyun geliştiren bir oyun stüdyosu olan Tosby Games'in uzmanlık alanında uluslararası bir oyuncu olmayı hedeflemesi dikkatimizi çekti."



LONDRA'YI SAHNE YAPTI



SİMAY ve Eray Dinç kardeşlerin sanatı girişimcilikle birleştirerek Recontact oyunuyla Londra'yı oyun sahnesine dönüştürmesi önemli başarı sağladı. Ventures60 etkinliğinde konuşan Recontact Games kurucu ortağı ve yapımcısı Simay Dinç, İstanbul'un tarihi mekanlarını oyun sahnesine dönüştürdükten sonra Londra'ya adım attıklarını vurgulayarak, "Mevcut koşullardan dolayı aksamış olsa da oyunun sunulmaya başladı ve kısa sürede önerilen kategoriye girdik. Apple tarafından Türkiye'nin en iyi mobil oyunu seçilip 153 ülkede en yenilikçi oyun kategorisinde üst sıralarda tanıtılan sinematografik mobil oyun serisi Recontact son bölümde Londra'dan küresel yolculuğa adım atıyor. Siber dedektif olup Londra'da gizemi çözmeye çalışacak mobil oyunseverlere ulaşmayı hedefliyoruz. Yenilikçi bir deneyim sunabilmek için sinematografik yapının içinde 5 farklı oyun dinamiği ve Fotogometrik AR geliştirildik" dedi.



EN ÇOK İNDİRİLEN 10 OYUN ARASINDA TÜRK GİRİŞİMİ VAR



2020'nin en çok indirilen mobil oyun uygulamaları arasında Türkiye'den Good Job Games girişimi tarafından geliştirilen EpicRace 3D oyunu yer alıyor

OYUN girişimlerinin değerini belirleyen en önemli istatistiklerden biri de oyun indirme rakamları. Tüm dünyada uygulama ekosistemi rakamlarını araştıran App Annie tarafından açıklanan rakamlar Türkiye açısından ilginç sonuçları barındırıyor. 2020 yılı indirilen mobil uygulamaların listesinde Türkiye'den Good Job Games girişiminin geliştirdiği EpicRace 3D oyunu 10'uncu sırada yer alıyor. Mart ayında baktığımızda en çok indirilen ilk 10 listesinde yer alan oyunların 5 veya 6'sı Türkiye'de geliştiriliyor.



OYUN İHRACAT KAPISI



Yayıncı oyun stüdyoları ve geliştiriciler açısından baktığımızda Türkiye tarafından çarpıcı rakamların öne çıktığını ifade eden Google Oyun ve Startup'lar Sektör Yöneticisi Görkem Türk, Ventures60 etkinliğinde şöyle konuştu: "Türkiye mobil oyun konusunda önemli bir merkez (hub) haline geldi. İstanbul oyun stüdyolarının kümelendiği Londra'dan sonra ikinci büyük şehir oldu. Bu Türkiye'den oyun girişimlerinin ihracat geliri açısından büyük önem taşıyor. App Annie rakamlarında indirilen oyunları geliştiren listeye baktığımızda mobil oyunların yüzde 5'i Türkiye'deki oyun stüdyolarında geliştirildiğini görüyoruz. Bu çok çarpıcı rakam. Bu insan kaynağı ve mobil oyun girişimi açısından önemli bir yerde olduğumuzu gösteriyor." Mobil oyun tarafında çarpıcı büyümenin Google'ın dikkatini çektiğini belirten Görken Türk, "1.5 yıl önce startup'larla ilgili yapılandırmaya gittik. Mobil oyun girişimlerini destekleyecek hızlandırma programlarını devreye soktuk. Bu konuda ATOM ile işbirliği yapıyoruz. Türkiye'deki mobil oyun konusunda oluşan birikimi değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'den daha fazla küresel potansiyeli olan oyun çıkaracağını düşünüyoruz. Mobil uygulama ekonomisinden Türkiye'den mobil oyun geliştiricilerin daha çok pay almasını arzu ediyoruz" diye konuştu.