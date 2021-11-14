Amerika’yı mobil telefonda oynatan yeni nesil gençler

Geçen yıl Zynga’nın satın aldığı Rollic, Türkiye’de 3 oyun girişimini daha satın aldı. 41 oyun stüdyosuyla çalışan Rollic için Ankara, Adana, Samsun, İzmir’deki gençler tarafından geliştirilen oyunlar ABD’de indirilme rekorları kırıyor

Dünya devlerinin gözünü diktiği Türkiye oyun geliştirme pazarı hızla büyürken, bu konuda ülkenin birçok şehrinde ortaya çıkan yetenek ve girişimler dikkat çekiyor. Bu yeteneklerin İstanbul'un yanı sıra Ankara, Adana, Samsun ve İzmir'de geliştirdikleri oyunlar, ABD pazarında arka arkaya en çok indirilen mobil oyun listelerine girmeye başladı.

Rollic kurucu ortağı ve CEO'su Burak Vardal, Zynga ailesine katılan 3 yeni oyun girişimi Rollic Partner Stüdyoları Creasaur Entertainment, Bytetyper (Forgerhero) ve Zerosum'ı daha satın aldığını açıkladı.







KÜRESEL BAŞARI YAKALADI

ABD mobil oyun pazarında başarıya imza atan oyunları 41 farklı stüdyo ile hazırladıklarına dikkat çeken Burak Vardal, sözlerine şöyle devam etti: "Bu oyun geliştiricilerin sadece İstanbul'da değil, birçok farklı şehirde stüdyoları var. Örneğin Adana'daki stüdyoda geliştirdiğimiz oyunlar ABD'de arka arkaya en çok indirildi. Üstelik sadece 3 kişinin çalıştığı bir stüdyodan söz ediyoruz. Şimdi Adana bölgesindeki yetenekleri bu stüdyo etrafında toplamayı düşünüyoruz."

Ağustos 2020'de Zynga'nın 220 milyon dolar değerleme ile satın alınan Rollic, kısa bir süre sonra partneri Chef Games'ten "Onnect - A Pair Matching Puzzle" oyununu satın aldığını duyurmuştu. M&A alanında 2021'e hızlı başlayan Rollic, geçtiğimiz senenin dünyada en çok ses getiren ve TikTok kullanıcılarının dikkatini çeken (Tiktokable) tasarım anlayışını mobil oyun dünyasına kazandıran High Heels! oyununun geliştirme partneri Uncosoft'u ekibine katmıştı. Türkiye'de kurduğu geniş üretim ekosistemiyle birlikte oyun üreten Rollic, bu defa da Creasaur Entertainment, Bytetyper (Forgerhero) ve Zerosum'ı satın aldığını açıkladı. Satın alım öncesi de Rollic partnerliğinde oyun yayınlayan bu üç stüdyo, mobil oyun geliştirmeye Rollic üretim ağı altında devam edecek. ABD'de başarı kazanan Türkiye merkezli üç stüdyonun ürettiği popüler oyunlar arasında Creasaur Entertainment'ın geliştirdiği Money Maker 3D ve Hit Guys, Bytetyper'ın (Forgerhero) geliştirdiği Racing Online ve Touchdrawn ve Zerosum'ın geliştirdiği Barista Life ve Long Nails 3D oyunları yer alıyor.;







OYUN AKADEMİSİ KURMAK İSTİYORUZ

Oyun sektörünün en önemli ihtiyacının insan kaynağı olduğunu belirten Burak Vardal, "Aslında hayal ettiğimiz oyun akademisi ile sektörün ihtiyacı olan insan kaynağına sürekli çözüm bulmak istiyoruz. Sonuçta kısa süreli odaklı eğitimle ihtiyacımız olan elemanları yetiştirmek mümkün. Stüdyoların Anadolu'da bazı şehirlere dağıtarak uzmanlaşabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.



1 MİLYAR İNDİRME

Rollic kurucu ortağı ve CEO'su Burak Vardal, "Ailemize katılan stüdyolar, Rollic ile olan ortaklıkları süresince vizyon ve kültürümüz ile uyumlu içerikler üretmiş yetenekli geliştiricilerden oluşuyor. Ürün odaklı başarılar gösteren takımları yaratıcılıkları ve teknik becerileriyle Rollic ailesine katarak üretim gücümüzü genişletmeye devam etmekten mutluluk duyuyor ve önümüzdeki dönemde yeni yetenekleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz" açıklamalarında bulundu. Zynga ailesine geçen yıl ağustos ayında katılan Rollic, yayınladığı oyunlarla tüm dünyada her yaştan oyuncuya ulaşarak bu yıl ağustosta 1 milyar indirmeyi geride bıraktı ve böyle bir başarıya ulaşmış sayılı mobil oyun şirketinden biri oldu.



2 ÇEYREK ABD'DE EN POPÜLER MOBİL OYUN OLDU

Rollic oyunlarından High Heels! birinci, Hair Challenge ise ikinci çeyrekte Amerika'nın en çok indirilen oyunları oldu. Böylece Rollic, iki çeyrek üst üste dünyadaki oyun indirme rakamlarını domine ederken, üçüncü çeyrek içerisinde de Arrow Fest ile ağustos ayının hem App Store hem de Google Play Store'da Amerika'nın en çok indirilen oyununa sahip olmayı başardı. Yayınladığı oyunlara geleneksel hyper-casual anlayışı ötesinde geliştirmeler yapan Rollic, uzun dönemli birçok başarı hikâyesi yaratarak rakipleri arasında hem yeni kullanıcı erişimi hem de oyun gelirleri açısından lider oyun üreticisi konumuna yükseldi. 2021 yılı içerisinde Rollic ile birlikte çalışan 41 partner Türk oyun stüdyosu da oyunlarını tüm dünyada yayınlayarak milyonlarca kullanıcı ile buluşmuş oldu.