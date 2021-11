Web Summit Teknoloji Konferansı’nda kadınlar önde

Dünyanın en büyük teknoloji konferanslarından bir olan Web Summit’e kadınlar imzasını attı. 128 ülkeden 42 bin 751 kişinin yer aldığı konferanstaki katılımcıların yüzde 50’den fazlasını kadınlar oluşturdu. Konferansta yapay zeka, güvenlik, blok zinciri, kripto paralar ve NFT gibi konu başlıkları masaya yatırıldı

Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen Web Summit etkinliğinin 10 yıllık tarihinde bir ilk gerçekleşti. 128 ülkeden 42 bin 751 katılımcının yer aldığı Web Summit teknoloji konferansının yüzde 50.5'i kadınlardan oluştu. Aslında bu durum sürpriz değil. 2016 yılında yine Web Summit etkinliğinde başlatılan "Women in Tech" (Teknolojide Kadınlar) inisiyatifinin sonucu ortaya çıkan rakamlar açıklandı.

1 Kasım Pazartesi açılışı yapılan ve 3 gün süren etkinlikle ilgili verileri Web Summit kurucusu ve CEO'su Paddy Cosgrave paylaştı. Etkinliğe katılanların kullandığı Summit Engine yazılımının daha önce Birleşmiş Milletler'in mart ayında düzenlenen UNDP etkinliğinde kullanıldığını ve 2022'nin hemen başında düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te de kullanılacağını gururla söyledi.



500 BİN TANIŞMA İSTEĞİ

Cosgrave henüz daha açılış gecesinde bile etkinliğe katılanların birbirlerine 500 bin bağlantı talebinde bulunduğunu ifade etti. Cosgrave etkinliğe bin 519 girişimin ve 872 yatırımcının katılacağını belirterek Web Summit'in bu yıl dünyanın en büyük girişimci buluşması olacağının altını çizdi. Cosgrave toplam 70 Unicorn, yani milyar dolar değerlemeyi aşan girişimin etkinliğe katılacağını sözlerine ekledi.

Konferansın konuları internet teknolojisi, gelişen yeni nesil teknolojileri, girişim ekosistemi ve risk sermayesi üzerine odaklanıyor. Web Summit ortakları, küresel yüksek teknoloji endüstrisinin tüm seviyelerini ve sektörlerini temsil eden katılımcılarla Fortune 500 şirketlerinden yeni şirketlere kadar uzanıyor. Amazon Web Services, Meta (Facebook) ve Apple gibi dev teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri WebSummit'e katıldı.



HER ÜLKEDEN GİRİŞİMCİ

Web Summit konferansında en çok konuşulan konuların başında yapay zeka, güvenlik, blok zinciri, kripto paralar ve son dönemin en popüler başlığı NFT oldu. Etkinlikte her salonda farklı konu başlıklarında ve dikeylerde girişimler ve yatırımcılar sahneye çıkarken ülkeler girişimci standlarıyla temsil edildi. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ve girişimcilerle temsil edilirken, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Katar, Tunus, Brezilya, İtalya da Web Summit'te girişimlerine stand açan ülkeler arasında yer aldı.



PORTEKİZ VE LİZBON REKLAMI

Web Summit'in Lizbon'da düzenlenmesinin karşılığını daha açılış konuşmasıyla hem ülke hem de şehir geri almaya başlıyor. Önce Paddy Cosgrave, izleyenlere Portekiz'in dünyada çift aşıyı en çok uygulayan ülke olduğunun altını çizdi. Cosgrave, konukseverlikleri için teşekkür ederken sahneye Lizbon'un çiçeği burnunda Belediye Başkanı Carlos Moedas çıktı. Moedas inovasyon odaklı ve detaylara dikkat ederek girişimcilik eko sistemini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Ardından söz alan Portekiz Ekonomi Bakanı Pedro Siza Vieira da, teknoloji girişimcileri ve yatırımcılarını Portekiz'e ve Lizbon'a davet etti. Etkinliklerin sonraki günlerinde de Başbakan ve Lizbon Belediye Başkanı detaylı sunumlar yapmak için sahneye geldiler.



DUBLİN'DEN LİZBON'A TAŞINDI

Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen Web Summit, dünyanın en büyük teknoloji konferansı olarak kabul ediliyor. 2009 yılında Paddy Cosgrave, David Kelly ve Daire Hickey tarafından kurulan Web Summit, ilk olarak İrlanda'nın Dublin kentinde yapıldı ve 2016 yılına kadar bu şehirde düzenlendi. 2017'de 10 yıllığına Lizbon'a taşındı. Web Summit kurucuları, Hong Kong'daki RISE Konferansı, Toronto'daki Çarpışma, Bangalore'daki SURGE ve Dublin'deki MoneyConf dahil olmak üzere dünya çapında etkinlikler düzenliyor.



EN KİŞİSEL CİHAZ TEHDİT ALTINDA

Web Summit'te gündeme gelen bir konu da uygulama mağazaları ve güvenlik oldu. Bir cihaza resmi uygulama mağazası dışında, web sitesi veya üçüncü taraf bir uygulama mağazasından yazılım yüklemesi yapılabiliyor. Google'ın, android platformu sideloading'den bu uygulama yapılabiliyor. Apple ise farklı bir kaynaktan uygulama yüklemeye şiddetle karşı. Apple, yayınladığı raporda, zararlı yazılımların ve ortaya çıkan güvenlik, gizlilik tehditlerinin giderek daha yaygın hale geldiğini, bu durumun ağırlıklı olarak resmi uygulama mağazası dışında uygulama yüklemeye izin veren platformlarda yaşandığını belirtti.

Apple Başkan Yardımcısı ve Yazılım Mühendisi Craig Federighi, raporda diğer platformların ve üçüncü parti yükleme yapan marketlerin yarattığı risk konusunda izleyicileri ikna etmeye çalıştı. Craig Federighi mobil cihazların en kişisel verileri taşıyan cihazlar olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: "iPhone'un kullanıcılarımız için mümkün olduğunca güvenli kalmasını isteyen bir mühendis olarak, endişelendiğim bir kısım var ve bu iPhone'un yandan yüklemeye izin vermesini gerektiren hüküm. Kullanıcılara daha fazla seçenek sunma adına, bu tek hüküm tüketicilerin daha güvenli bir platform tercihini ortadan kaldıracak. Tüm bunlar, insanların iPhone'larında her zamankinden daha fazla kişisel ve hassas bilgi tuttuğu bir zamanda geliyor. Ve size söyleyebilirim ki, siber suçlular hiç bu kadar kararlı olmamıştı."



ZUCKERBERG'İN İSTİFASINI İSTEYEN FRANCES HAUGEN SAHNEYE ÇIKTI

Eski bir Facebook çalışanı olan, Facebook ihbarcısı olarak ABD'de tanık koruma programı talep eden ve Mark Zuckerberg'in istifa etmesi gerektiğini savunan Frances Haugen da etkiliğin açılışında sahneye çıkanlar arasında yer aldı. Web Summit sadece Facebook ihbarcısına değil, şirketin yöneticilerini de sahneye çıkardı. Meta (Facebook) baş ürün sorumlusu Chris Cox, çarşamba günü metaverse aracılığıyla etkinlikte konuştu. Ayrıca İngiltere eski Başbakan Yardımcısı ve Meta Küresel İlişkiler ve İletişim Başkan Yardımcısı Nick Clegg Salı günü uzaktan erişimle konuştu.