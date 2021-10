Müşteriler istedi dijital hizmetler çağ atladı

Çalışan deneyimi kavramının da tartışıldığı Ventures60 etkinliğinde müşteri deneyimine göre şekillenen e-ticaret, enerji ve bulut hizmetlerinin pandemide patlama yaptığı vurgulandı. Veri üzerinden iş yapma kültürü şirket ve çalışanlar için vazgeçilmez hale geldi

Son dönemde ortaya çıkan müşteri ve çalışan deneyimi gibi kavramlar Ventures60 girişimci yatırımcı buluşmasında gündeme damga vurdu. E-ticarette ödeme, ürün tercihleri, mağaza satış noktaları müşteri deneyimine göre şekillenirken, yine enerji sektöründe pil tasarımları, bulut teknolojisinde kapasite artışları müşteri deneyimine göre değişti.



ODAK MÜŞTERİ TALEBİNDE

Ventures60 etkinliğinde premium gıda ve restoran alışverişinin yapıldığı Fuudy girişiminin kurucu ortağı İlker Baydar, NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk, Batron Enerji Kurucu Ortağı Yusuf Kaya müşteri deneyimine göre şekillenen ürün ve hizmetlerden örnekler verdi. Yeni nesil İnsan Kaynakları girişimi TalentMelon kurucusu Sure Köse Ulutaş ise çalışan deneyimi kavramının pandemi döneminde nasıl değiştiğini yorumladı. Pandemi döneminde sağlıklı beslenme kavramının öne çıktığını ifade eden Fuudy kurucu ortağı ve CEO'su İlker Baydar, müşteri deneyimine göre şekillenen hizmeti şöyle anlattı: "Biz yediğine içtiğine özen gösteren insanların her ay birden fazla hizmet aldığı bir e-ticaret uygulaması olmayı başardık. Bunu yaparken müşterilerin taleplerine odaklandık. Çalışanlarımızın da bizimle uzun süre çalışıp müşterinin oturduğu yeri ve ihtiyaçlarını unutmadan hizmet vermesine dikkat ettik. Bunun için çalışan sadakatine de odaklandık. Bizim için en önemli deneyimin parçası kuryeler oldu. Akmerkez Makro ile anlaştık. Şimdi mağazadan alışverişi de yapmaya başladık. İnsanların çok sevdiği ve beklentilere sahip oldukları restoranların kaliteli dağıtım hizmeti sunmasını sağladık. Şimdi 'karanlık mutfak' anlayışıyla sevdiğimiz restoranların yemeklerini ona ulaşmakta zorlanan müşterilere de ulaştırmak istiyoruz. Yani restoranlara şube açmadan mutfaklarının uzantılarıyla büyümelerini sağlamak istiyoruz."



ÇALIŞAN DENEYİMİNE GÖRE ŞEKİLLENDİRİN

MUTLU müşterinin yolunun işçilerinin mutluluğundan geçtiğini gören kurumların çalışan deneyimine yatırım yapmaktan kaçınmadıklarını vurgulayan TalentMelon kurucusu Sure Köse Ulutaş, pandemide gelişen akımları şöyle anlattı: "Pandemide çalışanlar da zor bir süreçten geçti. Ailelerinin, çocuklarının talepleriyle iş yerinin talepleri arasında çaresiz kaldılar. Mevcut pandemiyle birlikte artan sağlık sorunlarına evde iletişim maliyetleri artışı da eklendi. Sessiz çalışma ortamı bulmakda zorlandılar. Çalışanların bozulan psikolojilerine destek için, bazı şirketler psikolog, meditasyon, yoga gibi çeşitli eğitim setleri dağıtmaya başladı. Bizim hedefimiz sadece büyük kurumların değil, hızlı büyüyen girişimlerin unicorn olması için sağlıklı insan kaynakları yapısını korumasına destek olmak."



TEMİZ ENERJİYE VE MÜŞTERİYE GÖRE TASARIM

KAYSERİLİ Batron Enerji girişimi, kurumların ve evlerin temiz enerji ihtiyacına yanıt veriyor. Üstelik pil üretiminin katma değeri en yüksek tarafına yatırım yaparak yüksek teknoloji katma değerinin oluşmasını sağlıyor. Pil teknolojilerini ve standartları konusunda uzmanlaşan girişim, müşterilerin ihtiyacına göre pil tasarımı yapıyor. Savunma sanayine çözüm sunarak yola çıktıklarını belirten Batron Enerji Kurucu Ortağı Yusuf Kaya, "Zaman içinde çeşitli sanayi kuruluşları ve evlerin temiz enerji ihtiyaçlarına da yanıt vermeye başladık. Ürünlerimizi kullanan tüketicinin veya kurumların sorun yaşamadan bilgilenmisini, pil ömrünün ne kadar kaldığını görmesini sağlıyoruz. Tüm süreci bulut üzerinden takip ederek müşterinin anlık olarak bilgi veriyoruz" diye konuştu. Deniz araçlarında artan temiz enerji ihtiyacını gördüklerini yakın zamanda bu konuyla ilgili teslimatı yapacaklarını belirten Kaya, aldıkları yatırımı nasıl değerlendireceklerini şöyle anlattı: "Şimdiden ihracat adımlarını attık. Bazı sertifikasyon süreçlerinden sonra ihracat kapasitemizi artırmayı planlıyoruz."



BULUT HİZMETİ BÜYÜDÜ

EĞITİM, e-ticaret ve son dönemde elektronik para hizmeti sunan kurumların bulut teknolojisi ihtiyacında patlama yaşadıklarını ifade eden NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk, "Pandemi döneminde eğitim, e-ticaret kurumlarının bulut hizmeti taleplerine yetişmekte zorlandık. 1 Mayıs'ta dijital bankacılık mezuatının yürürlüğe girmesi ve uzaktan müşteri edinimi sayesinde büyüyen elektronik para ve bankacılık hizmetiyle ilgili talepler büyük artış gösterdi. Özellikle uzaktan müşteri edinimi kimlik doğrulama taleplerinde artışa sebep olunca bizden hizmet alan bir girişim birkaç ayda 50 kat büyüme talebinde bulundu. Açıkçası bu dönemde taleplere yetişmekte bile zorlandığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.