Sorunları çözmek isteyen şirket yapay zekaya sarıldı

Maliyetlerini düşürmek ve hataları minimuma indirmek isteyen frmalar, yapay zekanın önemini anladı. Farklı sektörlerden pek çok şirket, yapay öğrenme ve yapay zeka uzmanı ve çözümlerine yatırımlarını artırdı

Makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojisi konusunda uzmanlaşan teknoloji girişimleri, kısa sürede pek çok sektörde sorun çözmeye başladı. Kurumların sahip olduğu verilerin artması, yapay zeka ve makine öğrenmesi süreci büyük veri sayesinde hayli kısalıyor. Günümüzde hemen her sektörden pek çok kurum yapay öğrenme ve yapay zeka konusunda uzmanlara, çözümlere yatırım yapmaya başladı. Firmalar için bilişim departmanlarında konuyu çözmek yerine girişimlerle iş birliği yapmak daha cazip bir çözüm yolu olarak öne çıkıyor. Bu sayede özellikle spesifik alanlarda uzmanlaşan girişimler kısa sürede aradıkları bir çözüme sahip oluyor.



SİGORTADA RİSK ANALİZİ

ArıTeknokent'in büyüme odaklı girişimleri arasında yer alan ve İTÜ Çekirdek'te InsureTech sigorta programında ilk önemli desteğini alarak yola çıkan Cenk Tabakoğlu, Aren Haddeler ve Eray Alpan tarafından kurulan Lumnion girişimini bu konuya örnek vermek mümkün. Toplam 20 kişilik ekibe sahip girişim, kısa sürede Sabancı Ventures ve StartersHub'dan 4.5 milyon TL tohum yatırımı almayı başardı. Sigorta sektöründe yazılım ve makine öğrenmesi teknolojilerinde uzmanlaşarak hassas risk analizi yapan ekip, bu spesifik alanda sahip olduğu deneyimle sigorta sektöründe önemli bir risk analizi yeteneğine sahip dünyadaki sayılı girişimden biri olarak öne çıkıyor. Kısa sürede küresel iş yapma yeteneğine sahip olan girişim Almanya'nın Münih şehrinde sigorta sektöründe uzmanlaşan girişimlerden biri olmayı da başardı.



HEDEF TAHMİNİ YAPIYOR

Yapay zekâ alanında faaliyet gösteren ve Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın yapay zeka odağında yatırım yaptığı girişimler arasında yer alan B2Metric ise Murat Hacıoğlu ve Tuna Sönmez tarafından 2018'de kuruldu. Müşteri yolculuğu öngörü analitiği yapan, risk skorlama, müşteri hareket tahmini, segmentasyonu, kampanya ve fiyat optimizasyon sürecinin yönetimini sağlayan yapay zekâ temelli analitik çözüm sağlayan şirket, yüksek doğruluk ve tahmin oranları sağlıyor. Ayrıca yapılandırılmış ve yapılandırılmamış dağınık büyük veri ortamlarında yapay zekâ tabanlı aktif öğrenen adaptif büyük veri analitiği sistemleri üzerine uzmanlaşmış platformlar sunuyor. Şirketlerin verilerini anlamlandırarak gelecek tahminlemelerini yapan B2Metric, finans, sigortacılık, telekomünikasyon, dijital uygulamalar, e-ticaret, otomotiv, perakende, mobil oyun gibi farklı alanlarda başarılı sonuçlar elde ediyor.



SİGORTA SEKTÖRÜNDE EN ETKİLİ RİSK ANALİZİ

Türkiye'deki penetrasyonlarını hızla artırdıklarını ifade eden Lumnion kurucu ortağı ve CEO'su Cenk Tabakoğlu kısa sürede küresel yolculuğu taşınan hikâyelerini şöyle anlattı: "Çok spesifik bir alanda çözüm ürettiğimiz için çözümü küresel firmaların olduğu yere yoğunlaştırdık. Almanya'da, özellikle kıta Avrupası pazarına girişi ivmelendirmek için şirketimizi Münih'te kurduk ve faaliyete geçirdik. Alman Federal Hükümeti tarafından desteklenen iki Insurtech Hub'ından biri olan ITHM (Münih) NXT programına 250 şirket arasından seçilerek kabul olduk ve Top 10 finaline kaldık. Bunun sonrasında InsurLab Germany'den (Köln) de davet aldık ve onlarla da iş birliğine gittik. Hem Münih hem de Köln'de yerleşik ofislerimiz var ve buralara işe alımlar yapmaya başladık. Bu iki merkezle iş birliği bize aws, Munich-re, SAP, Microsoft, Talanx gibi birçok büyük şirketle tanışma ve çalışma fırsatı sağladı. Lumnion hayat dışı sigortacılık alanında yapay zekâ ve makine öğrenmesi tabanlı fiyatlama platformları geliştiriyor. Platformumuzda, XGBoost, Random Forest, Decision Tree gibi yeni nesil makine öğrenmesi algoritmaları ile aktüeryal risk modellemesi yapabiliyoruz. Saha fiyatlama yönetimi ve dış veri ile davranışsal fiyatlamaya kadar detaylı çalışan modüllerimiz de var."

YENİ TEKNOLOJİ ÖNCÜLERİ ÇEKİRDEK'TEN YETİŞİYOR

Dünyanın sayılı girişim hızlandırma programları arasında yer alan ve 10'uncu yılını tamamlayan İTÜ Çekirdek'te yeni teknoloji öncülerini belirleyecek Big Bang Start-up Challenge öncesi 20 girişim belli oldu

Her yıl teknoloji öncüsü girişimlerin yeni fikirlerle katıldığı, 10'uncu yılını kutlayan Big Bang Startup Challenge etkinliğinde sahneye çıkacak 20 girişim belli oldu. 2020'de 54 milyon TL'lik ödül, nakit ve yatırımı girişimlere ulaştıran, bu yıl 2 Aralık'ta düzenlenecek Big Bang'in kendi rekorunu kırması bekleniyor. "Öncüler" mottosunun hâkim olacağı ve izleyicilere online deneyim sunmaya hazırlanan Big Bang'de 20 girişim sahnede sunum yaparken, birbirinden farklı sektörlere çözüm üreten 83 teknolojik girişimin standı online olarak ziyaret edilebilecek. İTÜ Çekirdek hızlandırma programına katılmaya hak kazanan girişimlerin paydaşları, önemli bir müşteri ya da yatırım ağı ile tanışma şansı yakalacak.



ÖNCÜLER BELİRLENİYOR

Bu yıl Big Bang bir kez daha Türkiye'nin ve dünyanın en iyi girişimlerini ağırlayacak. İzleyicilere benzersiz bir online deneyim de sunmaya hazırlanan etkinlikte, teknoloji ve inovasyon odaklı 83 girişim standı online olarak gezilebilecek. Big Bang'de her yıl olduğu gibi bu yıl da girişimcilere milyonlarca liralık ödül, nakit ve yatırım ulaştırılması hedefleniyor. Binlerce girişim arasından seçilen, iyisinin iyisi, geleceğin unicorn adayları girişimler, 2 Aralık Perşembe günü Big Bang'in görkemli sahnesinde kamuoyu ile buluşacak. Sürdürülebilirlikten otomotiv teknolojilerine, teknolojik kentlerden sigorta teknolojilerine kadar birbirinden başarılı girişimlerin yer alacağı etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da girişimcilik ekosistemine damga vuracak.