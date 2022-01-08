Dönüşümü beceremeyen otomotivin Nokia'sı olur

Otomotiv sektöründeki dönüşümün fırsat yarattığını söyleyen Togg CEO’su Gürcan Karakaş, kullanıcı deneyimi ve veri odaklı dönüşümü beceremeyen otomotiv şirketlerinin sektörün Nokia’sı olacağının altını çizdi

Yaklaşık 10 yıl önce telefon devi Nokia'nın batmasına sebep olan dönüşümün bir benzeri otomotiv sektöründe yaşanıyor. Bu dönüşümün kendileri için fırsat olduğunu söyleyen mobilite odaklı teknoloji şirketi Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. CES 2022'de sadece Togg'un yeni sedan modeli dünya sanhesine çıkmadı, sürücü yorgunluk kamerasından akıllı ekranlara kadar çeşitli aksamların üretimini yapan girişimler de görücüye çıkmış oldu.

Dönüşüme ayak uyduramayan otomotiv devlerinin dünya sahnesinden silineceğinin altını çizen Gürcan Karakaş, kendilerini farklılaştıran özellikleri şöyle sıraladı: "Dönüşümü sağlayamanların kaybolacağı öngörülüyor. Küresel danışmanımızla 20'ye yakın şirketi karşılaştırdık. Büyük şirketlerin dönüşmesinin şart olduğunu gördük. Bunu yaparken de tüketicinin değişen beklentilerine odaklandık. Tüketiciye fayda sağlamayacak bir şeyi sunmanın anlamı yok. Eskiden tüketici istemese bile markalar bunu sunabiliyordu. Dönüşümü sağlayamayan şirketler otomotiv sektörünün Nokia'sı olacak. Entellektüel sermayeye dayanmayan, çalışan ve organizasyonlarının zekasıyla dönüşümü başaramayan, onlarca ülkede fabrikaları olan devler bile kaybetmeye mahkum. Biz veri ve kullanıcı odaklı dönüşüme hazırız."







Gürcan Karakaş, Google ve Apple gibi devlerin evlerin oturma odalarına girerken sahip oldukları motivasyonu, otomobilde de elde etmek istediğini belirtti. Karakaş, rekabetin nasıl şekilleneceği konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Otonom ve yarı otonom araçlar kullanıcının alışveriş ihtiyacını karşılama şansı bulacak. Daha önce böyle bir şans yoktu. Şimdi burada yaratılan yeni zamanı kullanıcı lehine dönüştüren mobilite ekosistemi başarılı olacak. Geleceğe yönelik beklentileri öngörüp, doğru kurgulayıp hayata geçirenler dönüşen müşteri ihtiyacına yanıt verecek."







4 ÖZELLİĞE BAKIYORUZ

Ekibe kattıkları kişilerde 4 özelliğe baktıklarını belirten Gürcan Karakaş, sözlerine şöyle devam etti: "Büyüteçle arayıp cımbızla çektiğimiz arkadaşlarımızın 4 kişilik özelliğine bakıyoruz. Ömür boyu öğrenmeye açık olmasını istiyoruz. Sonuçta değişimin içerisinde sürekli öğrenmeye açık olmanız şart. İkincisi kendi kendimizi motive etmeyi bilmeliyiz. Duygusal iniş-çıkışların çok olduğu bir dünyada herkesin gelip sizin sırtınızı sıvazlamasını bekleyemezsiniz. Organizasyonda duygusal stabiliteyi sağlamayı bilmemiz lazım. Üçüncüsü entellektüel kapasite ve yetkinlik. Biz savunma sanayinden, e-ticarete kadar farklı sektörlerden arkadaşları istihdam ediyoruz. Genel stratejiyi gördükten sonra kolları sıvayıp işi çözme yeteneğinizin olması lazım. Dördüncüsü bardağın yarısını dolu gören birleştiririci çözüm odaklı insanlara ihtiyacımız var. Tüm arkadaşlarımızı özenle seçtik."







TEK KİŞİNİN AKLI DEĞİL TAKIM OYUNU

Organizasyon zekasının önemini Gürcan Karakaş, şöyle anlattı: "Stratejiyi hayata geçirmek çok önemli. Bilgi birikimini yönetmeniz gerekiyor. Her gün kendi kendini sorgulayan ekibe ihtiyacınız var. Eğer sadece yukarıdakine işi bırakırsanız, yukarıdaki kadar akıllı olursunuz. Organizasyonun zekası takım kadar akıllıdır. Organizasyona bırakırsanız, organizasyon 300 kişiyse 300 kişi kadar akıllı, 5 bin kişiyse 5 bin kişi kadar akıllı olur. Ekiplere sağladığınız yetki, işi doğru delege etmeniz, uygulamada başarıyı belirliyor. Dev şirketler bir anda ortadan kaybolmuyor. Arada dünyanın değişitiğini, o gelişmenin yıkıcı olamayacağını fark edemiyorlar. O yüzden yola çıkarken kıyaslama ile başladık. Radarlarımız, sensörlerimiz sonuna kadar açık. Teknoloji kadar kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmak zorundayız."







EKOSİSTEMİ STARTUPLARLA BİRLİKTE İNŞA EDECEK

Teknoloji girişimleriyle yeni bir ekosistem inşa etmek zorunda olduklarını belirten Karakaş, "Bugün elimizde tuttuğumuz akıllı telefonlar bizi kendisine bağımlı hale getirdi. Artık telefon üzerinden sağladığımız fayda bizim hayatımızın parçası oldu. Şimdi böyle büyük bir ekosistem düşünün. Mobilite kavramı çerçevesinde A noktasından B noktasına gitmeden ve giderken neler yapabileceğini teknoloji girişimleri ile birlikte ele alıyoruz. 30'a yakın startupla denemeler yapıyoruz. 20'ye yakınıyla el sıkıştık. Yüzde 99'u otomobil dünyasından gelmiyor. 3'ü oyun şirketi" diye konuştu.



BLOK ZİNCİRİ ANLAŞMASI İMZALADI

TOGG ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik ortaklığa imza attı. Mobilite dünyasında dijital ekonominin rolünün arttığını belirten Gürcan Karakaş, "Yeni nesil dijital mobilite çözümleri geliştiriyoruz. Ava Labs'la yaptığımız iş birliği Togg kullanıcılarının deneyimini başka bir noktaya taşımak üzerine kurgulanıyor. Tüm mobilite ekosistemine dahil olan iş ortakları, Togg kullanıcıları ve hatta Togg sahibi olmayan kullanıcılar da bu platformdan yararlanabilecek" ifadelerini kullandı. Ava Labs CEO'su Prof. Dr. Emin Gün Sirer de Togg'un mobilitenin geleceğine şekil verirken en ideal blok zinciri platformunu tercih ettiğini belirtti. Intermodal olarak adlandırılan karma modele sahip Togg navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar farklı ulaşım çözümleri kullanarak seyahat etme imkanı sahip olacak.







OKTAY, KARAKAŞ'I ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) CEO'su Gürcan Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, görüşmede, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) dünya sahnesine çıkmasının gurur verici olduğunu vurguladı. Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla yola çıkan Togg'un yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarıyla dünyada adından söz ettiren bir ülke olacağını söyledi.







LANSMAN MÜZİĞİNE YAPAY ZEKA İMZASI

DNA'sına uygun olarak teknoloji, insan ve sanatı bir araya getiren Togg, geleceğe bakışını vurgulayan 'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini, yapay zekâ algoritmasıyla bestelenen bir eserle tanıttı. Besteci ve yeni medya sanatçısı Mehmet Ünal, klasik Türk müziğinde bilimsel ölçüm ve hesap yapmaya yönelik yazılım geliştiren Prof. Dr. Barış Bozkurt'un verilerini kullanarak, 2 bin 500 eserden yapay zeka algoritmasıyla melodik, ritmik ve tınısal açıdan yeni varyasyonlar elde etti. Mehmet Ünal çalışmasında, Itri, İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Tanburi Cemil Bey ve Sadettin Kaynak gibi değerli sanatçıların eserlerinin de yer aldığı Türk makam müziğindeki ritmik ve melodik analizleri bir araya getirerek, modern ses estetiğine ve farklı müzik tarzlarına bir uyarlama gerçekleştirdi. Togg, CES 2022'de inşası süren üretim tesisinin bulunduğu Bursa'nın Gemlik ilçesini bir örtü gibi kaplayan zeytin ağaçlarını temsilen canlı bir zeytin ağacı ile Ömer Burhanoğlu imzalı, geri kazanılmış plastikten zeytin ağacı modelini birlikte sergiledi. Günümüz teknolojisi kullanılarak 1001 saatte üç boyutlu yazıcıda oluşturulan geri kazanılmış plastikten ağaç, doğa ile teknolojinin, insanla robotun, bilimle sanatın sentezini, canlıyı korumak kadar, atığı değerlendirmenin dönemine vurgu yapıyordu. Güvenç Özel'in insan ve teknolojiyi bir araya getiren veri görselleştirme sanatı da dikkat çekti.