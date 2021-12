2022’de fintek patlaması yaşanacak

Pandemiyle birlikte artan dijitalleşme bankacılık sektörünü de değiştiriyor. 2022’den itibaren dijital bankaları daha çok konuşmaya başlayacağız. Finans otoriteleri regülasyonlara odaklanacak

Economist Intelligence'ın raporuna göre 2022'de finans sektörü yeni finans teknolojilerine yönelik regülasyonlara odaklanacak. Otoriteler fintekle yatıp kalkacak. Gelişmiş ekonomilerde, politika yapıcıların finansal piyasalarda istikrarsızlık oluşturduğundan endişe edilen kripto paralara karşı temkinli tutumu sürecek. Hükümetler dijital bankacılık lisanslarıyla kontrolü ele almaya çalışacak ve kendi dijital para birimlerini geliştirecek. "Şimdi al, sonra öde" hizmetleri kredi kartlarına online alternatif haline dönüşecek. Halka arzlar fintek patlamasına finansman sağlayacak. Türkiye'de de dijital bankaların kurulmasına dair yasal çerçeve olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 'Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı' açıklandı.







1 MİLYAR ŞARTI

Dijital bankacılığın önünü açacak düzenlemeye göre, asgari 1 milyar TL'lik ödenmiş sermaye şartı ile dijital banka lisansı alınabilecek. Sadece bireysel müşterilere ve KOBİ'lere hizmet verecek olan dijital bankalar mevduat toplayabilecek, müşteri maaşının en fazla 4 katı kadar kredi verebilecek.

Taslağa göre, bu bankalar, KOBİ boyutunu aşan ticari bankacılık faaliyet kollarında faaliyet gösteremeyecek. Ödeme ve e-para kuruluşları için koruma hesabı hizmeti sunabilecek. En az bir fiziksel ofis kuracaklar.



10 BANKA BAŞVURU YAPABİLİR

Dijital bankalar Türkiye piyasasını radarlarına almış durumda. Almanya menşeli N26 Türkiye pazarına girmek istiyor. 2013 yılında kurulan N26, 2016 yılına kadar diğer bankalarla işbirliği yaparak faaliyet gösteren fintek şirketi konumundaydı.

Şirket, 2016 yılından sonra ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Almanya Federal Finansal Denetleme Otoritesi'nden (BaFin) bankacılık lisansı alarak tam bir banka olarak faaliyet göstermeye başladı. Yaklaşık 10 milyar dolar piyasa değeri üzerinden yatırım alan N26'nın globalde 8 ofisi, 7 milyon müşterisi bulunuyor.

İngiltere merkezli dijital bankacılık devi Revolut da Türkiye pazarıyla ilgileniyor. Yeni yıl itibarıyla 10 civarında dijital bankanın başvuru yapması bekleniyor. Yeni nesil finans dünyası, bankaların da dönüşümünü sağlayacak. Hem Finteklerle işbirliği yaparak var olan müşterilerine daha avantajlı hizmet verebilecekler. Ayrıca ana işleri olan projelere odaklanabilecekler.

YER KAPLAMAYAN MİNİ SESSİZ AKILLI TUŞTAKIMI

Daha küçük ama daha güçlü MX Keys Mini tuştakımı tüm profesyonel kullanıcıların çalışma biçimlerini dönüştürmeye yardımcı olmak için tasarlandı. Logitech, popüler MX Keys klavyesine kompakt bir alternatif olarak tasarladığı MX Keys Mini ve MX Keys Mini for Mac'i duyurdu.

Kullanıcılarının severek kullandığı MX Keys'in en iyi özelliklerini minimalist gövdesinde taşıyan MX Keys Mini, MX Keys'den farklı olarak sayısal tuş takımı (numpad) bulundurmaması ile dikkat çekiyor. Yaratıcılığı ve üretkenliği artıran ürünleriyle kullanıcıların farklı ortam ve mekânlarda rahatça çalışmasını sağlayan MX Keys Mini klavye, alandan tasarruf sağlıyor.







OTOMATİK AYDINLATMA

Perfect Stroke teknolojisine sahip MX Keys Mini, MX Keys Klavye'de olduğu gibi düşük profilli yapısı ve içbükey tuşları ile en iyi dokunsal yazma deneyimini sunuyor. İyi bir yazma deneyimi sunması dışında akıllı ışıklandırmayla donatılmış arka aydınlatması da bir diğer ortak özellik. Klavye, kullanıcının ellerini algılıyor ve ortam aydınlatma durumuna bağlı olarak aydınlatmasını otomatik olarak ayarlıyor. Minimalist boyutu sayesinde tuşlara uzanmaya gerek kalmadan daha iyi bir beden duruşunu destekliyor. Silindirik tuşları, ihtiyaç duyulmayan ekstra tuşlarla alanı kısıtlamada her tuşu, komutu ve kısayolu kolayca kullanılmasına yardımcı oluyor. Artırılmış tuş dengesi ise sesi azaltıyor ve yanıt verme oranını artırıyor. Böylece her tuş vuruşunu hissediliyor ama duyulmuyor. İhtiyaç duyulan tüm tuşları kompakt bir düzende sunuyor, böylece verimli ve konforlu bir şekilde çalışabilme imkânı sağlıyor. Logitech Options aracılığıyla sunulan kişiselleştirme seçeneklerini kullanırken çalışma deneyimini en üst düzeye çıkaran MX Keys Mini üç yeni işleve sahip.

CES 2022 FUARI BİR YARA DAHA ALDI

CES 2022'ye Kovid-19 nedeniyle fiziksel olarak katılmayacak şirketlere Microsoft da eklendi

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 (Consumer Electronic Show) etkinliğine T-Mobile, Amazon, Lenovo, Hisense, AT&T, Meta (Facebook), Google, Waymo, Twitter, Pinterest, Intel gibi şirketlerin ardından Microsoft da uzaktan katılacağını açıkladı.

5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2022 Fuarı Kovid-19 korkuları nedeniyle Microsoft'u da kaybetti. Daha önce Intel de yaptığı açıklamada minimum çalışanla dijital öncelikli bir sunum yapılacağını belirtmişti.







MICROSOFT KATILMIYOR

Dünyanın en büyük teknoloji şovunu terk eden büyük şirketler listesine her gün bir yenisi ekleniyor. Kovid-19 katılımcıları korkuttuğu için Microsoft, CES'te fiziksel varlığını bırakan en son şirket oldu. Şirketten yapılan açıklamada, "Hızla gelişen Kovid vakalarıyla ilgili en son verileri inceledikten sonra Microsoft, CES 2022'ye katılmamaya karar verdi" şeklinde açıklama yaptı. Şirket hem Microsoft İş Ortağı İnovasyon Deneyimi hem de otomotik basın kiti için dijital bir varlığa sahip olacak.