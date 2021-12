1 milyar dolarlık tanı pazarına yerli oyuncu

Yerli girişimler sağlık sektöründe de ses getirecek başarılara imza atıyor. Birçok genetik hastalığın tanısını yüzde 99.9 doğru belirleyen Argenit, 1 milyar dolarlık pazarın yerli oyuncusu olurken, DataRobot ise tıbbi cihazların kullanım ömrünü tahmin ediyor

Türkiye'de son dönemde sağlık girişimleri, büyük veri ve yapay zeka teknolojisini kullanarak küresel alanda rekabet yeteneklerini artırıyor. Öte yandan tüm dünyada sağlık teknolojileri alanında başarılı olan girişimlerin sayısı da hızla artıyor. Genetik ve patoloji bölümlerinin ihtiyacı olan görüntüleme sistemlerini tasarlayan Argenit girişimi, özellikle kanser hastalığının erken teşhisi için etkili çözümler geliştiriyor. Argenit, hastalara erken teşhis konulmasını ve doğru tedavinin belirlenmesini sağlıyor. Türkçe dil desteğine sahip yazılımlar geliştiren tek firma olan Argenit, laboratuvar verilerini dijitale taşıyor. Argenit tarafından geliştirilen kromozom analiz sistemi, down sendromundan kansere kadar birçok genetik hastalığın tanısını doğru olarak belirlemede yüzde 99.9 başarıya sahip.



GENETİKTE İLK 4 ARASINDA

Dünyada sadece dört ülke tarafından üretilebilen yüksek teknolojili kromozom analiz sistemi, genetik hastalıkların tanısında "altın standart" olarak nitelendiriliyor. Kromozom analizi halen ülkemizde yılda yarım milyona yakın test sayısıyla, 30 milyon dolarlık bir işlem hacmine sahip bir pazar. Kanser teşhislerinde kullanılan son teknolojilerden biri de dijital patoloji. 2025 Dijital Patoloji Pazarı Raporu'na göre dijital patolojinin 2017'de 389.9 milyon dolar olan pazar hacminin, 2025'te yaklaşık 2 kat büyüyerek 992.1 milyon dolara çıkması bekleniyor. Toplam büyüklüğü 1 milyar dolara yakın olan bu iki pazarda yerli bir oyuncu olan Argenit, geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile tanı sistemleri üretiyor.







VERİ TAKİBİYLE YAKALIYOR

Kovid-19 salgınına hazırlıksız yakalanan hastanelerin verilerini analiz eden DataRobot uygulaması esa bir yıllık veri takibi sonucunda, hastaların bireysel yatkınlık ve tıbbi geçmişlerini de hesaba katarak, gelecek dönemlerde Kovid-19 vakalarının artış göstereceği dönemler hakkında çıkarımlarda bulunuyor. Hangi geçmişe sahip hastaların Kovid-19'a daha yatkın olduğunu öngören uygulma karar alıcılara hayati öneme sahip bilgiler sunuyor.



TIBBİ CİHAZLARIN ÖMRÜNÜ TAHMİN EDİYOR

Yoğun bakımda kullanılan tıbbi cihazlar hayati önem taşır. Bu nedenle cihazların ne zaman bozulacağını, ne zaman bakım isteyeceğini ve hangi aralıklarla değişmesi gerektiğini listelemek ve takip etmek son derece önemlidir. DataRobot, tıbbi cihazların kullanım süreleri, üretici firmanın verdiği dayanıklılık verileri ve tüm diğer verileri işleyerek, yetkililere cihazların bakım ve değişim zamanlarını kesinliğe yakın öngörüyle iletebiliyor. ABD'de nehirlerin temizliği ve insan sağlığı için güvenliği üzerine çalışan sivil toplum kuruluşu Anacostia Riverkeeper ile çalışan DataRobot, nehirlerdeki insan sağlığı için tehlikeli koli basili bakterisinin tespitinde yardımcı oluyor. Nehrin debisi, yağışı ve nehirdeki zararlı mikroorganizmaları ölçen sensörlerden gelen verileri işleyen DataRobot, hangi koşullar altında koli basili bakterisinin arttığını tahmin edebiliyor.

***



YENİ NESİL DİJİTAL ŞİRKETLERE PUSULA OLDU

Producter girişimi, yeni nesil dijital ürün şirketlerinin yol haritası oldu. Müşteri geri bildirimi toplama, görevleri yönetme, yol haritasını izleme ve güncellemeleri ondan soruluyor

Şirketler, günümüzde kendileri için büyük önem taşıyan ürün yönetim süreçlerini eski nesil proje veya görev yönetim araçlarıyla sürdürmeye çalışıyorlar. Buna karşın ürün yönetim süreçleri bundan çok daha fazlasını kapsıyor. Kullanıcı geri bildirimlerini merkezine alan, yol haritalarını kitlesiyle açık bir şekilde paylaşan şirketler, daha çok ön plana çıkıyor. Öte yandan ürün güncellemelerinin düzenli olarak paylaşılması kullanıcıların da yeni ürünlere daha kolay adapte olmalarını sağlıyor. Producter girişimi dijital ürün şirketlerinin ürün yönetim sürecine zemin olmak üzere altyapı sağlamaya odaklanıyor.







TAKIM OLUŞTU

Samet Özkale ve Merve Cankız Çoruh tarafından kurulan Producter'ın hikâyesini Samet Özkale, şöyle anlatıyor: "Bir SaaS startup fikri bulmak için Japon kültürünün zihin açıcı, dinginlik, odaklanma ve geleceğe umutla bakmayı sağlayan Ikigai yöntemi uyguladım. Ikigai'nin çıktısıyla o dönemde çalıştığımız girişimlerde yaşadığımız sorun aynı dikeydeydi. Ve Producter'ı taslak haline getirdikten sonra bu sorunu birlikte yaşadığım şu anki ortağım o zamanki takım arkadaşım Merve'yi davet ettim. Producter'ın yaşadığımız soruna çözüm olabilmesi onu daha da heyecanlandırdı. Merve'nin marketing kanadındaki tecrübesini arkasına alan bir ürün insanı oluşu, benim tasarım geçmişine sahip olmam, masada büyümeyi kafasına takmış sağlam bir kurucu takım ortaya çıkardı diyebiliriz."



KÜRESEL SAHNEDE

Ortaya çıkan zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini Samet Özkale, şöyle anlatıyor: "Global sahnede başarı yakalamak tamamıyla takımın kimlerden oluştuğuna bağlı. Bu nedenle birçok zorluk barındıran bir ekonomik konjonktürde çok büyük olmayan bir kaynakla Producter'ın global olan vizyonuna ilk günden inanacak yoldaşlar arıyoruz. Bu bizim en çok zaman ayırdığımız süreçteki en önemli zorluk."



TOPLULUK KÜRESEL OLARAK BÜYÜYOR

Şu anda 21 farklı saat diliminden 300'den fazla ürün insanından oluşan topluluğu daha da büyütmek istediklerini ifade eden Samet Özkale, "Takımımıza dahil olacak yeni arkadaşlarla birlikte büyüme hızımızı özellikle Amerika, İngiltere ve Almanya pazarlarında artırmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşırken İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu, Workup ailesine de dikkat çekmek isterim. Girişimci odaklı, gerçekten emek ve değer vermekten çekinmeyen, bizi bir sonraki aşamaya taşımakla kendilerini sorumlu hisseden keyifli bir ekiple çalışıyoruz. Onlarla aynı ortak paydada olduğumuzu bilmek inanılmaz keyifli hissettiriyor"diye konuştu.

***



PARİBU'DAN KULLANICI DENEYİMİNE YATIRIM YAPTI

Kripto para platformu Paribu, kullanıcı deneyimi tasarımı yapan SHERPA'yı bünyesine kattı. Paribu CEO'su Yasin Oral, "Bizim için stratejik bir hamle oldu" dedi

Paribu, pazarlama ve dijital iletişim sektöründe önemli bir yeri olan deneyim tasarımı stüdyosu SHERPA'yı bünyesine kattı. DAM Bilgi Teknolojileri çatısı altında faaliyet gösteren, "rehberlik etmek ve ilham vermek" misyonuyla önce Türkiye'de sonra da tüm dünyada dijital ürünler ve servisler için kullanıcı deneyimi tasarımı hizmetleri sunan SHERPA, 2020 yılından bu yana Paribu'nun iş ortağı pozisyonundaydı. SHERPA, ocak ayından itibaren Paribu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlayacak.







ANALİZ EDECEK

Paribu'nun yakında çok sayıda yeni projeye imza atacağına ve bunlarda kusursuz müşteri deneyimine ulaşmayı hedeflediğine değinen Paribu CEO'su Yasin Oral, bu bakış açısıyla stratejik bir hamle olarak SHERPA'yı bünyelerine kattıklarını açıkladı. Oral, bu hamlenin aynı zamanda Paribu'nun globalleşme yönünde attığı adımlardan biri olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye pazarında gösterdiğimiz performans bizi global ölçekte de dikkat çeken bir duruma getirdi. Yerel pazardaki başarımızı global ölçeğe taşımak için çalışmalarımızı son hızıyla sürdürüyoruz. Globalleşme yolculuğumuzda her zaman odağımız pratik ve güvenilir olanı kullanıcılarımızla buluşturmak. Bu anlayış doğrultusunda kullanıcı deneyimine verdiğimiz önem, SHERPA'nın iştirakimiz olmasıyla farklı bir boyuta ulaşıyor. Alanında Türkiye'nin en yetkin kurumu olan SHERPA ile kullanıcılarımızın neyi, nasıl istediğini daha iyi analiz edecek, Paribu olarak büyümeye hız kesmeden devam edeceğiz."



YARININ DÜNYASI

Türkiye blokzincir ekosisteminde görülen en önemli birlikteliğin içinde olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Yakup Bayrak ise kurucusu olduğu SHERPA'nın Paribu'ya katılması süreciyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Son 3 yıldır, her geçen gün biraz daha büyüyen bir hacimle hizmet verdiğimiz proje sahibimiz Paribu, SHERPA'ya 'yarının dünyasını birlikte inşa edelim' teklifinde bulundu. Ortak kültürel değerlere sahip olduğumuz, alanında lider fintech kurumuyla birleşecek olmak, ülkemizde deneyim tasarımına verilen önemin çok güçlü bir göstergesi."



İYİ BİR ORTAKLIK

SHERPA'nın özünü koruyarak Paribu ile yola devam etmekten gurur duyduğunu anlatan Yakup Bayrak, "Bu birliktelikle sadece finansal teknolojiler ekseninde değil, her yönüyle daha iyi bir yarın için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



DÜNYADA ÖNEMLİ ÖRNEKLER VAR

Dünyada son dönemlerde ürün ve servis deneyimine odaklı tasarım hizmetleri üreten stüdyolar başka şirketlere katılıyor. 2013'te dünyaca ünlü danışmanlık grubu Accenture, ürün ve servis deneyim tasarım stüdyosu Fjord'ü satın aldı. 2014'te Finance One, bir süredir birlikte çalıştığı ürün ve servis deneyimi tasarımı alanında dünyaca ünlü Adaptive Path'i bünyesine kattı. 2015'te McKinsey&Company, tasarım stüdyosu olarak hizmet veren Lunar ile stratejik iş ortaklığı kurduğunu açıkladı. 2016'da Japonya'nın en büyük reklam ajansı grubu Hakuhodo DY Holdings çatısı altındaki Kyuu konsorsiyumu, ünlü tasarım stüdyosu IDEO'nun hisselerini satın aldı.