Hayatımız geniş ekran oldu

Pandemide evler zorunlu olarak ofise dönüşünce geniş ekranlar çoklu ekran deneyimini yaşatmaya başladı. 49 inç Philips 498PZ devasa genişlikteki görünüm için çoklu ekran ihtiyacına göre tasarlanmış

Uzaktan çalışma deneyimi evlerdeki ofis konforunu artırdı. Artık evlerde uzun süre çalışabileceğiniz monitörler kullanmak mümkün. Müşteri görüşmelerini görüntülü şekilde yaparken bir yandan not almak bir yandan internette tarama yapmak için çift monitör gibi geniş ekran monitörün keyfini çıkardık.



OYUN İÇİN TEPKİ SÜRESİ

Philips 498PZ SuperWide 49 inç ekran, 5120 x 1440 çözünürlüğüyle devasa genişlikteki görünüm için çoklu ekran ihtiyacına yönelik tasarlanmış. Bu yönüyle yan yana yerleştirilmiş iki adet 27 inç 16:9 Quad HD ekrana sahip olmak gibi. Birbirinden farklı uygulamaları aynı anda kullanmayı sağlıyor. Eğlence ve ofis uygulamaları aynı ekrana taşırken performans ihtiyacına yanıt veriyor. Üstelik monitörü hemen istediğiniz moda alabiliyorsunuz. Sadece okuma, oyun, ofis ve mavi ışık gibi göz sağlığınız için de seçim yapabiliyorsunuz. Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamanız için iyi bir performans sunuyor. Böylece oyun oynarken sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarmanızı sağlıyor.







BAĞLANTI SEÇENEĞİ ÇOK

Bu dev Philips monitör, güç akışı sağlayan dahili USB C tipi bağlantı istasyonuna sahip. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunuyor. Klavye, fare veya RJ-45 Ethernet kablosu dahil tüm çevre birimlerinizi monitörün bağlantı istasyonuna bağlayarak hayatınızı kolaylaştırıyor. Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayarak yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda dizüstü bilgisayarınızı çalıştırıp şarj etmenizi sağlıyor. MultiClient Entegre KVM anahtarı sayesinde tek bir monitör- klavye-fare setiyle iki ayrı bilgisayarı kontrol edebiliyorsunuz. Kullanışlı bir düğmeyle kaynaklar arasında hızlıca geçiş yapabiliyor. İki bilgisayarın bilgi işlem gücünü gerektiren veya geniş tek bir monitörü paylaşarak iki farklı bilgisayarı gösterebilen kurulumlar için ideal.



GÖZÜNÜZÜ YORMADAN DEV EKRAN

Diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine DisplayHDR 400, olağanüstü parlaklık, kontrast ve renkler sunuyor. Global karartma ve 400 nite kadar yüksek parlaklık özellikleri sayesinde, görüntüler daha koyu ve daha nüanslı siyahlara sahip belirgin vurgularla hayat buluyor. Tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini gösteriyor. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanıyor. Ultra yüksek çözünürlüklü Philips MultiView ekranla bağlantı dünyasına iddialı bir giriş yapabilirsiniz. Etkin çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlayan MultiView ile PC ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarla eş zamanlı çalışarak karmaşık çok görevli işleri kolaylıkla yerine getirebiliyorsunuz.

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HARİTALAR İÇİN ALTERNATİF ARTTI

Google, Apple ve Yandex'e alternatif Petal Haritalar, heyecan verici yeni navigasyon özellikleri hassas şerit yönlendirmesi, çevrim dışı çalışma yeteneği ile dikkat çekiyor

ARTIK haritalar konusunda alternatifler arttı. Huawei'nin kendi arama ve harita platformu zaman içinde farklı yetenekler kazandı. Petal Haritalar 2.0, uygulama içerisinden gerçekleşecek tüm yolculukları desteklemek için birçok yeni güncellemeye sahip. Petal Haritalar, gelişmiş rota planlaması için sürüş deneyimine ek olarak navigasyonu daha sorunsuz ve hassas hale getiren Şerit Yönlendirmesi özelliği sunuyor. Yeni özellik, bir sürücünün günlük olarak karşılaşabileceği olayları kapsayan ve karmaşık yol koşullarını hassasiyetle dikkate alan bir deneyim imkânı tanıyor. Şerit Yönlendirmesi sayesinde Petal Haritalar, çok sayıda farklı şerit ve dönüş seçeneği içeriyor. Böylece, karmaşık kavşaklarla karşılaşmadan önce uyarı vererek, kullanıcıları en uygun şeride yönlendiriyor. Bu sayede kullanıcılar için başlangıç noktasından varış noktasına kadar, güvenli ve sorunsuz bir yolculuk sağlıyor.







ÇEVRİM DIŞI ÇALIŞIYOR

Petal Haritalar'ın en son sürümü, kullanıcıların ağ bağlantısı olmadığında bile arama ve navigasyon işlevlerini normal şekilde kullanmasına olanak tanıyan, yepyeni bir Çevrimdışı Haritalar özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, daha önce kaydettikleri haritaları kullanarak çevrelerini keşfetmeye devam edebiliyor. Petal Haritalar 2.0 sürümü ile telefonunuzda yer alan müzikçalar uygulamasına navigasyondan çıkmadan erişim desteği sunuldu. Bu sayede uygulamalar arası geçiş yapma gereksinimi de ortadan kalkmış oldu.